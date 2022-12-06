Choáng váng chồng công khai 'bóc bánh trả tiền' trước mặt vợ chỉ vì nguyên nhân thực sự này

Công việc của anh bận rộn, thường đi sớm về khuya. Chi tiêu trong gia đình, sắm sửa cho họ hàng hai bên anh luôn chủ động đưa tiền để tôi lo toan, rất ít khi hỏi chi li. Về vật chất có thể nói tôi sống đủ đầy. Tôi cần gì, muốn mua gì anh đều đáp ứng.

Tôi năm nay 34 tuổi, kết hôn được gần 10 năm. Nhìn bề ngoài, ai cũng nói tôi may mắn, viên mãn khi "chồng thành đạt, con cái ngoan hiền". Bản thân tôi cũng ngỡ như thế là ấm êm, đủ đầy, chẳng cầu mong gì hơn. Chồng tôi là giám đốc một công ty xây dựng. Chúng tôi đến với nhau qua mai mối giới thiệu. Tìm hiểu nhau khoảng 6 tháng thì cả hai quyết định về chung một nhà. Anh hơn tôi 8 tuổi, điềm đạm, khó tính và có chút gia trưởng.

Ban đầu, tôi không thấy những chuyện này có vấn đề. Tôi là người an phận, đơn giản. Thậm chí đôi khi, nhìn các cặp đôi khác thể hiện tình cảm ngoài đường tôi còn nghĩ "họ làm màu với nhau, chắc gì thực sự đã hạnh phúc". Cho tới một ngày, tôi phát hiện được là do tình cờ thấy những chiếc bao cao su trong ví của anh. Trong chuyện chăn gối vợ chồng, tôi là người chủ động biện pháp phòng tránh nên chắc chắn anh chuẩn bị những thứ này không phải là dành cho tôi.

Tuy nhiên, về tình cảm cuộc sống vợ chồng lại khá tẻ nhạt. Chúng tôi rất ít khi tâm sự, chia sẻ với nhau. Chưa bao giờ anh kể cho tôi nghe công việc của anh thế nào, có điều gì làm anh lo nghĩ, mệt mỏi. Ngược lại, nếu tôi có kể, chia sẻ gì với anh, anh cũng gạt đi cho rằng "đó là những chuyện tầm phào", "nâng quan điểm quá, tự mình làm khổ mình". Giữa chúng tôi giống như những người ở trọ cùng nhà. Anh không quan tâm tôi thích gì, muốn ăn gì, có những người bạn thân ra sao. Với anh, cuối tháng đưa tiền đủ cho tôi là hoàn thành nghĩa vụ.

Tôi suy nghĩ mấy ngày mới quyết định nói chuyện nghiêm túc với anh. Bản thân anh tỏ ra khá bình thản bảo tôi không phải lo lắng, anh "bóc bánh trả tiền" không làm gì có lỗi với tôi.

Anh giải thích, không tìm được hứng thú với vợ, bản thân lại là người nhu cầu cao nên đôi khi anh ra ngoài "đổi gió". Những cô gái anh tìm đến giống như "tình một đêm", không có sự gặp lại lần thứ hai nên không có gì ràng buộc lẫn nhau. Giữa họ không có tình yêu.

Anh nói đây là "văn minh" chẳng có gì to tát và đàn ông nào cũng thế. Đôi khi đó cũng là cách anh giải tỏa sự căng thẳng trong công việc mà không muốn phiền phức đến vợ.

Ảnh minh họa: Internet

Điều tôi sốc hơn cả là khi tìm hiểu thêm, tôi còn biết anh tham gia rất nhiều hội nhóm kín tìm bạn tình. Các yêu cầu anh đưa ra khiến tôi không dám đọc lại lần thứ 2. Thậm chí có lúc anh còn yêu cầu 2, 3 cô gái phục vụ một đêm. Đời sống tình dục của anh làm tôi choáng váng. Ngoài đời anh đĩnh đạc, chín chắn trong vai một doanh nhân học thức, thành đạt thành công bao nhiêu thì con người phía sau của anh càng khiến tôi sốc nặng bấy nhiêu.

Đến lúc này tôi mới thực sự hiểu vì sao anh lại chọn cưới tôi, một người phụ nữ mờ nhạt cả về ngoại hình lẫn tính cách so với anh. Có lẽ bởi tôi an phận, cam chịu và đặc biệt là không bao giờ đi sâu vào cuộc sống riêng tư của anh.

Anh nói với tôi đừng quá nâng cao quan điểm, cứ "sống như trước khi biết chuyện". Đổi lại về vật chất anh sẽ không để tôi thiệt. Anh muốn tạo dựng cho mọi người thấy mình trong một vỏ bọc "doanh nhân thành đạt, một người chồng mẫu mực, chu toàn, có một gia đình hạnh phúc".

Tôi cảm thấy thực sự suy sụp. Chút tình cảm vợ chồng vốn đã mong manh, ít ỏi nay hoàn toàn bị anh phá bỏ. Tôi không còn cả sự tôn trọng dành cho chồng. Cuộc sống với tôi vô vị, tẻ nhạt và không khí lúc nào cũng ngột ngạt đến khó thở. Đến giờ nghe giọng anh nói cũng khiến tôi ám ảnh. Tôi cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, bức bối, đau khổ mà không biết chia sẻ giải tỏa cùng ai.