Trước ngày cưới, cô dâu đột ngột bị tai nạn thảm khốc, đang đau khổ tột cùng, bất ngờ chồng sắp cưới đưa ra quyết định ‘sốc’ khiến cô run rẩy

Tâm sự 01/04/2023 20:15

Ấy thế nhưng, trong giây phút đau đớn và vô cùng khó khăn, chú rể lại có yêu cầu khiến cô nghẹn ngào.

Lúc đầu, bố mẹ Thăng phản đối chuyện Thăng và Ngân yêu nhau vì chê Ngân vừa lùn vừa xấu lại là gái nhà quê. Trong khi đó, Thăng lại là trai thành phố, điều kiện tốt, anh có thể lấy được 1 cô gái hơn Ngân rất nhiều lần nhưng không biết vì sao Thăng chỉ cương quyết yêu Ngân. Anh từng nói:

- Tình yêu không có lý do, cũng không có đúng sai, yêu thì cứ yêu thôi chứ không tính toán nhiều.

Trước khi quyết định đến với Thăng, Ngân cũng đắn đo nhiều vì người ta nói Thăng chỉ yêu đương cô qua đường bởi thấy cô là lạ chứ thật ra anh sẽ không bao giờ cưới Ngân làm vợ. Vậy mà, cuối cùng Thăng đã khiến cho mọi người đều phải rút lại lời nói của mình khi thông báo tin sắp cưới Ngân.

Chỉ còn 1 tháng nữa là ngày cưới sắp đến, cả Thăng và Ngân đều vô cùng háo hức. Hôm đó, Thăng chở Ngân đi xem váy cưới, nhưng đúng ngày hôm đó chuyện đau lòng đã xảy ra.

Trước ngày cưới, cô dâu đột ngột bị tai nạn thảm khốc, đang đau khổ tột cùng, bất ngờ chồng sắp cưới đưa ra quyết định ‘sốc’ khiến cô run rẩy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lúc 2 người đi qua ngã tư, 1 chiếc xe hơi mất phanh lao tới đâm sầm vào họ. Thăng may mắn văng ra xa chỉ bị xây xước nhẹ nhưng Ngân thì bị kẹt giữa chiếc xe, máu chảy rất nhiều. Thăng hoảng hốt chạy lại khóc lóc:

- Em ơi, em tỉnh lại đi.

Khi ấy, những người qua đường đã gọi xe cấp cứu, Thăng đi cùng người yêu vào viện, cả đoạn đường đi anh vẫn khóc suốt.

Trong khi bác sĩ cấp cứu cho người yêu bên trong thì Thăng và mẹ anh ở ngoài đứng ngồi không yên chờ đợi kết quả. Ngờ đâu, bác sĩ bước ra với vẻ mặt rầu rầu, Thăng chạy vội đến:

- Bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi? Cô ấy thế nào rồi?

Bác sĩ liền nắm tay Thăng:

- Cô ấy tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng …

- Nhưng làm sao ạ? Bác sĩ nói nhanh đi.

Vị bác sĩ thở dài:

- Nhưng có thể sau này cô ấy không sinh nở được vì cú ngã đã ảnh hưởng đến tử cung rất nặng.

Thăng và mẹ anh nghe xong đều suýt ngã ngửa. Thăng ngồi sụp xuống đất còn mẹ anh thì luôn miệng nói:

Trước ngày cưới, cô dâu đột ngột bị tai nạn thảm khốc, đang đau khổ tột cùng, bất ngờ chồng sắp cưới đưa ra quyết định ‘sốc’ khiến cô run rẩy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Thế này là thế nào? Làm sao đây?

Rồi bà quay sang con trai:

- Không đẻ được thì bỏ, bỏ ngay đi, nhà này không thể tuyệt tử tuyệt tôn được.

Thăng nhìn mẹ chằm chằm, anh bật khóc, sau khi suy nghĩ, Thăng đáp:

Trước ngày cưới cô dâu đột ngột bị tai nạn mất khả năng sinh nở, đang đau khổ thì không ngờ chồng sắp cưới lại đưa ra quyết định gây sốc - Ảnh 2

Ảnh minh họa: Internet

- Con không bao giờ bỏ Ngân. Dù cô ấy vô sinh thì con sẽ vẫn cưới co ấy làm vợ, đây là lúc cô ấy cần con nhất, con không thể độc ác như vậy được.

Mẹ Thăng chửi con trai:

- Mày điên à con? Hay mày ăn phải bùa mê thuốc lú, tao..tao không chấp nhận đứa con dâu không đẻ được.

Thăng năn nỉ mẹ:

- Con xin mẹ đấy, chúng con yêu nhau, chúng con có thể xin con nuôi được mà. Mẹ đừng làm thế mà tội cho Ngân.

Mẹ Thăng nổi giận đánh con trai lia lịa nhưng Thăng quả quyết:

- Dù mẹ có nói thế nào con vẫn sẽ tổ chức hôn lễ đó. Hơn nữa, mẹ cũng đừng nói với Ngân chuyện này, sau này con sẽ từ từ nói với cô ấy.

Mẹ Thăng tuyên bố nếu anh vẫn lấy Ngân thì bà sẽ từ mặt anh, Thăng rối như tơ vò, anh không biết phải làm gì cho trọn vẹn cả đôi đường bây giờ? Xin hãy cho anh lời khuyên.

Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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