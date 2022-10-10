Sáng nào cũng thấy vợ mua đồ ăn về đầy ắp nhưng mâm cơm chẳng có gì mới, chồng điều tra thì bật ngửa với hành động lén lút của người vợ mới cưới

Tâm sự 10/10/2022 05:36

Tôi có linh cảm vợ đang giấu mình điều gì đó. Tôi đi đến tủ lạnh xem thì thấy có rất nhiều đồ ăn, nhưng sao bữa cơm chẳng bao giờ có những món này? Tôi hỏi mẹ dạo này ăn uống sao thì bà nói vẫn chỉ có mấy món quen thuộc. Tôi thấy rất kì lạ.

Vợ của tôi từng có một đời chồng nhưng không có con chung. Tôi thương vợ thật lòng nên không để tâm gì chuyện này. Từ ngày biết về vợ tôi, mẹ tôi cũng không chê bai gì, nên khi chúng tôi lấy nhau thì gia đình càng thêm đông vui.

Từ khi lấy tôi thì vợ chỉ ở nhà lo chuyện cơm nước, chăm sóc mẹ chồng. Dù mẹ tôi bị bệnh, đi đứng khó khăn nhưng bà vẫn có thể tự vệ sinh cá nhân. Có vợ tôi ở nhà trông coi thì tôi cũng an tâm hơn. Vì tôi kiếm tiền cũng kha khá nên có thể một mình lo cho cả gia đình.

Tiền bạc chi tiêu trong nhà tôi luôn đưa cho vợ đủ, có khi dư để vợ thấy cần gì thì mua. Thậm chí tôi còn đưa thêm tiền để vợ mua quần áo, một lần 5 – 6 triệu tôi cũng thấy bình thường. Tôi muốn cô ấy thấy thoải mái khi ở nhà chăm sóc gia đình.

Nhưng khi tôi để ý thì không thấy cô ấy đem về nhà bộ quần áo mới nào. Không chỉ vậy, tôi còn phát hiện ra sáng nào vợ cũng mua đồ ăn đầy ắp nhưng bữa ăn nào trong nhà cũng chẳng có gì mới. Một hôm, tôi để ý vợ đi chợ về xách nhiều đồ lắm, tôi định đi tới giúp cô ấy. Nhưng vợ tôi vội né sang một bên, tiến thẳng vào trong bếp.

Sáng nào cũng thấy vợ mua đồ ăn về đầy ắp nhưng mâm cơm chẳng có gì mới, chồng điều tra thì bật ngửa với hành động lén lút của người vợ mới cưới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi có linh cảm vợ đang giấu mình điều gì đó. Tôi đi đến tủ lạnh xem thì thấy có rất nhiều đồ ăn, nhưng sao bữa cơm chẳng bao giờ có những món này? Tôi hỏi mẹ dạo này ăn uống sao thì bà nói vẫn chỉ có mấy món quen thuộc. Tôi thấy rất kì lạ.

Cho đến một hôm tôi bất ngờ về nhà vào buổi trưa. Chưa đi đến nhà thì tôi thấy vợ xách hai hộp cơm, chạy xe ra ngoài. Tôi bèn len lén đi theo vợ thì bắt gặp cảnh tưởng bất ngờ. Vợ tôi rẽ vào một căn phòng trọ gần nhà tôi. Có một người đàn ông ra nhận cơm của vợ tôi, tôi bàng hoàng khi nhận ra đó là chồng cũ của cô ấy.

Vợ tôi quay lại nhìn thì hoảng hốt khi thấy tôi. Tôi đợi vợ về tới nhà mới nói chuyện. Cô ấy cúi mặt nói chồng cũ liên lạc lại thở than không có tiền, không có cái ăn. Thế là vô ấy hằng ngày nấu ăn đem đến cho gã ta. Cô ấy nói chỉ đi đưa cơm vào buổi trưa. Mẹ chồng tôi đi đứng khó khăn nên cũng không biết chuyện này.

Tôi nghe chuyện vợ và chồng cũ mà lửa giận bùng trong người. Dù là vợ tôi thương cảm người gặp khó khăn, nhưng đó là chồng cũ của cô ấy, tôi khó mà chấp nhận được. Huống hồ, cô ấy toàn nấu những món ngon cho gã ta. Tôi liền nghĩ có lẽ vợ vẫn còn tình cảm với chồng cũ. Giờ tôi phải làm sao đây?

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