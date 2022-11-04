Đến giờ bàn chuyện cưới xin, cô gái bất ngờ bị bố mẹ cấm không cho cưới vì...nhà bạn trai bán 'thịt chó'

Yêu nhau 3 năm, đến giờ bàn chuyện cưới xin thì bố mẹ mình ko đồng ý vì nhà bạn trai mình bán "thịt chó" Trước đó ra mắt, nói chuyện thì anh nói với bố mẹ mình là bán hàng ăn thôi, bố mẹ mình cũng ko hỏi rõ…cũng mừng vì có nhà hàng. Sau khi anh cầu hôn mình đồng ý thì mình nói chuyện, tâm sự với bố mẹ, bố mẹ hỏi:

- Bán thịt chó đấy bố, con tưởng bố mẹ biết rồi!

Vì từng ngồi nói chuyện, sau khi mình nói ra như vậy bố mới biết là bán thịt chó, hóa ra trước tới giờ bố vẫn chỉ biết là mở nhà hàng nhưng ko nghĩ là nhà hàng thịt chó. Nghe xong bố mẹ mình không đồng ý vì ngày mình còn bé từng bị mất 1 chú chó rất quý, bố mẹ mình thì từ xưa vẫn quý chó, không ăn thịt chó bao giờ, mất chó thì lại càng không thích…nên khi mình nói ra như vậy thì bố mẹ mình nào là trách mình tại sao lại yêu người mà nhà làm như vậy, nào là việc ấy ko tốt, làm như vậy là nghiệp, bệnh tật,...rồi còn nói có khi cả chó bị bắt trộm cũng vào đấy ấy…

Mình cũng giải thích theo lời anh người yêu là giờ người ta có trang trại nuôi để thịt như kiểu gà, lợn, vịt,... chứ không phải kiểu mua từ bắt trộm câu trộm, bố mẹ anh cũng nuôi 3 anh chị em bên nhà anh trưởng thành, ăn học đầy đủ từ việc ấy, mà giờ cũng đông khách…nên vẫn làm…nhà anh bán chứ bản thân anh thì ko làm nghề ấy (đoạn này mình giải thích) nhưng bố mẹ nhất quyết ko đồng ý bảo như vậy sẽ ảnh hưởng đến bản thân mình, con cái sau này, tạo nghiệp.

Mình nói chuyện với anh người yêu thì anh lại càng gay gắt hơn, hơn cả bố mẹ mình, bảo bố mẹ mình quan điểm vậy là sai, bố mẹ anh đã nuôi anh khôn lớn trưởng thành từ cái quán ăn, nhà hàng ấy, giờ bảo vì lấy vợ mà bỏ nghề thì ko! Với lại đến đời anh thì ko bán thịt chó, mà anh làm công ty XNK, đấy là chuyện của bố mẹ anh chứ của anh đâu mà lại nói anh, phê phán anh. Bố mẹ mình cũng ko có quyền yêu cầu bố mẹ anh phải làm gì, như thế nào, còn nghiệp hay gì thì nhà anh tự chịu!

Và rồi cuộc tranh cãi nổ ra, nhà mình như vậy và "Không yêu thằng này thì yêu thằng khác, việc gì cứ phải yêu cái thằng mà nhà bán thịt chó", còn nhà anh thì "Nghề nào cũng cần có sự tôn trọng, ko phạm pháp là đc, nếu Việt Nam có luật cấm thì nhà anh sẽ từ bỏ, bố mẹ nuôi 3 đứa trưởng thành giờ vì thằng út mà bảo bỏ đi làm nghề khác, nghe vô lý ko, ko yêu đứa này thì yêu đứa khác, ai lại yêu cái đứa mà gia đình nó bắt bố mẹ bỏ nghề!"…

Giờ mình đứng giữa ko biết phải như thế nào, giải quyết ra sao, chả nhẽ chia tay…cứu mình.