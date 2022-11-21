Nóng mặt khi vô tình phát hiện được tin nhắn tâm sự chuyện “chăn gối” của vợ với bạn thân

Tính Huyền hiền lành ít nói, lúc như lúc cương đều phù hợp, cộng thêm nết chịu khó hay lam hay làm khiến tôi ít có điều phải phàn nàn về vợ. Quen nhau từ khi cả hai còn đang là sinh viên, đến nay tính cả thời điểm yêu và cưới đã mười hai năm, nết ăn nết ở của đối phương cả hai đều thuộc trong lòng bàn tay.

Tôi và Huyền đến với nhau khi cả hai còn hai bàn tay trắng. Bố mẹ đôi bên đều xuất phát điểm thấp nên chúng tôi chẳng nhờ cậy được ai. Sau mười năm kết hôn, hai bé một trai một gái xinh xắn ngoan ngoãn và cơ ngơi có được như ngày hôm nay là do tôi và em chung lưng đấu cật, động viên nhau làm việc mà thành.

Mỗi lần gần gũi nhau, tôi đều đọc được sự mãn nguyện trên gương mặt, trong ánh mắt rạng ngời từ vợ. Hơn nữa, những tín hiệu mà Huyền bộc lộ trong quá trình ái ân khiến tôi có đủ cơ sở vững tin rằng bản lĩnh đàn ông của mình không hề tệ. Khi cuộc vui hạ màn, Huyền đều bộc lộ sự hài lòng và không ít lần biết ơn vì chồng đã đem đến những xúc cảm dào dạt cho vợ.

Khi tôi nóng giận, Huyền biết ý, ít khi cự cãi khiến hòa khí gia đình luôn giữ được. Cảm phục sự nhẫn nhịn của em nên tôi càng muốn bù đắp để giữ vững mái ấm gia đình. Chuyện phòng the hòa hợp khiến hạnh phúc gia đình càng có cơ sở ổn định vững chắc. Chúng tôi thuộc lòng từng điểm mạnh điểm yếu trên cơ thể nhau, biết cách làm cho cả hai thăng hoa để không có điểm phải phàn nàn về đối phương.

Chính vì vậy, trong những lần trà dư tửu hậu cùng cánh đàn ông chiến hữu, tôi không ít lần vung tay khoe khoang, bộc lộ bản lĩnh chốn phòng the mà mình có được. Đám bạn không ít kẻ bày tỏ sự thán phục cũng như ganh tỵ với niềm hạnh phúc và hòa hợp trên nhiều khía cạnh mà vợ chồng tôi đương sở hữu.

Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng, cuộc sống có những sự cố bất ngờ khiến người trong cuộc nhiều khi không có cách gì chống đỡ nổi. Số là trong một lần Huyền vô tình để màn hình vi tính và cuộc trò chuyện trên facebook chưa kịp tắt, tôi vô tư ngó qua và đọc được những tin nhắm tám chuyện phòng the giữa vợ và Hoa, cô bạn gái thân làm cùng cơ quan.

Trong đó, Huyền ca cẩm với bạn rằng, từ thời điểm kết hôn tới giờ đã tròm trèm chục năm nhưng cô chưa lần nào biết cảm giác "lên đỉnh" là gì. Rằng ông chồng chỉ chăm chăm vun vén cảm xúc bản thân mà không hề có sự tinh tế nắm bắt cảm xúc thật từ vợ. Thành thử Huyền lâm vào tình trạng đóng kịch để tình cảm vợ chồng theo đó không bị sứt mẻ. Nhưng cùng với thời gian, cô dần cảm thấy chán nản và xem chuyện ái ân cùng chồng chỉ là nghĩa vụ cho xong

Tôi như người từ trên mây rớt bịch xuống mặt đất. Cảm giác nóng mặt vì bị vợ lừa dối lẫn sự cay cú vì không làm tròn bổn phận của người chồng, không thể làm vợ thăng hoa mãn nguyện khiến tôi dày vò bản thân không thôi. Đương từ chỗ tự đắc vì bản lĩnh đàn ông ngút trời mà mình đang sở hữu, giờ tôi hoang mang không biết mình yếu kém ở đâu.

Ảnh minh họa: Internet

Tại sao ngần ấy năm chung chăn chung giường, vợ không bao giờ dám góp ý thẳng để tôi sửa đổi. Huyền đóng kịch và lừa dối chồng trọn vẹn trên lĩnh vực phòng the như vậy, thử hỏi sự thành thực trong những khía cạnh khác trong cuộc sống của em được bao nhiêu phần?

Tháng tới sẽ là kỷ niệm 10 năm ngày cưới của chúng tôi. Huyền hồ hởi đặt một kỳ nghỉ thú vị cho cả hai nhằm hâm nóng tình cảm vợ chồng, còn các con gửi ông bà ngoại trông cả. Em còn lên mạng đặt mua những bộ nội y nóng bỏng kèm bộ ngủ khêu gợi để vợ chồng tôi có những đêm tuyệt vời bên nhau. Nhưng tôi hoang mang và ngờ vực trong những sự tíu tít chuẩn bị đó của vợ. Mỗi lần mường tượng đến gương mặt hạnh phúc mãn nguyện cùng những tín hiệu bộc lộ nàng "lên đỉnh" trong suốt bao năm qua, trong tôi lại dấy lên không ít ngờ vực.

Tôi đâm ra sợ trong những lần chuẩn bị "lâm trận" với vợ lần tới. Có phải tôi quá kém cỏi hay do vợ đóng kịch quá tài? Các đức ông chồng, có ai bị sự thật dội gáo nước lạnh như tôi, xin hãy cho tôi lời khuyên chân thành để vượt qua mặc cảm trước mắt.