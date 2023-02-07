Sau đêm vui vẻ với nhân tình, tôi mang bó hoa tươi và hộp quà về tặng vợ nhưng nào ngờ nhận ngay cái tát trời giáng cùng đơn ly hôn

Tâm sự 07/02/2023 18:33

Hôm đó, sau khi đã vui vẻ bên nhân tình, tôi đặt một lãng hoa đẹp, cầm theo hộp quà mà cô ấy mua giúp để mang về tặng vợ. 

Trong mắt nhiều người khác, tôi là người đàn ông thành đạt. Tôi có sự nghiệp thành công, có gia đình hạnh phúc với người vợ đảm đang, tháo vát và 2 đứa con thông minh, ngoan ngoãn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình cảm vợ chồng tôi không được mặn nồng như trước. 

Hơn 1 năm về trước, qua một chuyến công tác, tôi quen biết với Lan - cô thư ký trẻ đẹp của công ty đối tác. Lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã có cảm giác yêu mến, quyến luyến. Không ngờ, sau lần làm việc chung, Lan đã chủ động nhắn tin trò chuyện với tôi. 

Tôi với Lan yêu nhau từ lúc nào không biết. Có bồ trẻ, tôi cảm thấy vui vẻ, yêu đời hơn hẳn. Về nhà, tôi chẳng biết nói gì với vợ vì chúng tôi đã quá hiểu nhau trong khi ở bên Lan, tôi có hàng tá chuyện để tâm sự, chia sẻ với nàng. Không những thế, Lan còn rất khéo léo trong khoản phòng the, hơn hẳn vợ tôi.

Sau đêm vui vẻ với nhân tình, tôi mang bó hoa tươi và hộp quà về tặng vợ nhưng nào ngờ nhận ngay cái tát trời giáng cùng đơn ly hôn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian yêu Lan, tôi không tiếc tiền mua xe, mua nhà cho người tình trẻ. Lan chấp nhận là người tình trong bóng tối của tôi. Cô ấy chưa bao giờ đòi tôi ly dị vợ, cũng không đòi danh phận gì. Không những thế, Lan cũng khéo léo trong việc giúp tôi vun vén cho gia đình. 

 

Hôm đó, sau khi đã vui vẻ bên nhân tình, tôi đặt một lãng hoa đẹp, cầm theo hộp quà mà cô ấy mua giúp để mang về tặng vợ. 

Vợ cũng nấu sẵn những món tôi thích chờ tôi về ăn. Tối đó, 2 con tôi bận đi học thêm nên không có nhà. Khi mở món quà ra, thấy chiếc váy đẹp, sang trọng, vợ tôi hết sức vui mừng.

Nhưng khi thấy 1 loạt ảnh rơi ra từ hộp quà, tôi và vợ đều hết sức hốt hoảng. Đó là những bức ảnh nóng tôi chụp với nhân tình. Hóa ra, Lan đã cố tình gửi thêm những bức ảnh đó để khiêu chiến với vợ tôi.

"Anh Trung, anh tặng cho em cái gì thế này?", vợ tôi gào lên.

Sau đêm vui vẻ với nhân tình, tôi mang bó hoa tươi và hộp quà về tặng vợ nhưng nào ngờ nhận ngay cái tát trời giáng cùng đơn ly hôn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dường như hiểu ra tất cả mọi chuyện, vợ tôi tát tôi một cái trời giáng. Cô ấy trách móc tôi phản bội vợ con, ra ngoài tằng tịu với gái. Vợ tôi tuyên bố sẽ ly dị vì không thể tiếp tục chung sống với một người chồng như tôi.

Tôi gọi điện hỏi Lan thì Lan nói vì quá yêu tôi và cô ấy không muốn tiếp tục làm người tình trong bóng tối của tôi nữa. Cô ấy muốn có danh phận, muốn trở thành vợ của tôi. Chính vì vậy, Lan đã làm như vậy. 

Tôi không biết phải làm sao, phải nói thế nào với vợ. Vợ tôi đã viết sẵn đơn ly hôn và để trên bàn nhưng tôi cũng không dám ký. Tôi không muốn mất đi gia đình hạnh phúc này nhưng cũng không thể buông bỏ được bồ. Tôi bế tắc quá mọi người ơi. Xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên.

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Chúng tôi quay lại với nhau song chuyện đăng ký lại thì tôi chưa vội, vẫn muốn suy nghĩ kỹ hơn. Qua 2 tháng, thấy được thành ý của chồng cũ nên tôi đã đồng ý qua đêm với anh.

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