Ông chồng U60 ngoại tình với 'tình trẻ', một hôm hí hửng thông báo sắp ly hôn vợ, nào ngờ nhân được cái kết đắng ngắt

Tâm sự 17/11/2022 14:39

Sau khi thỏa thuận xong chuyện ly hôn với vợ tôi liền lao đến gặp My để thông báo tin vui, thế nhưng, không giống với hình dung của tôi, My bình thản hỏi 1 câu khiến tôi điêu đứng.

Hồi tôi còn nhỏ, mẹ đi xem bói thầy nói hậu vận tôi sẽ giàu sang, nhưng tôi chưa bao giờ tin. Một kẻ học hành dở dang, không có tài năng xuất chúng hay con cha cháu ông như tôi thì làm được gì mà giàu. Ấy vậy mà, khi khu công nghiệp mọc lên ở xã, mảnh đất gần nghìn mét vuông bố mẹ để lại cho tôi bỗng thành đất vàng. Và tôi bỗng chốc thành tỷ phú.

Sau khi có nhiều tiền tôi mới nhận ra hơn nửa cuộc đời mình đã sống khổ sở như thế nào. Có tiền đúng là "mua tiên" cũng được. Bằng chứng là có rất nhiều em gái trẻ vốn gọi tôi bằng "chú" nay lại ngọt ngào chuyển thành gọi "anh". 

Ông chồng U60 ngoại tình với 'tình trẻ', một hôm hí hửng thông báo sắp ly hôn vợ, nào ngờ nhân được cái kết đắng ngắt - Ảnh 1

Sau những lần vui vẻ về nhà, nhìn vợ mình, chán càng thêm chán. Thật ra thì vợ tôi hồi còn trẻ cũng khá xinh đẹp. Chẳng qua là cô ấy cũng như tôi, xuất thân con nhà nông dân, ít học nên không có điều kiện trau chuốt ăn diện. Làm mẹ của ba đứa con cùng với việc đồng áng cũng đủ khiến cô ấy chân bước chân chạy rồi, làm gì có thời gian hay tiền bạc mà lụa là son phấn.

Trong số những cô gái tôi quen biết, tôi thực sự thích My. My mới 25 tuổi, lớn hơn con lớn của tôi vài tuổi. My xinh đẹp, gợi cảm, khôn khéo, ngọt ngào, đặc biệt khoản chăn gối thì không chê vào đâu được. Tôi mê mẩn My, đến nỗi ngoài cô ấy ra chả còn thấy ai đủ xinh đẹp hay hấp dẫn. My thích gì tôi cũng cho, ưng gì tôi cũng chiều. Tôi chẳng tiếc My bất cứ thứ gì có thể mua được bằng tiền, giống như bị bỏ bùa mê thuốc lú vậy.

Ông chồng U60 ngoại tình với 'tình trẻ', một hôm hí hửng thông báo sắp ly hôn vợ, nào ngờ nhân được cái kết đắng ngắt - Ảnh 2

Tôi đã nghĩ về My rất nhiều và tự hỏi tại sao lại không lấy My làm vợ nhỉ. Vả lại tôi yêu My. Bằng tuổi này rồi, tôi cũng muốn sống một lần cho ra sống, có tiền, có vợ trẻ đẹp, có cuộc sống hưởng thụ thật tốt biết bao. Nghĩ vậy tôi liền nói với vợ rằng tôi muốn ly hôn. Lúc đầu vợ tôi còn làm ầm ĩ nói rằng tôi bồ bịch bên ngoài về đòi bỏ vợ, rằng tôi bạc bẽo nọ kia. Nhưng rồi thấy tôi không thay đổi ý kiến cô ấy cũng phải đồng ý với điều kiện tài sản chia đôi, nhà cửa để lại cho bốn mẹ con cô ấy.

Sau khi thỏa thuận xong chuyện ly hôn với vợ tôi liền lao đến gặp My để thông báo tin vui. Thế nhưng, không giống với hình dung của tôi, My nghe tôi nói sắp ly hôn thì tỏ vẻ bình thản hỏi:

- Sao tự nhiên anh lại ly hôn?

- Để cho em một danh phận đàng hoàng chứ sao!

- Ai bảo anh là em cần danh phận?

- Ơ, thì em chả bảo…

- Thôi thôi anh ơi, anh nhìn lại mình đi, anh bao nhiêu tuổi rồi. Nếu không phải vì anh có tiền thì anh động đến được tóc của tôi à? Tôi không yêu anh, tôi chỉ yêu tiền thôi. Mà tiền thì đầy người có. Lấy anh để mai này tôi phải đi hầu hạ một lão già à? Đúng ra thì tôi có thể vờ vui vẻ mà ở bên anh, mà móc túi tiền của anh. Nhưng tôi không nỡ lòng nào nhìn anh già rồi còn bỏ vợ con để người đời chửi cho là dại gái. Thôi anh về mà xin lỗi vợ đi. Tình nghĩa đôi ta chấm dứt ở đây nhé.                                                             

Ông chồng U60 ngoại tình với 'tình trẻ', một hôm hí hửng thông báo sắp ly hôn vợ, nào ngờ nhân được cái kết đắng ngắt - Ảnh 3

Những lời My nói khiến tôi tức giận và choáng váng.Tôi vội về nhà, trong đầu nghĩ ra bao nhiêu lời để nói với vợ sao cho dễ nghe, sao cho vợ rộng lòng tha thứ. Vừa về đến nhà đã thấy vợ ngồi ở bàn lạnh lùng bảo: "Ông về đây rồi, tôi viết đơn rồi, ký rồi, ông ký luôn đi. Loại đàn ông tệ bạc như ông tôi không muốn gọi là chồng thêm một ngày nào nữa".

Đi công tác về nhà lúc 3h sáng, nghe tiếng đàn ông phát ra từ phòng vợ, tôi 'dứt khoát' ly hôn, xem vợ như kẻ thù, để rồi phải sụp xuống ân hận cả đời

Đi công tác về nhà lúc 3h sáng, nghe tiếng đàn ông phát ra từ phòng vợ, tôi 'dứt khoát' ly hôn, xem vợ như kẻ thù, để rồi phải sụp xuống ân hận cả đời

Không nghĩ tới có một ngày vợ chồng cũ lại đột nhiên gặp nhau, quá khứ đã qua thật lâu nhưng cô không biết năm xưa vì sao chồng lại đột ngột đề nghị ly hôn?

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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