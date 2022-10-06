Và trước khi cưới, Hân cũng đã thề sống thề chết là sẽ không bao giờ ghen tuông vô lối nữa. Thế nhưng, Tuấn đã quá ngây thơ khi tin vợ mình có thể thay đổi. Cưới nhau về được dăm bữa nửa tháng là bắt đầu vợ chồng anh hục hặc đủ chuyện chỉ vì vợ anh đa nghi hơn tào tháo.

Từ ngày yêu nhau, Tuấn đã biết vợ mình là 1 bà “Hoạn Thư” thứ 2, nhưng anh cứ nghĩ dùng sự chân thành của mình để vợ thấu hiểu thì nhất định cô ấy sẽ không còn ghen tuông mù quáng nữa nên vẫn quyết định cưới vì anh rất yêu Hân.

Có lần, cô hàng xóm mới chuyển đến phòng bên cạnh nhà, Tuấn thấy cô tay dẫn đứa bé lại đang bê đống đồ nặng nên bèn giúp, nào ngờ đúng lúc Hân đi chợ về, thấy chồng đang tay chạm tay với cô gái lạ, Hân nhảy xổ vào hất đổ cả thùng đồ trên tay anh:

- Á à, tôi vừa đi khuất 15 phút mà anh đã dẫn gái về nhà à? Cô ta là ai? Tại sao xuất hiện ở đây? Có phải…có phải đây là con của anh và cô ta không?

Vừa nói Hân vừa chỉ vào đứa bé kia, trong khi cô hàng xóm còn đang ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì xảy ra thì Tuấn kéo vợ:

- Em điên à? Bình tĩnh đi.

Nghe chồng chửi mình, Hân càng giận dữ liền tát anh 1 cái cháy má:

- Anh..dám vì con đàn bà này mà chửi tôi? Đúng, tôi đang điên đây, anh có giỏi thì đem mẹ con cô ta về nuôi đi.

Lúc đó, chồng cô hàng xóm đi lên, và cuối cùng Hân mới cúi gằm mặt khi biết mọi chuyện đều là do mình tự biên tự diễn. Cô chạy theo chồng khóc lóc cầu xin. Tuấn mặc dù rất tức vợ nhưng nghĩ cô cũng chỉ vì yêu mình mới làm thế nên anh đã bỏ qua.

Thế nhưng, cách nửa tháng sau, 1 hôm đã hẹn chồng về chở đi xem phim nhưng gọi mãi không thấy anh bắt máy, quá nửa đêm vẫn chưa thấy chồng về, Hân liền nổi trận lôi đình quên hết mọi lời hứa hẹn thay đổi. Cô nhìn thứ gì đập thứ đó, cuối cùng cô vào phòng làm việc của chồng lôi chiếc laptop 50 triệu của anh ra đập nát, vừa đập vừa lầm bầm:

- Này thì laptop này, anh phản bội tôi thì tôi xử lý cái mà anh quý nhất, để xem anh có sợ tôi không.

Đập xong Hân hả hê leo lên giường chỉ chờ chồng về đến nhà sẽ cho 1 trận tơi bời hoa lá. Ngờ đâu, gần 1 giờ đêm thì có người bấm chuông, Hân bực tức lao ra chửi toáng lên:

- Đi đâu giờ này mới mò về?

Nhưng trước mặt cô là người chồng toàn thân đen nhẻm, quần áo khói bụi tơi tả, Hân hốt hoảng:

- Anh..anh làm sao thế này?

Ảnh minh họa: Internet

- Tòa nhà công ty anh bị cháy, anh phải ở lại cứu giúp mọi người thoát nạn, chính anh suýt chút nữa cũng không còn mạng mà về gặp em nữa. Nhớ đến lời hứa hẹn đưa em đi xem phim nên anh mới tức tốc chạy về, điện thoại thì bị cháy hết rồi.

Nghe vậy, Hân rụng rời chân tay, nhưng vào đến nhà thấy nhà cửa lanh tành bành, chiếc laptop của mình thì bị đập nát dưới sàn, Tuấn trợn tròn mắt:

-Làm sao thế này? Ở nhà có động đất à?

Như sực nhớ ra tính hay ghen của vợ, anh quay sang nhìn cô đau đớn:

- Chính em…đã gây ra chuyện này? Trời ơi là trời.

Hân liên tục xin lỗi chồng và giải thích chỉ vì cô quá yêu anh nên mới như thế, nhưng đến lúc này Tuấn đã quá mệt mỏi vì đó hoàn toàn không phải là tình yêu mà là sự chiếm hữu. Anh có nên ly hôn vợ mình hay không?