Bị vô sinh nhưng vợ vẫn tiệc tùng thâu đêm mới về, phát hiện vết tránh thai trên người cô mờ dần, tôi choáng váng và phẫn nộ vì điều cô ấy lừa dối để có được

Tâm sự 27/01/2023 19:55

Tôi vẫn còn sốc quá, khi cô tiết lộ điều ấy cũng là lúc tôi nhận ra mình đang vấp phải sự lừa dối đau còn hơn vết xước da thịt.

Tôi và vợ lấy nhau đã 2 năm nhưng vẫn chưa có con. Tôi năm nay 35 tuổi, bạn bè bằng tuổi tôi đã có hai con hết rồi. Vợ tôi 27 tuổi, kém tôi khá nhiều tuổi nhưng cũng không phải còn quá trẻ.

Hai năm chưa có con, chúng tôi đều sốt ruột, gia đình hai bên cũng lo lắng giục chúng tôi đi khám. Giữa lúc tôi đang định rủ vợ sắp xếp thời gian cùng nhau đi kiểm tra sức khỏe sinh sản, vợ đột ngột mang về kết quả khám bệnh của cô ấy. Trong bệnh án ghi rõ cô ấy mắc hội chứng buồng trứng đa nang dẫn đến khó có con. Có lẽ tình trạng của cô ấy khá nặng, bởi hai năm “thả” mà cô ấy vẫn không thể đậu thai tự nhiên.

Tôi sau đó cũng đi khám và cho kết quả bình thường. Sợ vợ buồn nên tôi hết lời động viên, an ủi, chẳng dám nhắc đến chuyện con cái trước mặt cô ấy. Song dường như tôi lo lắng hơi thừa bởi vợ tôi vẫn vui tươi phơi phới, thậm chí còn liên tục tụ họp bạn bè và tham gia tiệc tùng. Nhìn vợ như thế tôi vừa thở phào nhẹ nhõm mà cũng thấy có chút chạnh lòng. Bị vô sinh mà sao vợ chẳng hề phiền muộn gì hết?

Bị vô sinh nhưng vợ vẫn tiệc tùng thâu đêm mới về, phát hiện vết tránh thai trên người cô mờ dần, tôi choáng váng và phẫn nộ vì điều cô ấy lừa dối để có được - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuần trước, tức là sau khi vợ tôi biết kết khám bệnh khoảng 3 tháng, đã có một chuyện xảy ra. Khi vợ tan làm về nhà, cô ấy vào phòng ngủ thay bộ đồ công sở, đúng lúc tôi vào lấy quần áo đi tắm. Bất chợt tôi nhìn thấy một chiếc băng keo cá nhân dán trên bắp tay vợ. Tôi vội đến gần hỏi thăm nhưng cô ấy lập tức lảng tránh không cho tôi xem vết thương khiến tôi rất nghi ngờ. Và khi tôi lột bằng được chiếc băng cá nhân ấy ra thì thấy trên da là một vết tiêm còn mới.

Trước sự truy hỏi gay gắt của tôi, vợ đành thú nhận cô ấy vừa đi tiêm thuốc tránh thai. Thật ra vợ đã tiêm từ sau đám cưới, định kỳ 3 tháng một lần, có điều những lần trước tôi không phát hiện ra mà thôi. Kết quả khám bệnh cô ấy mang về cho tôi xem chỉ là đồ giả!

Bị vô sinh nhưng vợ vẫn tiệc tùng thâu đêm mới về, phát hiện vết tránh thai trên người cô mờ dần, tôi choáng váng và phẫn nộ vì điều cô ấy lừa dối để có được - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vợ bảo cô ấy chưa muốn sinh con ngay nhưng biết tôi rất khát khao có con. Vì thế vợ không dám nói thẳng, đành phải bày chút mưu kế để tôi không thể trách hờn cô ấy. Tôi giận vợ đã lừa dối mình. Tôi còn giận vợ quá ham chơi, không nghĩ cho chồng. Tôi đã 35 tuổi, có phải 25 tuổi đâu. Còn vợ cũng 27 tuổi chứ nào còn quá trẻ.

Tôi phẫn nộ trách mắng vợ thì cô ấy tuyên bố thẳng ngoài 30 tuổi mới sinh con. Cô ấy muốn sống hạnh phúc và tự do theo ý mình, chứ không phải là cái “máy đẻ” cho chồng hay nhà chồng. Cô ấy còn nói rằng tôi không phải mang thai với đau đẻ nên tôi không thấu hiểu.

Tôi tự hỏi nếu vợ muốn sống tự do thoải mái như vậy thì kết hôn làm gì? Lấy người đàn ông đã nhiều tuổi như tôi làm gì? Chẳng lẽ lại ly hôn vì chuyện này hả mọi người? Nhưng thực sự bây giờ tôi thấy chán quá.

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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