Gửi ảnh nóng ân ái trên giường cho vợ nhân tình, kế hoạch giật chồng hoàn hảo của tôi nhưng cô vợ sề 1 nách 3 con của anh mới là kẻ có lợi nhất

Tôi biết mình là kẻ thứ 3, bản thân nhiều lần cũng muốn từ bỏ cuộc tìn ngang trái này vì biết rõ nó cũng chẳng thể đi đến đâu. Vậy nhưng mấy lần tôi muốn chấm dứt thì anh lại là người níu kéo, cứ thế tình yêu của tôi dành cho lại càng lớn hơn dù biết đó là tội lỗi. Vậy nhưng từ cái việc chấm nhận làm kẻ thứ 3 thì tôi lại bắt đầu ích kỷ muốn chiếm hữu anh cho riêng mình.

Tôi năm nay 27 tuổi, chưa kết hôn nhưng hiện tôi đang sống với một người đàn ông có vợ và mối quan hệ của chúng tôi đã kéo dài suốt 4 năm trời. Thế nên có thể nói rằng, cả tuổi đời con gái đẹp đẽ nhất tôi đều dành cho người đàn ông ấy.

- Được rồi...em cứ từ từ để anh tính. Mà em ham hố làm vợ gì chứ? Khổ lắm, con vợ anh khác gì ô sin miễn phí đâu. Cứ làm tiểu tình nhân của anh có phải sướng hơn không?.

- Mụ vợ anh vừa xấu lại vừa quê, sao anh không bỏ quách cô ta đi. Em xinh đẹp như này không lẽ anh định để em không có danh phận gì à? - Tôi nũng nịu.

Ảnh minh họa: Internet

Cứ mỗi lần gặp gỡ anh ở nhà tôi hoặc nhà nghỉ sau khi vui vẻ xong thì anh lại phải trở về với vợ và con ở nhà là điều khiến tôi căm phẫn nhất. Chính vì thế tôi tìm cách tranh giành anh - chồng của người khác về cho mình. Tôi bắt đầu công khai tình cảm giữa chúng tôi để vợ anh biết mà từ bỏ. Vì tôi biết rõ nếu như chị vợ của anh phát hiện ra thì thể nào hai người đó cũng ra tòa ly hôn. Hơn nữa theo lời anh kể thì vợ anh là người cực kỳ hay ghen và tất nhiên lúc đó tôi sẽ rộng vòng tay đón anh về với mình.

Để khiến cho chị vợ điên tiết tôi đã gửi những tấm ảnh nóng ân ái trên giường cho vợ anh. Thậm chí để kế hoạch thêm thú vị tôi còn dùng nick ảo đăng tin lên diễn đàn, nhóm tâm sự trên facebook. Biết rõ là dân tình sẽ chửi rủa tôi và anh là hai con người khốn nạn nhưng chỉ còn cách đó mới khiến cho chị vợ từ bỏ nên tôi chấp nhận. Vợ anh sẽ áp lực rồi nóng nảy mà đuổi anh ra khỏi nhà. Đến lúc đó anh cũng mệt mỏi mà quay về bên tôi một cách tự nguyện.

Vậy nhưng mọi chuyện đã không như tôi dự liệu, khi mọi chuyện được cộng đồng mạng chia sẻ nham nhảm trên cái diễn đàn thì vợ anh chỉ nhắn tin bảo rằng tôi sẽ phải nhận cái kết thê thảm. Vì anh sẽ không bao giờ ly hôn với chị ta, thậm chí chị ta còn nói không gã đàn ông nào ngu ngốc đến mức bỏ vợ con để cưới bồ nên bảo tôi phải chấm dứt tất cả.

Tôi bỏ ngoài tai vì tin chắc rằng anh sẽ chọn mình, 4 năm qua tôi và anh có nhiều thứ mà không phải ai cũng biết. Vậy nhưng đúng là kẻ thua cuộc là tôi. Sau khi biết rõ kế hoạch của tôi thì anh quay sang chửi bới rồi còn bảo vì tôi mà khiến vợ anh đau khổ:

Ảnh minh họa: Internet

- Anh không ngờ em khốn nạn đến như vậy, sao em dám làm những việc như vậy hả? Em không biết xấu hổi hay sao? Đáng ra anh nên nghe lời vợ mình sớm hơn, dây vào loại phụ nữ như em chỉ làm gia đình tan nát mà thôi. Từ giờ chúng mình đừng qua lại nữa..anh cấm em động đến gia đình anh.

Sau lần đó anh ném vào mặt tôi 10 triệu rồi cấm tôi làm phiền đến anh và gia đình anh nếu không anh sẽ không để cho tôi yên ổn mà sống tiếp. Còn chị vợ của anh thì cười hả hê vì hạ bệ được tôi. Đúng thật là tôi không ngờ cô vợ sề một nách 3 con như chị ta lại cao tay đến như vậy.

Tôi thật sự đau khổ vì không ngờ 4 năm bỏ cả tuổi thanh xuân theo anh vậy mà thứ tôi nhận lại thật quá phũ phàng. Chẵng lẽ đây là quả báo mà kẻ thứ 3 như tôi phải nhận lấy sao?.