12 giờ đêm, trở về nhà sau chuyến công tác, tôi phát hiện cô hàng xóm trẻ trung ăn mặc 'thiếu vải' trong phòng làm việc cùng chồng, quyết đánh ghen thì 'vỡ òa' trước câu nói của chồng

Tâm sự 16/11/2022 10:02

Lặng lẽ lấy chìa khóa riêng ra mở cửa, tôi nhẹ bước chân vào. Bước được vài bước, tôi phải khựng người lại vì nghe được một tiếng “bốp” vang dội vọng ra từ bên trong.

Tôi và chồng mới kết hôn được 8 tháng và vừa chuyển đến khu chung cư này được 2 tháng thôi. Trước nay tôi cũng khá tự tin về ngoại hình của mình và nhất là tin tưởng vào chồng cũng như tình yêu anh dành cho vợ.

Vậy nên tôi chẳng mấy khi để ý đến những mối quan hệ bạn bè khác giới bên ngoài của chồng hay những người phụ nữ xuất hiện xung quanh anh.

Song đến giây phút nhìn rõ người phụ nữ trẻ tuổi quyến rũ với chiếc váy ngủ hớ hênh ấy mở cửa nhà mình, mất hút bên trong, tôi mới đau đớn tự trách bản thân đã quá chủ quan.

12 giờ đêm, trở về nhà sau chuyến công tác, tôi phát hiện cô hàng xóm trẻ trung ăn mặc 'thiếu vải' trong phòng làm việc cùng chồng, quyết đánh ghen thì 'vỡ òa' trước câu nói của chồng - Ảnh 1

Đứng trước cánh cửa nhà mình đóng chặt, nước mắt tôi chảy dài ướt đẫm má. Quá đau khổ và sốc, lúc ấy tôi chỉ biết khóc. Rồi tôi gạt nước mắt quyết định lên tinh thần vào nhà đánh ghen. Lặng lẽ lấy chìa khóa riêng ra mở cửa, tôi nhẹ bước chân vào. Trong phòng làm việc của chồng tôi có tiếng động.

Bước được vài bước, tôi phải khựng người lại vì nghe được một tiếng “bốp” vang dội vọng ra từ bên trong. Giọng chồng tôi cất lên:

- Tôi chưa bao giờ đánh phụ nữ nhưng tôi không thể chấp nhận được hành vi của cô nữa. Không tưởng tượng được trên đời này lại có người phụ nữ trơ trẽn như cô.

Tôi còn chưa kịp định thần thì thấy cô hàng xóm ôm mặt, tóc tai rũ rượi từ trong phòng làm việc của chồng tôi chạy ra. Nhìn thấy tôi, cô ta bất ngờ hoảng sợ nhưng nhanh chóng chạy vụt đi, biến mất sau cánh cửa.

Chồng tôi bước ra ngoài thấy vợ thì loạng choạng hoảng hốt. Anh vội vàng thanh minh, rối rít giải thích rằng giữa anh với cô hàng xóm không hề có chuyện gì cả.  Đã từng có lần cô hàng xóm dụ dỗ nhưng anh kiên quyết từ chối. Hôm nay biết tôi đi vắng, nửa đêm cô ta ăn mặc như vậy sang tận phòng quấy rối với ý nghĩ chẳng người đàn ông nào có thể cưỡng lại được một người phụ nữ quyến rũ, xinh đẹp.

12 giờ đêm, trở về nhà sau chuyến công tác, tôi phát hiện cô hàng xóm trẻ trung ăn mặc 'thiếu vải' trong phòng làm việc cùng chồng, quyết đánh ghen thì 'vỡ òa' trước câu nói của chồng - Ảnh 2

Nhìn anh cuống lên giải thích mà tôi bật cười hạnh phúc nhào vào lòng anh. Đúng là ngoài xã hội luôn đầy rẫy cám dỗ và chỉ có tự người đàn ông mới có thể vượt qua được. Vợ có đề phòng hay giữ chồng thế nào cũng chẳng có tác dụng nếu anh ta là kẻ trăng hoa.

 

Vô tình phát hiện trong ví chồng có tấm ảnh anh chụp chung với chị dâu, tôi bủn rủn chân tay khi biết được sự thật 'trớ trêu' từ nhiều năm trước

Vô tình phát hiện trong ví chồng có tấm ảnh anh chụp chung với chị dâu, tôi bủn rủn chân tay khi biết được sự thật 'trớ trêu' từ nhiều năm trước

Một lần dọn dẹp phòng thì tôi vô tình thấy một bức ảnh, trong đó là chồng tôi và một người con gái, tôi "hóa đá" khi nhận ra người đó là ai.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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