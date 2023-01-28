Sau đêm ly hôn, chồng nằm gục nhớ lại cuộc nói chuyện ám ảnh cùng lời ‘cảnh báo’ thâm thúy trước khi chính thức ký đơn mà anh ân hận cùng cực

Câu chuyện của một người đàn ông giấu tên chia sẻ sau đây chính là một ví dụ như thế:

Khi người đàn ông còn độc thân, đối với anh ấy thì cha mẹ và anh em ruột thịt là những người quan trọng bậc nhất. Thời điểm lập gia đình riêng thì vợ con và gia đình nhỏ của anh ấy cũng là những người cần được ưu tiên, tôn trọng. Thế nhưng nhiều người lại không ý thức được điều đó. Anh ta luôn vô tâm và ích kỷ với vợ con, không biết trân trọng gia đình, để khi nhìn lại chẳng còn ai ở cạnh thì hối hận cũng đã muộn.

Tôi nghĩ rằng việc giúp đỡ anh em ruột thịt và báo hiếu bố mẹ là điều rất bình thường. Biết phụ nữ thường ghê gớm và chặt chẽ trong khoản tiền nong nên tôi mới phải nói dối vợ. Các bà vợ chỉ chăm chăm tiết kiệm lo cho con cái và mua sắm trong nhà. Có biếu bố mẹ chồng cũng vài lần trong năm thôi, chứ không thể thường xuyên và biếu khoản tiền lớn như tôi muốn được.

“Tôi và vợ ly hôn sau vỏn vẹn 4 năm chung sống. Lúc ấy chúng tôi đã có một đứa con trai chung. Lý do ly hôn vì vợ tôi phát hiện chồng giấu giếm mức lương thật. Lương của tôi được 20 triệu nhưng tôi nói với vợ là 10 triệu, mục đích bớt ra chu cấp cho em trai và mua quà tặng bố mẹ.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi tự nhận thấy mình vẫn đưa tiền về cho vợ chi tiêu trong nhà đầy đủ, như vậy là đã hoàn thành trách nhiệm đối với gia đình. Thế nhưng vợ tôi lại nổi khùng đòi ly hôn khi phát hiện ra chồng giấu giếm thu nhập thật. Cô ấy bảo đã mất niềm tin vào tôi, không muốn chung sống nữa. Vợ trách tôi lập gia đình rồi nhưng vẫn dấm dúi mang tiền cho bố mẹ đẻ, bố mẹ tôi chẳng khó khăn gì trong khi chúng tôi còn chưa mua được nhà.

Thế là chúng tôi ra tòa, con trai do vợ tôi nuôi dưỡng. Vì căn phòng trọ vợ tôi là người đứng tên thuê nên cô ấy yêu cầu tôi rời khỏi nhà. Tôi liền mang hết hành lý về nhà mẹ đẻ. Em trai tôi mới xây nhà nên nhà cửa rất rộng rãi, có về ở cũng vô cùng thoải mái.

Đêm đầu tiên sau ngày ly hôn, tôi nằm mãi mà không ngủ được. Lúc tỉnh dậy đi ngang qua cửa phòng vợ chồng em trai, tôi vô tình nghe được cuộc đối thoại của họ.

‘Anh ấy sẽ ở đây bao lâu vậy? Em không thích có người lạ sống trong nhà đâu. Lại phải cơm nước phục vụ thêm một người, em còn chưa đủ mệt hay sao? Anh nhanh chóng kiếm cớ để anh ấy dọn ra ngoài tự thuê nhà mà ở đi!’, em dâu tôi gắt với chồng.

Tôi cứ nghĩ em trai sẽ quát vợ vì dám hỗn láo với anh trai chồng. Ai ngờ em tôi lại liên tục dỗ dành, vỗ về vợ nó: ‘Em cứ yên tâm, anh cũng không thích sống chung nhà với anh ấy đâu. Đợi vài hôm nữa anh sẽ tìm cớ thích hợp để mời anh ấy đi’.

Trong lòng tôi chua xót vô cùng. Căn nhà này khi em trai xây, tôi đã cho hẳn mấy trăm triệu. Tôi vừa về ở chưa nổi một ngày, vợ chồng em ấy đã muốn đuổi tôi ra ngoài.

Vì chưa tìm được nhà trọ nên tôi đành muối mặt ở lại. Được ba hôm thì mẹ tôi gọi ra nói chuyện. ‘Mẹ bảo này, nhà sống đông người rất phức tạp nên con xem thế nào tìm nhà ra ngoài ở đi. Con cũng đâu thể độc thân mãi được, còn tái hôn rồi sinh con chứ? Thôi thì ra ngoài cũng là thoải mái cho chính con mà’.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi im lặng gật đầu bởi thật sự chẳng biết phải đáp lời mẹ thế nào. Có lẽ em trai đã nhờ mẹ nói giúp vì ngại không dám lên tiếng. Mẹ tôi cả quãng đời sau này còn trông cậy vào vợ chồng con trai út nên bà đã chọn đứng về phía em tôi.

Dù chưa tìm được nhà trọ nhưng ngày hôm đấy tôi cũng xách đồ đi luôn, đành ra nhà nghỉ ở tạm vài hôm. Lúc ấy tôi mới thấm thía lời cảnh báo của vợ cũ khi chúng tôi ký đơn: ‘Rồi anh sẽ phải hối hận thôi’. Đúng vậy, bây giờ thì tôi đã hối hận lắm rồi. Những người tôi hết lòng yêu thương và dành cho họ sự quan tâm nhưng khi tôi gặp khó khăn, cần sự giúp đỡ thì họ lại đối xử với tôi như vậy đấy…

Bây giờ tôi chỉ muốn quay lại xin lỗi và được đoàn tụ với vợ cũ. Nhưng chẳng biết cô ấy có rộng lòng bỏ qua tội lỗi to lớn của tôi hay không…”.

Sai lầm chí mạng của người đàn ông trong câu chuyện phía trên chính là không biết vun vén cho gia đình hiện tại, nhầm lẫn khi đặt thứ tự ưu tiên của vợ con. Bố mẹ và anh em cũng quan trọng nhưng khi đã trở thành một người chồng thì vợ con mới là cả cuộc đời của người đàn ông. Bởi chỉ có vợ con mới kề cận bên họ mỗi ngày và chẳng rời bỏ họ lúc khó khăn, hoạn nạn.