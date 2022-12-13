Quyết định trở thành mẹ đơn thân, ly dị chồng không đắn đo bởi vì thói quen 'khó bỏ' này

Ngay từ lúc yêu, cô đã nhận thấy ở anh nhiều điều bất ổn nhưng tuổi trẻ ngây thơ, không có nhiều kinh nghiệm nên cô không biết đó là những dấu hiệu nghiêm trọng với cuộc sống hôn nhân...

Ngay từ lúc yêu, cô đã nhận thấy ở anh nhiều điều bất ổn nhưng tuổi trẻ ngây thơ, không có nhiều kinh nghiệm nên cô không biết đó là những dấu hiệu nghiêm trọng với cuộc sống hôn nhân...

Cô nghĩ rằng, chỉ cần mình sống tốt thì anh sẽ không đối xử tệ với mình, thậm chí cô có thể thay đổi anh theo mong muốn của mình.

Cô học giỏi, có công việc ổn định, gia đình khá giả, thế nên anh nhanh chóng cầu hôn dù thời điểm đó, cô không phải là cô gái duy nhất mà anh yêu. Sau đám cưới, cô nhận ra, anh muốn có một người vợ hoàn hảo: Xinh đẹp, kiếm được nhiều tiền, đảm đang, chu toàn nội ngoại, chăm sóc chồng con chu đáo, ngoan hiền, bảo gì nghe nấy, không bao giờ đau ốm để người khác phải chăm sóc và đặc biệt là phải biết đẻ con trai.

Ảnh minh họa: Internet

Tất nhiên, đó chỉ là cái cớ để anh "biện hộ" cho thói trăng hoa, vô trách nhiệm của mình. Anh cho rằng, đàn ông có vợ để có người ở nhà lo mọi việc, còn mình rảnh rang ra ngoài ăn nhậu, trêu ghẹo cô gái khác thoải mái, miễn là về nhà với vợ con là được. "Công việc" của anh là ăn bữa sáng vợ nấu, mặc quần áo mà vợ đã ủi phẳng, thơm tho rồi đi làm. Đi làm về, anh đi nhậu, đi hát karaoke đến khuya mới về. Số ngày anh không đi nhậu rất ít. Những ngày ở nhà hiếm hoi đó, anh như "ông kễnh" trong nhà, yêu cầu cơm nước sẵn sàng, con cái sạch sẽ tinh tươm. Anh không bao giờ làm việc nhà, chăm sóc, dạy dỗ con cái mà chỉ lướt điện thoại.

Trái với sự vô tâm khi ở nhà, anh rất ga lăng, nhiệt tình khi đi ra ngoài, đặc biệt là với các chị em. Cô từng biết nhiều mối quan hệ ngoài luồng của anh. Cô đã ngọt ngào, gay gắt nhưng không thể thay đổi anh. Biết mình đã chọn sai người, cô quyết định trở thành mẹ đơn thân. Cô nỗ lực mỗi ngày cho hạnh phúc của mình và dành cho con những gì tốt nhất.

Hốt hoảng khi thấy chị dâu đang mang thai nằm dưới nền nhà lúc nửa đêm, nguyên nhân thật sự được tiết lộ Từ sau khi cưới, anh tôi thường xuyên đi công trình nên vắng nhà liên tục. Nhiều lần chị dâu tâm sự, nói cuộc sống hôn nhân rất tẻ nhạt, buồn chán khi chị chỉ quanh quẩn trong nhà một mình. Chị khuyên anh tìm việc khác ở gần nhà nhưng anh không chịu.

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