Qua đêm cùng bạn của chị gái, nhớ nhung cảm giác chưa từng được trải qua, lúc về tôi quyết định làm việc này với cô bạn gái 5 năm

Tâm sự 25/12/2023 20:35

Tôi đã cố quên chị Hằng để tập trung vào vợ sắp cưới nhưng không hiểu sao mỗi lần ở bên vợ sắp cưới tôi lại chỉ nhớ về chị ấy. Khao khát được gặp, được ôm chị ấy vào lòng ngày càng cháy bỏng trong tôi.

Mục đích của chị Hằng là đến tìm chị gái tôi trút bầu tâm sự vì chị ấy vừa bị bạn trai bỏ rơi. Hình như chị ấy đã uống rượu ở đâu đó, khi đến nhà tôi thì đã hơi say. Nhưng khổ nỗi chị tôi vừa lên đường đi công tác lúc chiều, không có nhà. Chị Hằng định quay về ngay nhưng tôi thấy tình trạng tinh thần chị ấy không tốt, con gái đi đêm đi hôm cũng không hoàn toàn nên mời chị vào nhà nghỉ một lát. Định bụng lúc nữa sẽ gọi taxi cho chị ấy về về sau.

Tôi vừa cất lời hỏi “chị sao vậy” thì chị Hằng bỗng nhào vào lòng tôi oà khóc nức nở. Dù rất bất ngờ nhưng  đưa giơ tay vỗ về chị. Có lẽ chị ấy đang rất đau khổ và chới với, mới vớ bừa một người để dựa vào như vậy. Tất nhiên trước đó tôi có biết chị ấy nhưng hầu như không gặp gỡ tiếp xúc nhiều, chỉ biết chị ấy là bạn của chị gái mình mà thôi.

Qua đêm cùng bạn của chị gái, nhớ nhung cảm giác chưa từng được trải qua, lúc về tôi quyết định làm việc này với cô bạn gái 5 năm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chị Hằng kể cho tôi về tình yêu của chị, về những gì chị và gã đàn ông kia đã có cũng như sự phản bội phũ phàng của anh ta để chạy theo người phụ nữ khác. Ôm trong lòng một người phụ nữ đang đau khổ tột cùng, nước mắt giàn giụa, tôi cũng không khỏi có chút mềm lòng. Tôi đưa tay lau nước mắt cho chị, không ngờ chị ấy nhìn tôi rất chăm chú rồi đột nhiên chồm đến hôn tôi nồng nhiệt.

Trước sự chủ động của người phụ nữ quyến rũ và từng trải, tôi thật sự không thể cưỡng lại được. Đêm đó, tôi và chị Hằng đã quấn quýt bên nhau đến khi trời sáng. Sáng ra, những tia nắng sớm chiếu vào phòng, rọi lên khuôn mặt và mái tóc của chị Hằng, tôi thấy chị ấy thật đẹp.

Chị Hằng hơn tôi 3 tuổi, mang một vẻ đẹp chín chắn, trưởng thành. Nhất là những gì diễn ra đêm qua đầy đê mê và say đắm, đó là những cảm xúc mà tôi chưa từng được trải qua với cô bạn gái 5 năm của mình.

So sánh bạn gái và chị Hằng, cô bạn gái của tôi nhạt nhẽo và vô vị làm sao. Suốt từng ấy năm bên nhau, cô ấy chưa bao giờ khơi gợi được trong tôi những cảm xúc nồng nàn mãnh liệt đến mức ấy. Cô ấy cũng không đẹp bằng chị Hằng, không hoang dã và bạo dạn như chị ấy. Tôi thật không hiểu gã đàn ông kia vì lý do gì lại phản bội một người phụ nữ như vậy.

Qua đêm cùng bạn của chị gái, nhớ nhung cảm giác chưa từng được trải qua, lúc về tôi quyết định làm việc này với cô bạn gái 5 năm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi tỉnh dậy, chị Hằng bảo tôi hãy quên hết mọi chuyện đi, chị biết tôi đã có vợ sắp cưới, gia đình tôi và nhà bạn gái còn gặp mặt và bàn chuyện chính thức rồi. Chị cảm ơn tôi đã ở bên an ủi chị cả đêm, sau đó chị ra về. Tôi bất lực nhìn chị rời đi, chẳng có tư cách gì để giữ chị ấy lại.

Những ngày sau đó, dù lý trí tôi luôn nói rằng những điều chị Hằng nói là đúng, chúng tôi khó mà có tương lai. Nếu tôi đang độc thân thì mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều, khoảng cách 3 tuổi không phải vấn đề gì lớn cả. Nhưng tôi mà ruồng rẫy vợ sắp cưới đã 5 năm bên nhau, trong khi cô ấy không làm gì sai thì khi đó tôi sẽ mắc tội lớn. Tôi và chị Hằng có đến với nhau cũng sẽ chịu đủ lời châm biếm rèm pha của mọi người.

Tôi đã cố quên chị Hằng để tập trung vào vợ sắp cưới nhưng không hiểu sao mỗi lần ở bên vợ sắp cưới tôi lại chỉ nhớ về chị ấy. Khao khát được gặp, được ôm chị ấy vào lòng ngày càng cháy bỏng trong tôi. Thấy tôi lơ đãng và thờ ơ với mình, vợ sắp cưới hờn dỗi trách móc.

"Nếu anh nói rằng anh đã hết yêu em và muốn chia tay, hủy hôn không làm đám cưới nữa thì em nghĩ sao", tôi thử ướm hỏi vợ sắp cưới. Và cô ấy trả lại cho tôi một cái tát hết sức bình sinh.

"Cái tát này là dành cho câu hỏi ấy của anh, cho dù chỉ là lời nói đùa. Lần đầu tiên của em dành cho anh, 5 năm thanh xuân cũng tặng cho anh cả, giờ anh nói hết yêu là xong hay sao?", vợ sắp cưới của tôi đã gằn giọng nói như vậy đấy. Nếu tôi chia tay cô ta thật thì chắc cả đời này sống không yên thân. Tôi phải làm thế nào? Lúc này tôi không còn thiết tha đến đám cưới nữa! Làm thế nào để tôi có thể ở bên chị Hằng?

 

Cắn răng lấy đại gia già hết 'xí quách' để nhận 5 tỷ trả nợ cho bố mẹ, đêm tân hôn tôi 'hoảng loạn' khi cánh cửa phòng tắm mở ra

Cắn răng lấy đại gia già hết 'xí quách' để nhận 5 tỷ trả nợ cho bố mẹ, đêm tân hôn tôi 'hoảng loạn' khi cánh cửa phòng tắm mở ra

Cánh cửa nhà tắm bật mở, tôi cúi gằm mặt không muốn nhìn thẳng. Vậy nhưng một âm thanh vừa xa lạ lại có phần quen thuộc vang lên khiến tôi hoảng hốt: “Đã lâu không gặp? Em có nhớ anh không?”.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 5 giờ 59 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 6 giờ 1 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 6 giờ 4 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 6 giờ 6 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 21 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 7 giờ 6 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 8 giờ 6 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 9 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu