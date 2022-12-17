Sau 3 tiếng liền 'vắt kiệt sức' bên cô thư ký nóng bỏng, vừa mở cửa xe bước ra tôi mềm nhũn tay chân khi thấy người đang đứng ở đối diện

Tâm sự 17/12/2022 08:50

Lúc buông Vy ra, nhìn đồng hồ cũng đã gần 1h đêm, tôi vội nhắc Vy tự đón xe về. Tôi cần về nhà kẻo vợ lại thắc mắc. Vy xị mặt không vui nhưng tôi sẽ đền bù cho cô nàng sau vậy.

Tôi năm nay 35 tuổi, sau 10 năm gây dựng cơ đồ thì đã sở hữu được một công ty làm ăn ổn định, doanh thu khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Tôi và vợ kết hôn bên nhau cũng tròn 10 năm, có hai đứa con khỏe mạnh, xinh xắn. 35 là độ tuổi sung mãn và phong độ nhất của người đàn ông. Sự nghiệp đã thành công, gia đình đề huề, thú thực là tôi cũng muốn phiêu lưu cho cuộc đời thêm thi vị. 

Khi tuyển thư ký, vừa nhìn thấy Vy là tôi đã chấm ngay. Vy không quá xinh đẹp nhưng cô ấy có những điểm mà tôi cần. Cụ thể là những thứ vợ tôi không có. Đó là ánh mắt rực lửa, là 3 vòng nóng bỏng, là nước da khỏe khoắn không quá trắng. Một người phụ nữ như vậy chắc chắn trên giường có thể khiến đàn ông phải chết chìm. 

Tôi tuyển Vy về cạnh mình để thoải mái quấn quýt. Tôi vừa có ngoại hình, có tiền lại có quyền lực, thật khó có người phụ nữ nào không gục ngã dưới chân. Y như rằng sau 2 tháng làm việc thì tôi đã đưa được Vy lên giường. Quả đúng như những dự đoán của tôi, ở trên giường Vy bộc lộ hoàn hảo sự nhiệt tình, nồng nàn và cháy bỏng khiến tôi chết mê chết mệt. 

Hôm vừa rồi đi tiếp khách về cũng khoảng 10 giờ đêm. Lúc lái xe qua một quãng đường vắng vẻ, Vy đột ngột bảo tôi dừng lại. Sau đó cô ấy nhào đến ôm hôn tôi đắm đuối. Nghĩ đến việc chưa làm trên xe bao giờ, tôi phấn khích vô cùng. Hai đứa quấn quýt lấy nhau không rời hẳn 3 tiếng đồng hồ. 

Sau 3 tiếng liền 'vắt kiệt sức' bên cô thư ký nóng bỏng, vừa mở cửa xe bước ra tôi mềm nhũn tay chân khi thấy người đang đứng ở đối diện - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lúc buông Vy ra, nhìn đồng hồ cũng đã gần 1h đêm, tôi vội nhắc Vy tự đón xe về. Tôi cần về nhà kẻo vợ lại thắc mắc. Vy xị mặt không vui nhưng tôi sẽ đền bù cho cô nàng sau vậy. Tôi xuống trước mở cửa để Vy bắt taxi về. Vừa bước ra khỏi xe, nhìn cảnh tượng cách đó khoảng 10m, tôi mềm nhũn chân đứng không vững nổi khi thấy một chiếc ô tô vô cùng quen thuộc. Chiếc xe đó chính là của vợ tôi. Và người phụ nữ cầm lái ngồi im lặng trong xe chính là cô ấy!

Chưa bao giờ trong lòng tôi thấy sợ hãi đến như vậy. Tôi lao như bay về phía xe vợ đang đỗ, giữa đường còn vấp ngã một lần, chân run rẩy phải dùng hết sức bình sinh mới có thể đứng vững.

“Chờ anh 3 tiếng rồi đấy. Anh xong việc chưa, rồi thì chúng ta về thôi… Về bàn chuyện ly hôn”, vợ nói dứt lời thì không đợi tôi phản ứng đã khởi động xe phóng đi trước.

Tôi như chết nửa linh hồn, vội vàng chạy về khởi động xe lao theo vợ, mặc cho Vy ở phía sau gọi theo. Về tới nhà, vợ đang ngồi sẵn trong phòng khách, gương mặt bình thản nhưng lạnh lùng. Cô ấy đẩy lá đơn ly hôn đã ký sẵn ra trước mặt tôi. Mặc cho tôi quỳ sụp xuống xin tha thế nào cô ấy cũng không đồng ý.

Sau 3 tiếng liền 'vắt kiệt sức' bên cô thư ký nóng bỏng, vừa mở cửa xe bước ra tôi mềm nhũn tay chân khi thấy người đang đứng ở đối diện - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tthành công của tôi hôm nay có được phần lớn là nhờ vào vợ. Cô ấy không phải là hậu phương mà chính là quân sư đắc lực, thậm chí trong những năm đầu khởi nghiệp cô ấy còn chính là người lãnh đạo. Vợ đưa ra ý tưởng kinh doanh, cô ấy liên hệ khách hàng, lập kế hoạch, đưa ra các mục tiêu và nhiều ý tưởng sáng tạo đột phá. Khoảng 2 năm gần đây, cô ấy mới giảm bớt công việc nhưng vẫn theo sát và đưa ra cho tôi lời khuyên đúng lúc. Nếu không có cô ấy, tôi biết phải làm sao bây giờ? Bây giờ tôi hối hận lắm rồi? Chỉ muốn phiêu lưu thêm gia vị cho cuộc sống mà đánh mất cả cái cốt lõi quan trọng nhất. Tôi phải làm sao để vợ tha thứ?

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