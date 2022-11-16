Tôi biết trở thành kẻ thứ ba không phải điều hay ho gì nhưng anh ấy đối với tôi có một ý nghĩa đặc biệt. Vì anh đã đến bên cạnh lúc tôi tuyệt vọng, đau khổ nhất. Chúng tôi thường gặp nhau 1-2 lần/tuần, tất nhiên là trong khách sạn, còn ngoài ra chúng tôi chỉ liên lạc trong giờ hành chính. Mong nhớ và khao khát đều dồn lại để đến khi gặp nhau, chúng tôi lại lao vào quấn lấy nhau đầy say mê và nồng nàn.

Tôi gặp người đàn ông ấy đúng vào lúc vừa chia tay người yêu. Anh ấy có tất cả những thứ mà người yêu cũ của tôi không có. Là người tâm lý, biết lắng nghe, an ủi, động viên, luôn quan tâm chăm sóc tôi chu đáo. Nhưng khổ nỗi anh ấy lại đã có vợ con.

Hôm đó tôi và anh hẹn gặp nhau vào cuối tuần vì vợ anh đưa con sang bên ông bà ngoại chơi. Tôi vô cùng mong ngóng vì chúng tôi sẽ có cả ngày bên nhau. Nhưng chẳng thể ngờ được, hóa ra vợ anh nói dối để lên kế hoạch bắt gian chồng ngoại tình.

Khi chị ta cùng mấy người bạn ập vào thì tôi không mảnh vải che thân quấn chăn nằm trên giường, còn anh chỉ mặc chiếc quần đùi ra mở cửa.

Sau khi tôi và anh đã mặc quần áo chỉnh tề, vợ người tình tóm lấy bàn tay tôi rồi đặt vào đó một chùm chìa khóa nhà. Song lời nói của chị ta sau đấy mới khiến tôi sững sờ hóa đá:

- May quá cuối cùng chị cũng tìm được người thay thế chị rồi. Đây là chìa khóa căn nhà vợ chồng chị đang ở, hiện tại bàn giao lại cho em. Chị đã dọn hết đồ đạc của chị và con ra khỏi nhà rồi, em mau chóng dọn đồ về chung sống với anh ấy nhé.

Tôi choáng váng. Thấy vẻ mặt của tôi, vợ người tình tuyên bố đã chụp ảnh lại toàn bộ cảnh tôi và chồng chị ta trong nhà nghỉ. Nếu tôi không lấy anh ta thì chị ta sẽ tung hết chứng cứ ra để tôi mang tiếng là hạng phụ nữ xen vào gia đình người khác. Còn anh ấy sẽ mang tiếng đàn ông ngoại tình bỏ vợ. Tuy nhiên nếu chúng tôi kết hôn thì chị ta sẽ ly hôn trong hòa bình.

Bây giờ tôi phải làm thế nào? Bỏ anh ta thì sẽ mất hết danh dự mà cưới anh ta thì tôi khổ cả đời. Lẽ nào tôi phải bán xới đi chỗ khác để làm lại cuộc đời hay sao?