Sắp đến ngày 20/10, tôi hí hửng chuẩn bị quà tặng vợ, nào ngờ nhận lại cái tát trời giáng cùng tờ đơn ly hôn

Tâm sự 17/11/2022 14:53

Cầm theo hộp quà mang về tặng vợ, nhưng khi thấy 1 loạt ảnh rơi ra từ hộp quà, tôi và vợ đều hết sức hốt hoảng.

Trong mắt nhiều người khác, tôi là người đàn ông thành đạt. Tôi có sự nghiệp thành công, có gia đình hạnh phúc với người vợ đảm đang, tháo vát và 2 đứa con thông minh, ngoan ngoãn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình cảm vợ chồng tôi không được mặn nồng như trước. 

Hơn 1 năm về trước, qua một chuyến công tác, tôi quen biết với Lan- cô thư ký trẻ đẹp của công ty đối tác. Lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã có cảm giác yêu mến, quyến luyến. Không ngờ, sau lần làm việc chung, Lan đã chủ động nhắn tin trò chuyện với tôi. Tôi với Lan yêu nhau từ lúc nào không biết. Có bồ trẻ, tôi cảm thấy vui vẻ, yêu đời hơn hẳn. 

Sắp đến ngày 20/10, tôi hí hửng chuẩn bị quà tặng vợ, nào ngờ nhận lại cái tát trời giáng cùng tờ đơn ly hôn - Ảnh 1

Trong thời gian yêu Lan, tôi không tiếc tiền mua xe, mua nhà cho người tình trẻ. Lan chấp nhận là người tình trong bóng tối của tôi. Cô ấy chưa bao giờ đòi tôi ly dị vợ, cũng không đòi danh phận gì. Không những thế, Lan cũng khéo léo trong việc giúp tôi vun vén cho gia đình. 

Nhưng tôi đã lầm và một sự việc xảy ra đã làm tôi cảm nhận ra rằng tôi là một người đàn ông tham lam và ích kỷ. Sắp đến ngày 20/10, tôi thấy 2 đứa con tôi đang chuẩn bị quà 20/10 tặng bà, tặng mẹ nên cũng nhắn tin nhờ Lan mua hộ tôi một chiếc váy đẹp để tặng quà 20/10 cho vợ.  

Hôm đó, sau khi đã vui vẻ bên nhân tình, tôi đặt một lãng hoa đẹp, cầm theo hộp quà mà cô ấy mua giúp để mang về tặng vợ. Nhưng khi thấy 1 loạt ảnh rơi ra từ hộp quà, tôi và vợ đều hết sức hốt hoảng. Đó là những bức ảnh nóng tôi chụp với nhân tình. Hóa ra, Lan đã cố tình gửi thêm những bức ảnh đó để khiêu chiến với vợ tôi.

Sắp đến ngày 20/10, tôi hí hửng chuẩn bị quà tặng vợ, nào ngờ nhận lại cái tát trời giáng cùng tờ đơn ly hôn - Ảnh 2

Dường như hiểu ra tất cả mọi chuyện, vợ tôi tát tôi một cái trời giáng. Cô ấy trách móc tôi phản bội vợ con, ra ngoài tằng tịu với gái. Vợ tôi tuyên bố sẽ ly dị vì không thể tiếp tục chung sống với một người chồng như tôi.

Tôi gọi điện hỏi Lan thì Lan nói vì quá yêu tôi và cô ấy không muốn tiếp tục làm người tình trong bóng tối của tôi nữa. Cô ấy muốn có danh phận, muốn trở thành vợ của tôi. Chính vì vậy, Lan đã làm như vậy. Tôi không biết phải làm sao, phải nói thế nào với vợ. Vợ tôi đã viết sẵn đơn ly hôn và để trên bàn nhưng tôi cũng không dám ký. Tôi không muốn mất đi gia đình hạnh phúc này nhưng cũng không thể buông bỏ được bồ. Tôi bế tắc quá mọi người ơi. Xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên.

 

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Sau khi thỏa thuận xong chuyện ly hôn với vợ tôi liền lao đến gặp My để thông báo tin vui, thế nhưng, không giống với hình dung của tôi, My bình thản hỏi 1 câu khiến tôi điêu đứng.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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