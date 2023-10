Rủ đại bạn thân đóng giả làm người yêu đi tiệc công ty, nào ngờ đang lúc say rượu trong người, cậu ta làm ngay chuyện động trời với tôi

Em cười phớ lớ, chỉ có nó là hiểu ý em. 24 cái xuân xanh rồi nhưng em vẫn ế, mỗi lần về quê mẹ cứ than ngắn thở dài lo quả bom nổ chậm. Em thì em chẳng lo vì ế cũng là hạnh phúc mà. Thú thực là em chán đàn ông kể từ sau mối tình đầu 2 năm với một bạn cùng lớp đại học thất bại cách đây 2 năm.

Ảnh minh họa: Internet

Ra trường tới giờ em vẫn chưa yêu ai cả. Thi thoảng đi đâu chơi thì rủ thằng bạn thân đi cho vui, nó cũng kiêm xe ôm của em luôn. Về quê thì cũng chỉ đi với nó, nhiều người cứ tưởng bọn em yêu nhau, thậm chí bố mẹ em cũng nhầm vì 20 năm qua 2 đứa như hình với bóng. Có lần mẹ hỏi em: “Mày với thằng Hiếu yêu nhau à”, em cười toe toét: “Con yêu nó chắc trái đất này sập luôn”.

Mà lạ một điều thằng này đường tình duyên của nó còn thê thảm hơn em. Tới giờ nó còn chưa từng nắm tay một đứa con gái nào ngoài em cơ. Có lúc em trêu nó: “Hay mày gay rồi” thì nó lao vào đòi tẩn cho em một trận, may em thoát được. Nhưng mà em lại lo nó gay thật, chứ ai con trai 24 tuổi rồi mà chưa rung động, nhưng cũng phải nó là môi trường làm việc của nó cũng toàn đàn ông con trai nên có khi cũng bị ảnh hưởng.

Tết năm ngoái thì em làm ở công ty chú, năm nay thì ra ngoài làm riêng. Công ty chuẩn bị tiệc liên hoan cuối năm cho nhân viên công ty sớm, làm kết hợp với noel luôn. Công ty khuyến khích đưa vợ chồng con cái, người yêu đi hết cho đông vui. Em đi một mình về tối cũng ngại, thôi rủ thằng bạn vừa có cặp lại tối về không sợ. Cũng phải để cho mấy gã con trai trong phòng em chúng nó sáng mắt ra, hàng ngày chúng nó vẫn gọi em là bà già đau khổ em điên lắm.

Ảnh minh họa: Internet

Thằng bạn em trong vai cũng khá đạt, em với nó cũng tự nhiên quen rồi thế nên là ôm vai bá cổ như thường. Thi thoảng nó lại còn tình tứ nhìn em âu yếm làm cho mấy gã kia trố hết mắt: “Hóa ra bà già đau khổ phòng mình cũng có người yêu chúng mày ạ, mà thằng này cũng có đến nỗi nào đâu”.

Nghe thấy thế em càng vênh lên tự đắc, nhưng mấy gã kia cũng mưu mô lắm. Nó bảo thằng bạn thân em là rể mới, lần đầu ra mắt công ty nên bắt phải cụng ly với họ. Dù tửu lượng cũng khá nhưng mà bị 5 gã quây liền thì thằng bạn em cũng gục, nó say thật. Lần đầu tiên trong đời em thấy nó say mà lại say đúng bữa tiệc của công ty em nữa chứ.

Cứ thế nó bắt đầu nói luyên thuyên, ba la linh tinh khiến em đứng hình luôn: “Hương ơi, tao yêu mày, tao yêu mày lâu rồi mà sao mày không để ý tới tao. Tao không đóng giả, không làm xe ôm cho mày nữa đâu. Tao muốn làm người yêu mày thật cơ”. Em sợ chuyện đóng giả hôm nay sẽ bại lộ mất nếu để nó ngồi thêm một lúc nữa. Em vừa định kéo nó vào nhà vệ sinh để vã nước cho nó tỉnh ra, ai ngờ em vừa định kéo nó đi thì vấp giày ngã lao về phía trước đùi đập vào ghế.

Thấy em ôm đùi, nó lao ngay lại vén luôn váy em lên xoa xoa suýt chút nữa làm em lộ hàng ngay giữa chốn đông người. Em ngượng tím mặt vội hất tay nó ra còn mấy bà chị thì hết lời: “Say thế mà vẫn lo cho bạn gái à, đúng là soái ca rồi”. Em vội dìu nhanh nó vào nhà vệ sinh ngay lập tức.

Hú hồn cuối cùng thì đành bắt taxi về sớm. Hôm nay đúng là em đã dại dột khi bảo thằng bạn giả người yêu đi cùng. Nó làm em xấu mặt không có chỗ nào mà chui nữa. Ai lại nôn ngay giữa bữa tiệc cơ chứ. Đưa nó về tới phòng trọ xong thì em cũng mệt quá ngủ luôn tại đó. Nó nằm giường, em nằm đất, cảnh này thì cũng quen rồi.

Nó ngủ không biết gì, em trằn trọc lướt face môt lúc, thấy mọi người up ảnh nhiều lắm. Và rồi bất giác em đứng hình luôn khi một đoạn clip được tung lên tag face của em luôn. Chính là cái đoạn thằng bạn thú nhận yêu em rồi vén váy em lên đó. Trời ơi, em biết là nó say nó nói lung tung nhưng không biết ai lại chơi em thế này.

- Hiếu, dậy ngay, mày giết tao rồi, mày nói lung tung ở chỗ liên hoan công ty tao giờ người ta tung clip lên mạng. Dậy thanh minh cho tao ngay…

- Mày không biết là trong lúc say người ta thường nói thật lòng mình à. Tao cũng vậy – mắt nó vẫn nhắm và miệng nó trả lời em.

Em đứng hình luôn. Có lẽ nào, nhưng lúc ấy em vẫn nghĩ là nó say nên nhắm mắt ngủ. Ai ngờ sáng hôm sau thấy nhột nhột như kiểu có ai nằm cạnh. Em mở mắt ra thì trời ơi, là nó, chính cái thằng bạn trời đánh kia:

- Ai cho mày ôm tao hả, tránh ra ngay.

- Cả thế giới biết tao yêu mày rồi. Mày vào mạng mà xem, thế nên tốt nhất mày hãy chấp nhận chuyện đó đi, vì có chối cũng chẳng ai tin mày nữa đâu. Bố mẹ tao với mày chắc cũng thấy rồi đấy, mày lo trả lời đi, còn tao tao tính cưới luôn cho nhanh.

Hóa ra nó nhân cơ hội đục nước thả câu mọi người ạ. Em trúng kế nó rồi, lẽ nào như thế…