Đang ăn cơm thì nghe bên hàng xóm khóc thút thít, chồng quẳng bát lao sang với thái độ sốt sắng, chạy đến nơi, tôi ‘đứng hình’ trước hành động của anh ấy

Tâm sự 27/01/2023 20:06

Anh ngay lập tức lao sang cũng là lúc tôi chạy với theo, đuổi kịp đến nơi, tôi càng suy sụp trước hành động mùi mẫn ấy.

Tôi và chồng kết hôn được 3 năm, hiện có một bé gái gần 2 tuổi. Vợ chồng tôi thuê nhà ở 1 khu trọ bình dân và cố gắng làm lụng để tiết kiệm tiền mua nhà. Mọi thứ còn khó khăn nhưng cuộc sống nói chung có thể coi là êm ấm.

Song có chuyện xảy ra vào hôm qua khiến tôi cứ lấn cấn mãi. Chuyện có liên quan đến gia đình hàng xóm mới chuyển đến cách đây không lâu.

Giờ cơm tối, gia đình tôi đang ăn cơm thì bỗng nghe bên hàng xóm “choang” một tiếng chói tai, sau đó là tiếng quát mắng xen lẫn cả tiếng khóc nghẹn ngào của phụ nữ. “Vợ chồng nhà này có vẻ…”, tôi còn chưa kịp nói hết câu với chồng thì anh bất ngờ quẳng ngay bát xuống mâm rồi lao vút ra ngoài. Tôi hốt hoảng tưởng có chuyện gì xảy ra liền nhanh chân chạy theo sau.

Hóa ra chồng tôi sang nhà hàng xóm. Tôi đoán anh muốn can ngăn trận cãi vã có vẻ khá căng thẳng nhà họ. Nhưng khi sang tới nơi, chứng kiến hành động của chồng mình thì tôi lập tức sững sờ.

Đang ăn cơm thì nghe bên hàng xóm khóc thút thít, chồng quẳng bát lao sang với thái độ sốt sắng, chạy đến nơi, tôi ‘đứng hình’ trước hành động của anh ấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mâm cơm nhà hàng xóm rơi vỡ tan tành dưới sàn nhà, ông chồng nhà đó đang hằm hằm tức giận, cô vợ thì vừa khóc thút thít vừa lau nước mắt. Đáng nói hơn, chồng tôi đang đứng xen giữa hai người họ, che chắn cho cô vợ phía sau lưng rồi tức giận chỉ trích anh chồng “đàn ông đ.ánh v.ợ là hèn”, sau đó anh quay sang hỏi chị vợ đã bị đ.ánh chưa với vẻ mắt rất xót xa. Thú thực, tôi là vợ anh mà còn chẳng mấy khi được chồng đứng ra bệnh vực, bảo vệ chu toàn như vậy.

Tôi cảm thấy cảnh tượng ấy có chút vấn đề thì người đàn ông kia cũng nhận ra. Anh ta gầm lên mắng chồng tôi rỗi hơi xen vào chuyện nhà họ. Và theo lời anh ta thì việc chồng tôi bảo vệ vợ anh ta không phải lần đầu. Anh ta còn ghen tuông, cho rằng chồng tôi có ý với vợ mình.

Đang ăn cơm thì nghe bên hàng xóm khóc thút thít, chồng quẳng bát lao sang với thái độ sốt sắng, chạy đến nơi, tôi ‘đứng hình’ trước hành động của anh ấy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dạo này công ty tôi thường xuyên tăng ca nên buổi tối tôi đều về khá muộn. Hôm qua là lần đầu tiên tôi được chứng kiến nhà hàng xóm cãi nhau và hành động có phần khác thường của chồng mình. Hình như cô vợ nhà đó nấu ăn rất vụng còn anh chồng lại thuộc dạng kén ăn và nóng tính. Thành ra bữa cơm nào họ cũng cãi chửi nhau.

Về nhà tôi bảo chồng từ giờ đừng can thiệp chuyện nhà người khác nữa. Chồng tôi thì bảo anh không thể trơ mắt nhìn phụ nữ bị đ.ánh. Quả thật chồng tôi là kiểu đàn ông không bao giờ đ.ánh phụ nữ thật, dù với bất kể lý do gì. Nhưng nhớ lại vẻ mặt sốt sắng, lo lắng trên khuôn mặt chồng dành cho chị hàng xóm khiến tôi không thoải mái chút nào.

Liệu có phải chồng tôi đang dành sự quan tâm đặc biệt cho cô hàng xóm kia? Hay tôi suy nghĩ nhiều, bởi ngoài chuyện đó ra thì họ không có điều gì mờ ám khác. Tôi có nên lưu tâm theo dõi hành vi của chồng không hả mọi người?

Bị vô sinh nhưng vợ vẫn tiệc tùng thâu đêm mới về, phát hiện vết tránh thai trên người cô mờ dần, tôi choáng váng và phẫn nộ vì điều cô ấy lừa dối để có được

Bị vô sinh nhưng vợ vẫn tiệc tùng thâu đêm mới về, phát hiện vết tránh thai trên người cô mờ dần, tôi choáng váng và phẫn nộ vì điều cô ấy lừa dối để có được

Tôi vẫn còn sốc quá, khi cô tiết lộ điều ấy cũng là lúc tôi nhận ra mình đang vấp phải sự lừa dối đau còn hơn vết xước da thịt.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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