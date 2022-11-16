Đang ân ái bất ngờ bị vợ người tình 'đánh úp', dúi vào tay tôi một chùm chìa khóa nhà, 'ép' cưới nếu không sẽ tung hết 'ảnh nóng'

Tâm sự 16/11/2022 14:32

Cứ nghĩ mình sẽ là nạn nhân của một vụ đánh ghen tơi bời nhưng không phải. Mọi chuyện diễn ra sau đó nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi.

Tôi gặp người đàn ông ấy đúng vào lúc vừa chia tay người yêu. Anh ấy có tất cả những thứ mà người yêu cũ của tôi không có. Là người tâm lý, biết lắng nghe, an ủi, động viên, luôn quan tâm chăm sóc tôi chu đáo. Nhưng khổ nỗi anh ấy lại đã có vợ con.

Tôi biết trở thành kẻ thứ ba không phải điều hay ho gì nhưng anh ấy đối với tôi có một ý nghĩa đặc biệt. Vì anh đã đến bên cạnh lúc tôi tuyệt vọng, đau khổ nhất. Chúng tôi thường gặp nhau 1-2 lần/tuần, tất nhiên là trong khách sạn, còn ngoài ra chúng tôi chỉ liên lạc trong giờ hành chính. Mong nhớ và khao khát đều dồn lại để đến khi gặp nhau, chúng tôi lại lao vào quấn lấy nhau đầy say mê và nồng nàn.

Đang ân ái bất ngờ bị vợ người tình 'đánh úp', dúi vào tay tôi một chùm chìa khóa nhà, 'ép' cưới nếu không sẽ tung hết 'ảnh nóng' - Ảnh 1

Hôm đó tôi và anh hẹn gặp nhau vào cuối tuần vì vợ anh đưa con sang bên ông bà ngoại chơi. Tôi vô cùng mong ngóng vì chúng tôi sẽ có cả ngày bên nhau. Nhưng chẳng thể ngờ được, hóa ra vợ anh nói dối để lên kế hoạch bắt gian chồng ngoại tình.

Khi chị ta cùng mấy người bạn ập vào thì tôi không mảnh vải che thân quấn chăn nằm trên giường, còn anh chỉ mặc chiếc quần đùi ra mở cửa. 

Sau khi tôi và anh đã mặc quần áo chỉnh tề, vợ người tình tóm lấy bàn tay tôi rồi đặt vào đó một chùm chìa khóa nhà. Song lời nói của chị ta sau đấy mới khiến tôi sững sờ hóa đá:

- May quá cuối cùng chị cũng tìm được người thay thế chị rồi. Đây là chìa khóa căn nhà vợ chồng chị đang ở, hiện tại bàn giao lại cho em. Chị đã dọn hết đồ đạc của chị và con ra khỏi nhà rồi, em mau chóng dọn đồ về chung sống với anh ấy nhé.                             

Đang ân ái bất ngờ bị vợ người tình 'đánh úp', dúi vào tay tôi một chùm chìa khóa nhà, 'ép' cưới nếu không sẽ tung hết 'ảnh nóng' - Ảnh 2

Tôi choáng váng. Thấy vẻ mặt của tôi, vợ người tình tuyên bố đã chụp ảnh lại toàn bộ cảnh tôi và chồng chị ta trong nhà nghỉ. Nếu tôi không lấy anh ta thì chị ta sẽ tung hết chứng cứ ra để tôi mang tiếng là hạng phụ nữ xen vào gia đình người khác. Còn anh ấy sẽ mang tiếng đàn ông ngoại tình bỏ vợ. Tuy nhiên nếu chúng tôi kết hôn thì chị ta sẽ ly hôn trong hòa bình.

Bây giờ tôi phải làm thế nào? Bỏ anh ta thì sẽ mất hết danh dự mà cưới anh ta thì tôi khổ cả đời. Lẽ nào tôi phải bán xới đi chỗ khác để làm lại cuộc đời hay sao?                   

Mang bầu 7 tháng, tôi vô tình phát hiện chồng ngoại tình với 'máy bay bà già', cay đắng hơn khi lộ ra bí mật khiến tôi bàng hoàng 'chết đứng'

Mang bầu 7 tháng, tôi vô tình phát hiện chồng ngoại tình với 'máy bay bà già', cay đắng hơn khi lộ ra bí mật khiến tôi bàng hoàng 'chết đứng'

Khi mang bầu con thứ 2 đến tháng thứ 7, tôi không chỉ phát hiện chồng ngoại tình mà còn biết bí mật cay đắng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sư gia đình tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 33 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 2 giờ 33 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

Video 3 giờ 33 phút trước
Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau