Vô tình phát hiện trong ví chồng có tấm ảnh anh chụp chung với chị dâu, tôi bủn rủn chân tay khi biết được sự thật 'trớ trêu' từ nhiều năm trước

Phải khó khăn lắm tôi mới làm quen được với anh và biết được lý do tại sao mắt anh buồn đến vậy. Hóa ra anh mới chia tay người yêu 5 năm do cô ấy đi du học và không có ý định về nước nữa.

Tôi và chồng quen nhau trong một lần đi tình nguyện. Ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã có ấn tượng với anh bởi vẻ ngoài đẹp trai, lạnh lùng nhưng cũng ấm áp, đôi mắt có chút gì đó buồn buồn.

Tôi dùng đủ mọi cách để tiếp cận, quan tâm chồng. “Nước chảy đá mòn”, cuối cùng anh cũng nhận ra tấm chân tình của tôi. Lúc đó anh đang là sinh viên năm 3, còn tôi mới là cô sinh viên năm nhất.

Và thế là chúng tôi yêu nhau. Trong ví anh có để 2 bức ảnh, một là ảnh chụp tôi và anh, một là ảnh anh và chị ấy. Anh nói muốn giữ lại những kỷ niệm đẹp đẽ đó, tôi tôn trọng anh và không nói gì, cũng không muốn quan tâm người con gái đó là ai vì quãng thời gian yêu nhau anh đối xử với tôi rất tốt. Với lại tôi tin tưởng anh tuyệt đối nên không ghen tuông gì cả.

Anh bên tôi suốt mấy năm đại học, tới khi ra trường được một năm thì chúng tôi tổ chức đám cưới. Nói thêm về gia đình nhà chồng, anh là em út trong gia đình có hai anh em trai, nhưng anh trai của anh đang đi du học nước ngoài. Vì vậy bố mẹ muốn con cái ở chung để nhà cửa đông vui, đỡ hiu quạnh.

Bố mẹ chồng đối xử với tôi rất tốt nên gần như chưa bao giờ xảy ra xích mích mẹ chồng nàng dâu. Hiện tại tôi và chồng đều làm việc cho công ty nước ngoài với mức lương hậu hĩnh nên không cần lo lắng về vấn đề kinh tế, và chúng tôi cũng sắp chào đón đứa con đầu lòng rồi.

Tôi cứ nghĩ cuộc sống như vậy là hạnh phúc, viên mãn rồi, nhưng kể từ ngày anh trai chồng về nước, tôi lại không biết phải đối mặt với sự thật ra sao nữa. Anh trai chồng lấy vợ muộn, anh hơn chồng tôi 2 tuổi và mới cưới vợ được 6 tháng.

Đám cưới của anh chị được tổ chức ở nước ngoài, vì cả hai đi du học và gặp gỡ, yêu nhau ở đó. Hồi anh chị cưới, chỉ có bố mẹ chồng tôi sang, còn tôi và chồng vì lý do riêng mà không thể qua dự được.

Cách đây vài tháng, anh chị thông báo chuẩn bị về Việt Nam sinh sống. Cả nhà chuẩn bị rất kỹ để đón hai người, tôi cũng háo hức lắm vì đây là lần đầu tiên tôi gặp mặt anh trai chồng và chị dâu.

Nhưng mà lúc vừa đón anh chị chồng ở sân bay, tôi đột nhiên thấy ánh mắt chồng tôi có gì đó khác lạ và chị dâu cũng thế.

Tuy nhiên tôi không nghi ngờ gì cho đến một hôm tôi dọn phòng thì tình cờ thấy một bức ảnh của chồng chụp chung với một người con gái, người đó không phải ai xa lạ mà đó là… chị dâu.

Ảnh minh họa: Internet

Nhìn bức ảnh này tôi đứng không vững nữa, quyết tâm tìm ra sự thật. Tôi tìm gặp chị bạn thân hồi đại học của chồng mới biết được thì ra chị dâu chính là mối tình đầu của chồng. Hai người chia tay không phải vì hết yêu mà chỉ vì chị ấy đi du học.

Tại sao trái đất lại tròn đến vậy? Tại sao chị dâu lại yêu trúng anh trai của người yêu cũ như thế chứ? Chị dâu mọi thứ đều tốt trừ cái chuyện chị là người yêu cũ của chồng tôi. Bây giờ tôi đang rất bối rối, tôi không biết phải đối mặt với chị như thế nào nữa.