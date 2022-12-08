Sau đêm ân ái cuồng nhiệt với bạn gái, tôi ngạc nhiên 'bật ngửa' khi thấy người này ngồi trên đầu giường

Tâm sự 08/12/2022 04:56

Ssau khi nghe tôi tỉ tê dỗ dành thì Hiền đã đồng ý qua đêm sau 6 tháng yêu nhau. Chưa bao giờ tôi mất nhiều thời gian đến vậy để đưa một người phụ nữ lên giường nhưng rất xứng đáng.

Nhận được cái gật đầu làm bạn gái của Hân, tôi mừng như vớ được vàng. Cô ấy vừa có vẻ ngoài xinh đẹp, trong ngây thơ có sự quyến rũ, khiến người đàn ông nào cũng phải phát cuồng. Ngoài ra tính tình Hiền hiền dịu, chu đáo, lại rất ngoan ngoãn nghe lời và cũng khéo tay nấu nướng làm việc nhà chứ không hề vụng về như phụ nữ hiện đại ngày nay.

Và đặc biệt là Hiền rất truyền thống, có lối sống chuẩn mực. Hiền không nói gì nhưng chính bạn thân cô ấy kể với tôi rằng Hiền vẫn còn nguyên vẹn cho đến bây giờ. Với suy nghĩ đó, tôi nâng niu chiều chuộng cô ấy hết mực khiến Hiền say đắm mình không dứt ra được. Dù ban đầu Hiền bảo muốn giữ đến đêm tân hôn, bởi từ nhỏ đã được mẹ dạy như vậy.

Nhưng sau khi nghe tôi tỉ tê dỗ dành thì cô ấy đã đồng ý qua đêm sau 6 tháng yêu nhau. Chưa bao giờ tôi mất nhiều thời gian đến vậy để đưa một người phụ nữ lên giường nhưng rất xứng đáng.

Đêm đầu tiên bên nhau, tôi đưa Hiền đi uống vài chén rượu để lấy cảm hứng, cho cô ấy bạo dạn hơn. Hiền quả thật không có kinh nghiệm giường chiếu nhưng cô ấy sở hữu ngoại hình xinh đẹp, nước da trắng ngần. Chính sự ngại ngùng nhút nhát của cô ấy lại khiến tôi phải phát cuồng. Tôi có cảm giác như mình là người chiến thắng, là kẻ thống trị, là chúa tể trong thế giới của cô ấy.

Sau đêm ân ái cuồng nhiệt với bạn gái, tôi ngạc nhiên 'bật ngửa' khi thấy người này ngồi trên đầu giường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ khi yêu Hân, tôi không qua lại với ai đồng nghĩa với nửa năm không hề gần gũi phụ nữ. Đêm đó cô ấy lại quá đáng yêu thành ra tôi hơi phóng túng. Mãi đến 4 giờ sáng mới buông Hiền ra rồi hai đứa mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, tôi lim dim mở mắt, quờ tay sang bên cạnh thì không thấy Hiền đâu. Tôi nghĩ cô ấy vào nhà tắm hoặc ra ngoài mua gì đó. Đang định ngồi dậy thì phải giật mình rụng rời khi nghe được tiếng đàn ông vang lên:

- Cậu dậy muộn quá nhỉ?

Tôi mở choàng mắt thì không thể tin nổi khi thấy một người đàn ông trung niên ngồi ở chiếc ghế đối diện giường ngủ, nhìn tôi chằm chằm đầy nghiêm khắc. Tôi không biết ông ta ngồi đó từ bao giờ. Điều quan trọng là tôi không hề quen ông ta.

- Tôi là bố của cái Hiền đây!

Câu tuyên bố giới thiệu danh phận khiến tôi nghe như sét đánh ngang tai. Tối hôm trước tôi vừa lăn lộn với Hiền đến gần sáng trên chiếc giường trong căn phòng này, tại sao sáng ra tỉnh dậy thì lại là bố cô ấy ngồi cạnh còn Hiền chẳng thấy đâu?

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì tiếp tục xây xẩm mặt mày khi nghe những tuyên bố liên tiếp của ông sau đó:

- Giờ anh đã chiếm được con gái tôi rồi, sung sướng nhỉ. Vậy thì đến lúc thực hiện trách nhiệm của mình rồi đấy. Anh phải lập tức về bảo bố mẹ tới nhà tôi thưa chuyện làm đám cưới. Đám cưới ở nhà hàng 5 sao, trang trí bằng hoa tươi nhập khẩu, mâm cỗ cũng ít nhất là 200, ngoài ra phần sính lễ cứng cựa 20 cây vàng. Đấy chỉ như vậy thôi, cứ thế mà chuẩn bị, nếu không thì không yên với tôi đâu đấy!

 

Sau đêm ân ái cuồng nhiệt với bạn gái, tôi ngạc nhiên 'bật ngửa' khi thấy người này ngồi trên đầu giường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Rồi bố Hiền ra về. Lớp ấy tôi mới biết cô ấy cũng bị bố bắt về nhà rồi. Chắc hẳn Hiền mở cửa cho bố vào phòng. Hóa ra tin đồn bố mẹ cô ấy nghiêm khắc quản giáo con gái chặt chẽ là sự thật. Chẳng lẽ bây giờ tôi phải nghe theo lời bố Hân, chuẩn bị một đám cưới cùng phần sính lễ khủng như thế?

Thật là tôi yêu Hiền và muốn cô ấy làm vợ. Nhưng bố cô ấy làm thế này khác thì ép tôi? Đúng là của ngon thì không dễ ăn. Tôi chưa muốn làm đám cưới, muốn yêu thương dông dài thêm một, hai năm nữa, nếu lúc ấy vẫn tâm đầu ý hợp thì nhất định sẽ cưới cô ấy. Phải làm sao để giải quyết ông bố vợ tương lai oái oăm ngày?

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