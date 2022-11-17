Đi công tác về nhà lúc 3h sáng, nghe tiếng đàn ông phát ra từ phòng vợ, tôi 'dứt khoát' ly hôn, xem vợ như kẻ thù, để rồi phải sụp xuống ân hận cả đời

Tâm sự 17/11/2022 11:02

Không nghĩ tới có một ngày vợ chồng cũ lại đột nhiên gặp nhau, quá khứ đã qua thật lâu nhưng cô không biết năm xưa vì sao chồng lại đột ngột đề nghị ly hôn?

Toàn thường xuyên phải đi công tác. Lần nọ, anh lại đi công tác và chuyến này về sớm hơn dự kiến 1 tuần. Hôm đó, máy bay hạ cánh lúc nửa đêm. Đến 2 - 3 giờ sáng, Toàn mới về tới nhà.

Lúc vào nhà, vợ đã ngủ thiếp đi. Vì thế, anh định lặng lẽ mở cửa phòng, rón rén đi vào phòng ngủ. Nhưng còn chưa kịp đẩy của ra, đã nghe thấy từ bên trong phòng ngủ phát ra âm thanh của một người đàn ông. Anh vô cùng tức giận, ngay lập tức xoay người rời đi. Không nói không rằng, ngày hôm sau, anh liền chìa đơn ly hôn ra trước mặt vợ, từ đây về sau coi cô như kẻ thù mà đối đãi.

Đi công tác về nhà lúc 3h sáng, nghe tiếng đàn ông phát ra từ phòng vợ, tôi 'dứt khoát' ly hôn, xem vợ như kẻ thù, để rồi phải sụp xuống ân hận cả đời - Ảnh 1

Vợ Toàn rất khó hiểu, cho rằng chồng đi công tác nhiều, vợ chồng xa cách nhiều ngày nên anh thay lòng đổi dạ mà nén đau thương, chấp nhận ly hôn. Sau khi đường ai nấy đi, cô cũng không thiết tha gặp anh lần nào nữa. Cứ như vậy, hai người cắt đứt liên lạc.

Không nghĩ tới có một ngày vợ chồng cũ lại đột nhiên gặp nhau. Thời gian trôi qua thật lâu, Toàn đối với vợ cũ cũng đã phá tan lớp băng lạnh hiềm khích khi xưa. Hai người chào hỏi nhau như những người bạn cũ.

Thực ra quá khứ đã qua thật lâu nhưng nhiều năm như vậy, trong lòng vợ cũ của Toàn vẫn tồn tại một nghi vấn không thể lý giải. Cô không biết năm xưa vì sao chồng lại đột ngột đề nghị ly hôn? Có phải vì anh đã có tình mới? Không nghĩ tới Toàn lại hỏi: “Người đàn ông đêm đó là ai?”

Đi công tác về nhà lúc 3h sáng, nghe tiếng đàn ông phát ra từ phòng vợ, tôi 'dứt khoát' ly hôn, xem vợ như kẻ thù, để rồi phải sụp xuống ân hận cả đời - Ảnh 2

Về sau cả hai mới òa hiểu thì ra hôm đó là vợ Toàn đang xem lại video hai người từng cùng nhau quay, người đàn ông kia chính là Toàn khi còn trẻ. Giọng nói Toàn cứ ngỡ là nhân tình của vợ, hóa ra lại là của chính anh, nhưng ở phiên bản trẻ hơn!

Chồng thỉnh thoảng đi công tác, vợ ở nhà một mình không ngủ được, sẽ lật xem video của hai người trước kia xem lại. Đêm đó trùng hợp chồng trở về, vợ đã ngủ thiếp đi, video thì cứ phát đi phát lại, không may bị chồng nghe thấy. Thì ra đây chỉ là một hiểu lầm, không ngờ lại biến thành sai lầm, khiến hai người từ đó xa nhau.

Nửa đêm tỉnh giấc, tôi lén theo chồng ra ban công, dưới ánh đèn mở ảo tôi 'chết đứng' khi chứng kiến hành động của chồng

Nửa đêm tỉnh giấc, tôi lén theo chồng ra ban công, dưới ánh đèn mở ảo tôi 'chết đứng' khi chứng kiến hành động của chồng

Bên ánh đèn mờ ảo ngoài ban công, bóng dáng quen thuộc của chồng tôi ở đó. Anh ấy đang cầm trên tay đống đồ lót, rồi nắn nót treo từng món lên.

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

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