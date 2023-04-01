Rơi vào cảnh ‘gà trống nuôi con’ một mình sau ly hôn, người đàn ông rưng rưng nước mắt vì con đòi hỏi một điều khó đáp ứng

Tâm sự 01/04/2023 21:19

Nhưng anh lại vô cùng buồn bã vì rơi vào cảnh con gái thường xuyên yêu cầu một điều mà anh vô cùng khó xử.

Cụ thể là dạo gần đây, trên một trang cộng đồng trực tuyến đăng tải một bài viết có nội dung “Tôi nuôi con gái một mình sau khi ly hôn, nhưng con gái chỉ chia sẻ những mối quan tâm quan trọng của mình với vợ cũ của tôi”.

Theo câu chuyện, tác giả là anh A đã một mình nuôi dạy đứa con gái đang trong độ tuổi dậy thì sau khi ly hôn với vợ.

 

Anh A đã thuê vú em ngay cả khi mình đang có hoàn cảnh khó khăn để tận tâm chăm sóc con gái vào cuối tuần, đã cố gắng hết sức để giúp con gái mình không cảm thấy sự trống vắng của người mẹ.

Như thường lệ, anh A đưa con gái đi học và sau đó đi làm. Anh đã cảm thấy rất bối rối trước cuộc điện thoại bất ngờ của vợ cũ.

Sau khi vợ cũ thảo luận về tư cách làm cha mẹ với anh A, cô ấy đã thét lên với anh A rằng: "Anh không biết con gái mình đang có kinh nguyệt hay sao?"

Rơi vào cảnh ‘gà trống nuôi con’ một mình sau ly hôn, người đàn ông rưng rưng nước mắt vì con đòi hỏi một điều khó đáp ứng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dù biết con mình là con gái nhưng anh A vẫn rất bất ngờ vì cho rằng con gái mình đang còn rất nhỏ. Anh A trở về nhà và suy nghĩ xem làm thế nào để nói chuyện với con gái của mình.

Đồng thời, anh A cũng thấy chạnh lòng trước ý nghĩ “Con gái cảm thấy thoải mái với người mẹ xa cách nhiều năm hơn là người bố ở gần chăm sóc như tôi sao?”

Tuy nhiên, anh A đang chìm đắm trong nỗi sợ rằng con gái mình vì ngại bố là đàn ông, nên có thể sẽ trở nhạy cảm với những lời nói của ông A.

"Tôi sợ rằng con gái tôi sẽ đột nhiên muốn đến ở với mẹ của nó."

Anh A bức bối nói: “Hình như vợ cũ của tôi muốn đưa con gái về ở cùng” và anh nói thêm: “Sợ con gái tự dưng muốn về ở với mẹ nên tôi không dám hỏi”.

Rơi vào cảnh ‘gà trống nuôi con’ một mình sau ly hôn, người đàn ông rưng rưng nước mắt vì con đòi hỏi một điều khó đáp ứng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Anh A dù đã suy nghĩ rất nhiều nhưng cũng không biết nên giải quyết ra sao, cuối cùng anh đã tìm đến lời khuyên từ cư dân mạng.

Cư dân mạng khi đọc câu chuyện đã để lại nhiều bình luận phản ứng khác nhau.

Cư dân mạng liên tục đưa ra lời khuyên

Một số cư dân mạng an ủi anh A rằng: “Anh đã tự mình nuôi nấng con thật vất vả, nên khi nghe nỗi lo lắng của con từ miệng người khác chắc anh buồn lắm”, “Từ bây giờ hai bố con cứ từ từ giải quyết bằng việc trò truyện để cho nhau thấy lòng chân thành của mình.”, “Có thể con gái cũng không có ý gì cả nhưng vì đây là lần đầu tiên của con nên mới đi nói chuyện với mẹ thôi.”

 

Mặt khác, nhiều cư dân mạng khác lại khuyên rằng: "Anh có thể đi nói chuyện với phòng y tế hoặc giáo viên chủ nhiệm của trường là được", "Đưa cho con gái một miếng băng và một lá thư nhỏ rồi hỏi thăm con từ từ là được", "Anh hãy thử đưa ra những lời khuyên không trực diện bằng cách gửi sách giáo dục giới tính hoặc tin nhắn video thử xem”.

Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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