Đêm tân hôn phát hiện người mình vừa 'mặn nồng' không phải vợ, đang bối rối thì cô ấy lôi ra một thứ khiến tôi 'chết đứng' tại chỗ

Tâm sự 25/12/2023 12:35

Vừa sốc vừa quất ức khi vợ theo trai ngay đêm tân hôn tôi bực lắm mà lôi rượu ra uống cho tới say mềm. Sáng hôm sau mọi chuyện vỡ lở, bố mẹ 2 bên trách mắng Hoa nhiều lắm nhưng em không cãi 1 lời.

Nghĩ tán em không được tôi liền tấn công phụ huynh, bố mẹ em thấy tôi là con nhà gia giáo, giàu có, lại giỏi giang nên ông bà ưng lắm. Và điều quan trọng hơn là khi đến nhà tôi chơi, bố em và bố tôi bất ngờ nhận ra là bạn cũ thất lạc nhau mấy chục năm về trước vậy nên bố em hứa gả em cho tôi luôn.

Lần này thì Hiền không ưng tôi cũng phải chịu, cưới về tôi sẽ khiến Hiền yêu tôi say đắm cho mà xem. Nhờ sự ép buộc, tác động của bố mẹ sau 1 thời gian dài Hiền cũng đồng ý cưới tôi. Nhận được cái gật đầu của em tôi s.ư.ớ.ng lắm mà xin phép bố mẹ 2 bên cưới gấp vì sợ em lại đòi hủy hôn thì chết dở.

Ngày cưới đến, tôi nở hoa trong lòng vì ai nấy cũng khen Hiền xinh đẹp, dịu dàng. Đúng, Hiền là mẫu người con gái mà thằng đàn ông nào cũng muốn cưới làm vợ hết. Từ giờ phút này trở đi, tôi thề sẽ làm Hiền hạnh phúc, không bao giờ để em rơi nước mắt cả.

Đám cưới vui nhộn, hạnh phúc cũng kết thúc. Tối bọn bạn lại kéo tôi đi nhậu đến mãi 10h đêm mới về. Về nhà thấy vợ nằm quay mặt vào tường, váy ngủ cứ bay phấp phới quyến rũ vô cùng. Không chịu được tôi lao vào tân hôn ngay và thật may mắn Hiền cũng chịu hợp tác với tôi trong chuyện này. Đang có hứng lại là đêm tân hôn, tôi chẳng e dè mà làm luôn 2 hiệp cho đến khi xong việc.

Vốn là thằng trọng trinh, tân hôn xong cái tôi dậy bật điện kiểm tra trinh tiết em luôn. Thế nhưng ánh điện vừa bừng sáng, tôi tá hỏa, hãi hùng khi biết người con gái mình vừa â.n á.i lúc nãy không phải Hiền mà là Hoa (em gái ruột Hiền). Choáng váng về chuyện này, tôi lắp bắp hỏi Hoa.

Đêm tân hôn phát hiện người mình vừa 'mặn nồng' không phải vợ, đang bối rối thì cô ấy lôi ra một thứ khiến tôi 'chết đứng' tại chỗ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Thế này là sao? Sao em lại ngủ phòng anh, chị Hiền đâu? Anh và em… anh xin lỗi, anh không hề hay biết em nằm đây. Nhưng sao lúc â.n á.i em không la lên hay nói cho anh biết em không phải là Hiền chứ?

- Anh bình tĩnh đi. Anh xem thứ này đi rồi sẽ hiểu và em sẽ nói thêm cho anh biết. – Hoa cúi xuống, lôi chiếc ipad từ dưới gầm giường ra mở đoạn video mà Hiền đã thu sẵn đưa cho tôi xem.

- “Anh à, em xin lỗi vì đã để Hoa tân hôn với anh thay em. Nhưng em không yêu anh, em có bạn trai rồi thậm chí em đã có bầu với anh ấy. Em không thể lấy anh được, em đã bỏ trốn cùng anh ấy đến 1 nơi thật xa xôi rồi anh ạ. Cái Hoa nó yêu anh điên cuồng, vì thế em muốn nhờ nó chăm sóc anh thay em. Tạm biệt anh!”.

Đêm tân hôn phát hiện người mình vừa 'mặn nồng' không phải vợ, đang bối rối thì cô ấy lôi ra một thứ khiến tôi 'chết đứng' tại chỗ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vừa sốc vừa quất ức khi vợ theo trai ngay đêm tân hôn tôi bực lắm mà lôi rượu ra uống cho tới say mềm. Sáng hôm sau mọi chuyện vỡ lở, bố mẹ 2 bên trách mắng Hoa nhiều lắm nhưng em không cãi 1 lời. Nhì Hoa tôi vừa thấy thương vừa thấy giận, Thôi thì chuyện đã lỡ rồi, tôi sẽ tập yêu thương Hoa và quên đi Hiền – người con gái không thuộc về tôi vậy?

Trần đời ai lại có 1 đêm tân hôn bi đát thế này chứ? Cưới cô chỉ mà lại tân hôn với cô em bởi vì 1 lý do không thể đau lòng hơn.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

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