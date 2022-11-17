Nửa đêm tỉnh giấc, tôi lén theo chồng ra ban công, dưới ánh đèn mở ảo tôi 'chết đứng' khi chứng kiến hành động của chồng

Tâm sự 17/11/2022 10:45

Bên ánh đèn mờ ảo ngoài ban công, bóng dáng quen thuộc của chồng tôi ở đó. Anh ấy đang cầm trên tay đống đồ lót, rồi nắn nót treo từng món lên.

Sau khi kết hôn, tôi dần hiểu rằng chồng mình là người khá nhàm chán. Anh ấy ít nói, nhạt nhẽo, nhưng thôi thì có một cuộc sống ổn định cũng không đến nỗi tệ.

Nhưng đã có một chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Một lần, khi tôi gom quần áo bẩn của hai vợ chồng đem đi giặt, thì vô tình nhìn thấy đồ lót phụ nữ ở một góc tủ. Đấy không phải đồ của tôi. Khi nhìn thấy thứ đó, tôi tự hỏi liệu chồng mình có phải đã đưa gái về nhà lúc tôi không có nhà hay không. Tôi để nguyên mọi thứ ở đúng vị trí, không chạm vào dù trong lòng suy nghĩ rất ngổn ngang và muốn tìm hiểu mọi chuyện.

Nửa đêm tỉnh giấc, tôi lén theo chồng ra ban công, dưới ánh đèn mở ảo tôi 'chết đứng' khi chứng kiến hành động của chồng - Ảnh 1

Một tuần sau tôi dọn phòng, thấy trong góc tủ kín đáo ấy vẫn còn đồ lót, lần này còn có thêm món mới. Tôi càng ngày càng nghi ngờ chồng. Tôi thôi thúc bản thân phải tìm ra bằng chứng.

Ban đêm, tôi ngủ không ngon giấc. Khi đang lơ mơ, tôi chợt nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Mở mắt thấy bên cạnh chồng mình đã biến mất, tôi ngồi bật dậy, lập tức đi theo để xem anh ấy làm gì.

Tôi nhẹ nhàng lẻn ra ngoài, hành lang có ánh đèn, bên ánh đèn mờ ảo ngoài ban công, bóng dáng quen thuộc của chồng tôi ở đó. Anh ấy đang cầm trên tay đống đồ lót, rồi nắn nót treo từng món lên. Tôi tròn mắt kinh ngạc. Sợ anh ấy phát hiện, tôi vội quay vào phòng nằm xuống. Một lúc sau, chồng tôi nhón chân quay về giường, cất đồ vào tủ rồi lại nằm xuống.

Nửa đêm tỉnh giấc, tôi lén theo chồng ra ban công, dưới ánh đèn mở ảo tôi 'chết đứng' khi chứng kiến hành động của chồng - Ảnh 2

Tôi không thể tưởng tượng được anh ấy đã làm gì ở nhà khi tôi đi làm. Đêm đó tôi không ngủ lại nổi, tôi bị ám ảnh bởi những gì mình nhìn thấy, tôi không biết phải hỏi chồng như thế nào. Nghĩ về hành vi của anh ấy, tôi không biết phải đối mặt với anh ấy ra sao.

Tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng tôi đau lòng quá. Dù gì thì cũng sống với nhau được mấy năm rồi. Tôi không biết hành vi của anh ấy sẽ ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của chúng tôi như thế nào. Là anh ấy có người khác, hay anh ấy thật ra là một con người khác? Tôi phải làm sao đây?

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Bắt quả tang chồng và gái lạ 'khỏa thân' ở phòng ngủ, tôi mỉm cười tặng ngay món quà 'đặc biệt', không quên dặn dò chu đáo

Đẩy cửa vào nhà, tôi nghe được tiếng động trong phòng ngủ dành cho khách. Tông cửa xông vào, đập vào mắt tôi là cảnh tượng chồng mình và một ả đàn bà lạ đang quấn quýt, cả 2 không một mảnh vải che thân.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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