Chồng say khướt đêm "động phòng", nửa khuya thức giấc tôi chợt thấy một người phụ nữ ngủ trên giường tân hôn của hai vợ chồng

Tâm sự 21/11/2022 15:17

Vừa bật đèn ngủ lên, tôi giật thót mình khi thấy một người phụ nữ đang nằm ngủ trên giường tân hôn của hai vợ chồng.

Chồng tôi là một người đàn ông rất chu đáo, biết quan tâm đến mọi người. Còn nhớ hồi yêu nhau có đợt tôi bị ốm phải nằm bẹp ở nhà, mấy ngày ấy hôm nào anh cũng qua thăm tôi ngày 3 lần, sáng trước khi đi làm ghé qua, nghỉ trưa cũng tranh thủ chạy qua, chiều tan làm thì qua ở nhà tôi tới tận tối khuya mới về. Hành động của anh khiến tôi cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc.

Còn trong mắt bố mẹ tôi, anh là một người lịch thiệp, lễ phép, rất biết trên biết dưới vì lần nào tới chơi nhà anh đều mang theo quà cáp tới biếu. Khỏi phải nói, bố mẹ tôi ưng chàng rể này lắm.

Chồng say khướt đêm 'động phòng', nửa khuya thức giấc tôi chợt thấy một người phụ nữ ngủ trên giường tân hôn của hai vợ chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hẹn hò được nửa năm, dưới sự thúc giục của bố mẹ hai bên chúng tôi tổ chức đám hỏi trước, định ngày cưới vào nửa năm sau đó để có thời gian chuẩn bị cho thoải mái. Về tiền sính lễ hay của hồi môn, chúng tôi không có ý kiến gì, để bố mẹ toàn quyền quyết địnhvà rất may không xung đột vì chuyện này.

Hôm đám cưới, hai vợ chồng đi vòng quanh tiếp gần 100 bàn khách khiến chúng tôi kiệt sức. Buổi tối, một số bạn bè thân thiết của chồng vẫn không chịu tha cho anh, bắt anh uống tiếp. Không chối được nên tối hôm đó chồng vào phòng tân hôn trong trạng thái say quắc cần câu, say tới nỗi không biết trời đất gì nữa. Khó khăn lắm tôi mới đưa anh lên giường được.

Tiễn bạn bè anh xong, tôi quay vào phòng lau mặt mũi, chân tay cho chồng để anh ngủ ngon hơn. Thấy anh say, bố mẹ chồng tôi lo lắng lên ngó nghiêng mấy lần, rồi mẹ chồng trách:

- Tân hôn mà say thế này thì làm ăn được gì nữa. Mẹ đã dặn rồi, đám cưới uống ít thôi, chối được cứ chối chứ khách khứa không ép đâu vậy mà vẫn say bí tỉ thế này. Mà con thấy chồng uống cũng không biết đường mà cản chồng là sao? Làm vợ thì phải biết quan tâm chồng, biết cái gì đúng cái gì sai mà cản chồng, chứ cái gì cũng chiều chồng thì có mà hỏng hết. 

Dâu vừa vào cửa mẹ chồng đã trách móc như vậy khiến tôi cũng thấy chạnh lòng, nhưng thiết nghĩ chắc mẹ lo cho con trai quá mà lỡ lời nên tôi chỉ im lặng, không dám nhiều lời. Sau đó, mẹ chồng ngỏ ý ở lại chăm sóc anh nhưng bố mẹ bận rộn mấy ngày trời rồi nên tôi động viên ông bà đi nghỉ sớm cho khỏe, có gì tôi tự xoay sở được. Nói mãi bố mẹ chồng mới chịu về phòng nghỉ ngơi. Tôi bận bịu tới khoảng 11 giờ tối mới đi tắm rồi đi ngủ. Vì mệt mỏi cả ngày rồi nên vừa đặt lưng xuống giường là tôi ngủ luôn.

Chồng say khướt đêm 'động phòng', nửa khuya thức giấc tôi chợt thấy một người phụ nữ ngủ trên giường tân hôn của hai vợ chồng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng vì ban ngày có uống một chút rượu, trước khi đi ngủ uống thêm cốc nước nên đến nửa đêm tôi phải tỉnh dậy để đi vệ sinh. Sau khi bật đèn ngủ lên, tôi chợt thấy một người phụ nữ đang nằm ngủ trên giường tân hôn của hai vợ chồng khiến tôi giật thót mình.

Nhìn kỹ lại tôi mới phát hiện ra đó chính là mẹ chồng. Tôi lay chồng dậy nhưng anh chưa tỉnh thì mẹ chồng đã mở mắt trước rồi. Bà nhìn tôi cười: “Mẹ sợ một mình con không lo được nên mẹ qua đây ngủ”. Sau đó mẹ nhìn qua chồng tôi, đảm bảo anh không có vấn đề gì rồi bà nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng cả đêm hôm đấy tôi không tài nào ngủ được nữa. Con trai 30 tuổi rồi, đêm tân hôn mẹ còn vào phòng con trai con dâu ngủ cùng, nghĩ thấy thật kỳ quặc mà.

Sau vài tháng kết hôn, tôi nhận thấy mẹ chồng chăm chút cho chồng tôi quá kỹ. Sáng sớm mẹ sẽ dậy chuẩn bị cơm trưa để chồng tôi mang đi làm, quần áo, giày dép cũng là mẹ chuẩn bị sẵn, chồng tôi dậy chỉ có việc xỏ vào rồi đi làm thôi, lương anh cũng là do mẹ chồng tôi giữ. Không chỉ vậy, ngay cả việc vợ chồng “ân ái” mẹ chồng cũng can thiệp, dặn dò hai đứa chỉ nên sinh hoạt tuần 1-2 lần thôi kẻo mệt.

Sự quan tâm, chăm sóc thái quá của mẹ khiến tôi cảm thấy rất khó chịu nên nhiều lần tôi đã nói với chồng chuyện dọn ra ở riêng. Tuy nhiên, anh không đồng ý. Anh nói anh là con một trong gia đình, cần phải bên cạnh chăm sóc bố mẹ khi về già, nhưng chúng tôi có thể dọn ra ở gần, thỉnh thoảng chạy về thăm nom ông bà được mà chứ tôi có bắt anh phải đoạn tuyệt quan hệ với bố mẹ đâu. Tôi phải làm gì để chồng đồng ý ra riêng bây giờ, chứ cứ sống cảnh này mãi tôi sợ sớm muộn cũng nảy sinh mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu hoặc không có tiếng nói trong nhà này quá.

Nóng mặt khi vô tình phát hiện được tin nhắn tâm sự chuyện “chăn gối” của vợ với bạn thân

Nóng mặt khi vô tình phát hiện được tin nhắn tâm sự chuyện “chăn gối” của vợ với bạn thân

Tại sao ngần ấy năm chung chăn chung giường, vợ lại đóng kịch và lừa dối chồng trọn vẹn như vậy. Mỗi lần mường tượng đến gương mặt hạnh phúc mãn nguyện cùng những tín hiệu bộc lộ nàng lên "cao trào" trong suốt bao năm qua, trong tôi lại dấy lên không ít ngờ vực.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu mẹ chồng

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Xã hội 32 phút trước
Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 45 phút trước
Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 5 phút trước
Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau