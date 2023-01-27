Bước vào phòng chứng kiến cảnh tượng đổ nát, tôi nóng mặt khi thấy hành động của bạn gái, càng sốc hơn với lời nói đáng sợ của em

Tâm sự 27/01/2023 20:18

Tôi sốc quá khi thấy mọi thứ ngổn ngang, em đang làm rất nhiều điều khó hiểu, hỏi cho ra lẽ, tôi đứng hình vì câu trả lời của em.

Tôi và Tiên yêu nhau được 5 năm, tình cảm của cả hai đều rất tốt. Xác định sẽ lấy cô ấy làm vợ nên cả năm nay chúng tôi sống như vợ chồng trong căn hộ chung cư mà tôi đã mua.

Có sống cùng nhau tôi mới hiểu rõ con người của Tiên hơn. Cô ấy rất lười biếng, tôi đã phải vào bếp nấu ăn rồi, thế mà ăn xong bạn gái không bao giờ mang bát đi rửa, lúc nào cũng sợ hỏng móng tay. Quần áo thay ra để trong một chậu khá lớn, đến khi không còn đồ mặc nữa mới chịu đi giặt.

Còn nhà cửa thì chưa bao giờ tôi thấy cô ấy cầm chiếc chổi quét. Nói nhiều thì bảo tôi khó tính gia trưởng, vì vậy tôi chỉ im lặng làm mọi việc cho xong chuyện.

Càng ngày tôi càng chán nản mệt mỏi, nếu Tiên cứ giữ tính cách này thì có lấy nhau rồi cũng chia tay. Nhưng chúng tôi đã sống như vợ chồng với nhau rồi, cô ấy sẽ bị mang tiếng xấu nên tôi cố thay đổi bản thân để phù hợp với bạn gái.

Bước vào phòng chứng kiến cảnh tượng đổ nát, tôi nóng mặt khi thấy hành động của bạn gái, càng sốc hơn với lời nói đáng sợ của em - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng 3 ngày trước khi tôi đi làm về thì thấy đồ đạc bị đ.ập p.há, quần áo của tôi bị bới tung khắp cả phòng. Còn Tiên đang cầm kéo cắt nát vụn những chiếc áo mà cô ấy đã tặng cho tôi.

Tôi tức giận lao đến hỏi tại sao lại như thế? Cô ấy bảo đã bắt gặp tôi uống cà phê với một cô gái xinh đẹp, hai người nói chuyện rất tình tứ. Chuyện có mỗi thế mà Tiên đã nổi cơn ghen dữ dội như thế này.

Tôi bực bội nói chỉ là đi uống cà phê với bạn đồng nghiệp thôi chứ có gì mà làm lớn chuyện thế? Tiên không tin mà quát thẳng vào mặt tôi: “Anh nói dối, làm gì có chuyện đứng trước gái đẹp lại chỉ là uống cà phê không? Anh là kẻ sở khanh, bắt cá hai tay, em hận anh” .

Chẳng lẽ tôi có người yêu rồi thì sẽ không được quyền làm bạn với người con gái khác ư? Chưa lấy nhau mà Tiên đã đòi cấm cản tôi rồi, thế sau này là vợ chồng thì cô ấy còn lộng hành đến mức nào nữa? Theo mọi người tôi có nên tiếp tục chọn cô ấy làm vợ không?

 

Đang ăn cơm thì nghe bên hàng xóm khóc thút thít, chồng quẳng bát lao sang với thái độ sốt sắng, chạy đến nơi, tôi ‘đứng hình’ trước hành động của anh ấy

Đang ăn cơm thì nghe bên hàng xóm khóc thút thít, chồng quẳng bát lao sang với thái độ sốt sắng, chạy đến nơi, tôi ‘đứng hình’ trước hành động của anh ấy

Anh ngay lập tức lao sang cũng là lúc tôi chạy với theo, đuổi kịp đến nơi, tôi càng suy sụp trước hành động mùi mẫn ấy.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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