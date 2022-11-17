Sau cuộc ‘ân ái’ cực kì sung mãn, tôi vẫn không thể ngờ vợ thực hiện điều này trong nhà tắm

Vợ chồng tôi vẫn đang hạnh phúc nhưng chuyện ân ái lại có điều khó nói. Tôi năm nay 30 tuổi, chiều cao cân nặng bình thường, sức khỏe tốt. Tôi đã từng yêu 2 người trước khi lấy vợ. Cả 2 người đó đều xác nhận là tôi hoàn toàn ổn trong chuyện chăn gối. Trước khi cưới vợ, tôi cũng đã đi khám sức khỏe tổng quát và bác sỹ cũng đã nói rằng tôi hoàn toàn khỏe mạnh, chẳng có vấn đề gì.

Cô ấy chưa bao giờ phàn nàn về "bản lĩnh đàn ông" của tôi. Vì còn là vợ chồng son nên chúng tôi thường làm chuyện ân ái 2 lần/tuần, khi có hứng có thể nhiều hơn.

Sau khi cưới nhau, tình cảm vợ chồng tôi rất tốt. Chúng tôi dự định kế hoạch 1 năm để vợ tôi học xong bằng thạc sỹ rồi mới có bầu. Tôi với vợ quấn quýt nhau như đôi chim câu, không rời nhau nửa bước. Khi ân ái, vợ tôi cũng luôn tỏ ra hạnh phúc, thỏa mãn.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi thề là tôi chưa bao giờ để vợ đói khát hay thiếu thốn về nhu cầu ân ái. Thậm chí tôi thỏa mãn cô ấy vài lần rồi mới lo đến mình. Vậy mà...vợ tôi vẫn tự xử mọi người ạ.

Lần đầu phát hiện vợ tự xử, tôi sốc, nghẹn họng, chẳng biết nói gì. Đêm đó, sau khi ân ái, tôi mệt phờ nên ngủ thiếp đi. Nửa đêm, tôi tỉnh dậy đi vệ sinh thì nghe thấy tiếng động lạ. Đó chính xác là giọng của vợ tôi trong phòng tắm. Tôi phát hiện cô ấy đang "tự xử" trong đó.

Tôi lặng người đi và tự kiểm điểm lại mình. Tôi chịu khó đọc báo, xem phim để cải thiện tình hình, xem có cần bổ sung, điều chỉnh gì hay không. Vì là đàn ông, tôi cảm thấy không chịu nổi khi bản thân mình khỏe mạnh, sung mãn thế này mà...

Ảnh minh họa: Internet

Tôi không nói gì với vợ, âm thầm thay đổi bản thân để khoẻ mạnh hơn nữa nhưng vẫn chưa có hiệu quả. Tôi tiếp tục bắt gặp vợ "tự xử" lần thứ 2, thứ 3, thứ 4 trong phòng tắm. Tôi biết mười mươi nhưng vẫn cố nín nhịn, không dám nói với vợ rằng mình biết hết rồi.

Vợ tôi bình thường là người khá hiền lành, đoan trang và nhút nhát. Nhìn bề ngoài, cô ấy là một người phụ nữ khá đảm đang, biết tề gia nội trợ, khéo léo trong ứng xử với gia đình chồng. Vợ tôi cũng không thích xem phim nóng. Lần nào tôi bật phim, vợ tôi cũng bảo tắt đi vì thấy ghê.

Bên ngoài, vợ tôi hiền lành, truyền thống như thế, không thể nói là nhu cầu cao được. Vài lần, tôi vờ như vô tình gọi vợ, đánh động để cô ấy dừng việc nhạy cảm đó. Nhưng vợ tôi vẫn chứng nào tật nấy, như là nghiện vậy.

Bản thân tôi cảm thấy chán nản, thất bại. Tôi vừa buồn cho mình lại thấy lo lắng cho sức khỏe của vợ. Sang năm vợ chồng tôi tính "thả" để có em bé. Không những thế, chuyện hôn nhân của chúng tôi còn về lâu về dài nữa chứ. Tôi không thể sống bên cạnh người vợ suốt ngày "tự xử" như thế được.

Tôi không biết phải làm sao để vợ bỏ thói quen tự xử này. Xin được mọi người tư vấn.