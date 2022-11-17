Bắt quả tang chồng và gái lạ 'khỏa thân' ở phòng ngủ, tôi mỉm cười tặng ngay món quà 'đặc biệt', không quên dặn dò chu đáo

Tâm sự 17/11/2022 09:24

Đẩy cửa vào nhà, tôi nghe được tiếng động trong phòng ngủ dành cho khách. Tông cửa xông vào, đập vào mắt tôi là cảnh tượng chồng mình và một ả đàn bà lạ đang quấn quýt, cả 2 không một mảnh vải che thân.

Hôm đó tôi đi công tác về sớm và không báo trước với chồng. Câu chuyện đi công tác về bất ngờ quả thật muôn thuở chị em nhỉ. Nhưng nhờ việc làm không báo trước ấy mà chúng ta phát hiện ra rất nhiều bí mật dơ bẩn sau lưng mình.

Đẩy cửa vào nhà, tôi nghe được tiếng động lạ trong phòng ngủ dành cho khách. Tông cửa xông vào, đập vào mắt tôi là cảnh tượng chồng mình và một ả đàn bà lạ đang quấn quýt lấy nhau, trên người cả hai không một mảnh vải che thân.

Bắt quả tang chồng và gái lạ 'khỏa thân' ở phòng ngủ, tôi mỉm cười tặng ngay món quà 'đặc biệt', không quên dặn dò chu đáo - Ảnh 1

Tôi đơ người mất 1 phút, hai kẻ ấy cũng sững sờ nhìn tôi rồi cuống quýt tìm quần áo để mặc hoặc quấn chăn che kín người. Hoàn hồn lại, tôi mở túi xách rút ra hộp bao cao su mới tinh vừa mua ở trong công tác. Vốn mua mang về để vợ chồng dùng, thế mà... 

Chồng tôi hóa đá nhìn vợ, run rẩy không dám nhận hộp bao cao su tôi đưa. Sau khi dặn dò chồng xong xuôi, tôi đeo túi, quay người bước ra khỏi phòng. Trước khi sập cửa lại, tôi dặn với vào khiến mặt chồng tôi xám hơn tro: “Cố gắng đừng nhanh như với vợ nhé, kẻo cô ta chán lại bỏ anh trong phút mốt đấy”.

Bắt quả tang chồng và gái lạ 'khỏa thân' ở phòng ngủ, tôi mỉm cười tặng ngay món quà 'đặc biệt', không quên dặn dò chu đáo - Ảnh 2

Tôi ra quán cà phê gọi một cốc cà phê thật đặc để bình ổn lại tâm trạng. Tôi và chồng lấy nhau được 5 năm rồi. Chồng tôi là người an phận, bao nhiêu năm chỉ chấp nhận mức lương đủ nuôi sống bản thân. 5 năm sống với nhau, một mình tôi tự lo cho hai đứa con. Có công có việc gì cũng là tôi đứng ra gánh vác.

Chồng tôi có nhiều khuyết điểm nhưng trái lại anh ta rất thương con, thường xuyên chơi đùa với chúng nên hai đứa con rất quấn quýt bố. Mỗi khi nhìn cảnh 3 bố con cười đùa với nhau, tôi lại không nỡ lòng ly hôn để các con phải chịu tổn thương.

Cả cho đến lúc này, tận mắt bắt gặp chồng ngoại tình, thậm chí còn dẫn gái lạ về nhà, nghĩ đến con tôi vẫn thấy yếu lòng không thể đặt bút viết đơn ly hôn. 

Tôi định vẫn sẽ sống bình thường với chồng như trước. Có điều không còn quan hệ thể xác vì thực sự sau khi tận mắt chứng kiến cảnh chồng chung chạ với người đàn bà khác, tôi cảm thấy ghê tởm không thể chạm vào anh ta được nữa. Chúng tôi vẫn sẽ sống hòa bình dưới một mái nhà như những người bạn để cùng nuôi dạy các con.

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Cứ nghĩ mình sẽ là nạn nhân của một vụ đánh ghen tơi bời nhưng không phải. Mọi chuyện diễn ra sau đó nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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