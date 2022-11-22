Quyết định lấy chồng xa nhà, ai ngờ đêm tân hôn, mẹ chồng đột ngột vào phòng nói một câu khiến tôi tủi thân khóc nức nở

Khi quyết định lấy chồng xa, tôi cũng băn khoăn lắm. Sống xa cha mẹ, nhiều khi có tâm sự cũng chẳng biết giãi bày cùng ai. Không ngờ đêm tân hôn, mẹ chồng nói 1 câu, nghe xong tôi liền ôm mặt bật khóc.

Khi quyết định lấy chồng xa, tôi cũng băn khoăn lắm. Sống xa cha mẹ, nhiều khi có tâm sự cũng chẳng biết giãi bày cùng ai. Nhưng vì yêu chồng và cảm thấy anh là chỗ dựa vững chắc nên tôi đồng ý cưới. Ngày cưới, thấy bố buồn, mẹ khóc mà tôi cũng khóc theo. Tôi là con gái duy nhất trong nhà, từ bé đã được bố mẹ "cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa", chăm sóc tôi chẳng khác nào công chúa. Mẹ cứ dặn dò, bảo tôi phải sống hiếu thuận, lễ nghĩa với nhà chồng. Chỉ cần tôi hạnh phúc thì bố mẹ cũng yên lòng và xem như tôi đã báo hiếu ông bà rồi.

Ảnh minh họa: Internet Lúc chia tay, bố mẹ chồng tôi cứ nắm tay bố mẹ tôi suốt. Bố chồng bảo bố tôi cứ yên tâm, nhất định ông bà sẽ chăm sóc, yêu thương tôi như con ruột trong nhà. Mẹ chồng còn đùa, nói chỉ cần chồng tôi dám làm vợ buồn, bà sẽ dạy dỗ anh một trận nên thân. Bố mẹ chồng nói thế, bố mẹ tôi cũng tạm yên lòng mà về lại quê. Đêm tân hôn, mẹ chồng đột ngột vào phòng vợ chồng tôi. Lúc đó, tôi đang khóc vì nhớ bố mẹ. Thấy bà, tôi vội nín khóc, lau nước mắt vì sợ bị mẹ mắng. Bất ngờ, mẹ chồng ôm lấy tôi, nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi. Bà nói: "Nếu muốn khóc thì cứ khóc cho thỏa, mẹ chứ có phải ai xa lạ đâu mà con đề phòng".

Mẹ chồng nói thế, cảm giác tủi thân khi xa cha mẹ lại trào dâng, tôi ôm lấy bà mà khóc nức nở. Chồng tôi đứng lớ ngớ bên cạnh mà chẳng biết phải làm gì. Một lúc sau, khi đã bình tĩnh hơn, tôi mới buông mẹ chồng ra. Ảnh minh họa: Internet Mẹ lau mặt cho tôi, nói khi nào tôi nhớ bố mẹ thì cứ việc về quê thăm ông bà. "Cách có một đêm đi xe khách hay hơn tiếng đồng hồ ngồi máy bay chứ có mấy đâu, con đừng lo lắng quá. Với ba mẹ cũng thương con như con ruột trong nhà, có gì buồn thì cứ tâm sự với mẹ. Mẹ con trong nhà, đừng giữ kẽ với nhau mà có khoảng cách". Mẹ chồng ân cần dặn dò tôi như thế. Đêm tân hôn, tôi cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm của ba mẹ chồng dành cho mình. Xem như tôi không uổng công lấy chồng xa quê. Mẹ chồng đã mở lời, tôi có nên xin phép bố mẹ cho mình về quê ăn Tết Nguyên Đán năm nay không? Năm đầu làm dâu mà về ngoại dịp Tết thì có bị mọi người gièm pha không? Mong mọi người cho tôi lời khuyên với.

Lấy chồng 5 năm không được về nhà ngoại một lần, tôi giấu chồng về thăm mẹ đẻ, nhìn thứ bà đặt trên mâm cơm, tôi cương quyết muốn ly hôn Từ sau đám cưới tới lúc sinh con tôi không được về thăm mẹ đẻ. Mẹ chồng bảo phụ nữ kết hôn đã thành người nhà chồng, không cần qua lại nhà đẻ nhiều làm gì. Con dâu phải chú tâm vào nhà chồng, ăn cây táo rào cây sung.

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