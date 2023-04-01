Sinh con nhưng không có chồng, bất ngờ nhận tin nhắn chuyển khoản số tiền lớn, đến khi đọc những lời bên trong, tôi lạnh người đến ‘vỡ tim’

Tâm sự 01/04/2023 08:08

Đến khi đọc những lời nhắn nhủ trong điện thoại, tôi càng chắc chắn về lời nhắn nhủ rợn người, đau xót đến rơi nước mắt.

Khi tôi mang thai còn 2 tuần nữa thì sinh thì chồng đi công tác bất ngờ trong 1 tháng. Có nghĩa là anh không kịp về lúc tôi sinh con đầu lòng. Tôi sinh sớm hơn dự định, chồng vừa đi công tác 5 ngày thì tôi đã nhập viện.

Dù không có chồng bên cạnh khi sinh con nhưng tôi vẫn có bố mẹ hai bên túc trực chăm sóc. Sau hơn nửa ngày đau bụng quằn quại thì con trai của tôi cũng cất tiếng khóc chào đời. Gia đình hai bên ai nấy đều hạnh phúc đón chào thành viên mới này.

Sau khi sinh được một ngày thì điện thoại của tôi bất ngờ có tin nhắn nhận tiền của ngân hàng. Ban đầu tôi cứ nghĩ là chồng tôi chuyển khoản để chúc mừng vợ vượt cạn thành công. Khi nhìn số tiền tôi càng bất ngờ hơn, 50 triệu là số tiền rất lớn, chồng tôi chưa từng đưa tôi nhiều tiền như thế.

Sinh con nhưng không có chồng, bất ngờ nhận tin nhắn chuyển khoản số tiền lớn, đến khi đọc những lời bên trong, tôi lạnh người đến ‘vỡ tim’ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi hạnh phúc lâng lâng nhắn tin cảm ơn chồng. Chồng tôi ngơ ngác hỏi vì sao tôi lại cảm ơn. Tôi cảm thấy kì lạ, chẳng lẽ người chuyển tiền cho tôi không phải là chồng, vậy thì là ai? Khi tôi vẫn còn đag rối bời thì người đó đã gọi điện tới. Nghe giọng anh ta mà người tôi phát run:

“Anh cho em 50 triệu nhé, anh tin chắc đó là con trai của anh. Vài hôm nữa anh đến thăm thì mình đi xét nghiệm ADN cho chắc chắn. Vợ anh không sinh được con trai nên giờ có rồi anh mừng lắm, nếu đúng thì cảm ơn em nhé”.

Tôi chết lặng, cả người toát đầy mồ hôi. Đó là sếp của tôi. Tôi chưa bao giờ có ý với gã ta, tôi cũng không muốn phản bội chồng. Nhưng thân làm thư ký cho giám đốc, tôi không tránh khỏi những hôm tiếp khách cùng sếp. Một hôm vì bị chuốc say, tôi tỉnh lại thấy mình không mảnh vải che thân, bên cạnh là người sếp U50. Tôi lao vào nhà tắm cố gắng tẩy rửa cơ thể của mình.

Sau hôm đó tôi có uống thuốc tránh thai khẩn cấp, nhưng vừa hôm sau thì tôi có quan hệ với chồng. Cho nên khi hay tin mình mang thai, tôi thật sự không biết đứa trẻ là con của ai. Giờ tôi hoang mang lắm, nếu đây là con của sếp thì tôi phải làm sao đây, tôi không muốn ly hôn chồng…

 

Thử lòng về nhà chồng không báo trước, vừa đến trước cửa đang hé, tôi sững sờ ‘không thể tin nổi’ khi thấy cảnh tượng trong phòng khách

Thử lòng về nhà chồng không báo trước, vừa đến trước cửa đang hé, tôi sững sờ ‘không thể tin nổi’ khi thấy cảnh tượng trong phòng khách

Nhưng tất cả sự việc khi ấy diễn ra khiến tôi choáng váng đứng không vững, nghe hết những điều này càng khiến tôi phẫn uất hơn.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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