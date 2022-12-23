Phát hiện người giúp việc trong nhà dùng thuốc tránh thai khẩn cấp, nghi ngờ chồng ngoại tình tôi lập lên một kế hoạch tài tình nhưng đến lúc mở cửa xông vào danh tính của hắn ta khiến tôi giật mình

Tâm sự 23/12/2022 06:35

Tôi đã tìm được địu của con trên giường chị Trúc nhưng đồng thời cũng tìm thấy thứ khác khiến tôi không khỏi kinh hãi.

Tôi vừa sinh bé được 8 tháng và đã đi làm lại từ mấy tháng nay. Qua sự giới thiệu của một người bạn, tôi đã thuê được chị giúp việc khỏe mạnh, nhanh nhẹn và mau mồm miệng. 

Chị giúp việc nhà tôi tên Trúc, hơn tôi 5 tuổi và hơn chồng tôi 3 tuổi. Cũng do điều kiện kinh tế dưới quê thiếu thốn nên chị phải để lại 2 đứa con cho mẹ chồng chăm sóc để lên thành phố kiếm việc làm. Nghe đâu chồng chị cũng đi làm ăn xa, cứ 1,2 tháng hai vợ chồng mới về thăm con và gặp gỡ nhau một lần. Chị Trúc làm việc cho nhà tôi rất chu đáo và chăm chỉ, lại biết hoàn cảnh của chị nên tôi luôn cố gắng tạo điều kiện cho chị về thăm nhà. 

Đợt vừa rồi chị Trúc về quê thăm nhà, tôi không tìm thấy chiếc địu của con nên vào phòng chị ấy tìm. Tôi đã tìm được địu của con trên giường chị Trúc nhưng đồng thời cũng tìm thấy thứ khác khiến tôi không khỏi kinh hãi. Đó là một vỉ thuốc tránh thai khẩn cấp đã được uống. Vỏ của vỉ thuốc rơi dưới chân giường, khuất vào phía trong nên có lẽ chị Trúc không nhìn thấy để dọn đi. 

Phát hiện người giúp việc trong nhà dùng thuốc tránh thai khẩn cấp, nghi ngờ chồng ngoại tình tôi lập lên một kế hoạch tài tình nhưng đến lúc mở cửa xông vào danh tính của hắn ta khiến tôi giật mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi bủn rủn cả chân tay, nếu là thuốc tránh thai hàng ngày thì có thể chị ta dùng để tránh thai với chồng. Đây là thuốc uống khẩn cấp, nghĩa là chị ta trong thời gian làm việc cho nhà tôi đã có quan hệ với người đàn ông nào đó. Mà người ngay gần chị ta nhất chỉ có thể là chồng tôi!

Chị Trúc tuy không quá xinh đẹp, thậm chí còn hơn chồng tôi mấy tuổi nhưng chị ta lại có sức quyến rũ riêng ở cơ thể khỏe mạnh và phơi phới sức sống. Tôi vừa sinh xong vẫn chưa về lại dáng, chuyện chồng tôi chán vợ và ngã vào vòng tay chị Trúc là điều hoàn toàn có thể xảy ra! 

Song trong cuộc sống hàng ngày tôi không phát hiện biểu hiện khác lạ nào giữa chồng và chị Trúc cả. Tôi quyết định phải tạo cơ hội cho hai kẻ khốn nạn ấy lộ mặt thật của mình mới được!

Cuối tuần đó chồng tôi không có kế hoạch gì mà ở nhà cả ngày. Tôi liền viện cớ đưa con sang bà ngoại chơi, ngủ lại qua đêm sáng hôm sau mới về. Tôi rủ chồng đi cùng nhưng anh từ chối với lý do mệt mỏi, muốn ở nhà nghỉ ngơi. Trong lòng tôi càng chắc chắn vào suy đoán của mình. 

Vì thế tôi đưa con gửi sang bà ngoại, sau đó vòng qua nhà mẹ chồng rồi rủ bằng được bà về nhà tôi chơi. Mục đích để bà chứng kiến tận mắt hành vi của con trai mình. Sau đó nếu tôi có làm đơn ly hôn thì nhà chồng cũng không có cớ gì mà trách cứ tôi cả.

Phát hiện người giúp việc trong nhà dùng thuốc tránh thai khẩn cấp, nghi ngờ chồng ngoại tình tôi lập lên một kế hoạch tài tình nhưng đến lúc mở cửa xông vào danh tính của hắn ta khiến tôi giật mình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhẹ nhàng mở cửa vào nhà, tôi lao đến phòng chị Trúc gõ cửa dồn dập, bắt chị ta phải mở cửa ngay lập tức. Cũng phải mất một lúc thì cánh cửa mới được mở ra. Chị Trúc xuất hiện trước mắt tôi với bộ dạng không tự nhiên, tóc tai rối loạn và áo còn cài nhầm cúc do mặc vội. Tôi gạt phắt chị ta sang một bên, xông vào phòng hòng tìm gã gian phu của chị ta. Quả nhiên trong phòng chị Trúc tôi tìm được một người đàn ông nhưng không phải chồng tôi!

Trong lúc tôi còn đờ đẫn không thể tin vào những gì nhìn thấy trước mắt thì mẹ chồng đã gào thét rồi lao vào đánh chửi, cấu xé chị Trúc lẫn người đàn ông kia. Phải, người đàn ông được tìm thấy trong phòng chị Trúc chính là bố chồng tôi!

Hóa ra chồng tôi dự định ở nhà nhưng tôi vừa đưa con đi được một lúc thì bạn anh ấy gọi điện hẹn uống cà phê. Bố chồng gọi điện cho con trai, biết vợ chồng tôi đều đi vắng nên ông lập tức đến hú hí với người tình. Còn tại sao ông và chị Trúc lại “bắt sóng” được nhau ư? Thì chính là qua vài lần ông tới nhà tôi nhưng vợ chồng tôi đi làm cả, chỉ có mình chị Trúc ở nhà. Rồi họ thường tận dụng cơ hội để hẹn hò nhau ngay tại phòng chị Trúc, mà không hề kéo nhau ra ngoài để tránh nghi ngờ. 

Bố chồng tôi bị mẹ chồng làm ầm ĩ một trận nhớ đời. Chị Trúc tất nhiên cũng bị cho nghỉ việc ngay lập tức. Nhưng uất ức nhất là sau khi bị tôi bắt gian nhầm và chuyện ngoại tình bị phanh phui, bố chồng tức giận tuyên bố sẽ không cho vợ chồng tôi tiền mua nhà nữa. Hiện tại chúng tôi vẫn đang ở nhà thuê, trước đó không lâu ông đã hứa sẽ tặng chúng tôi một căn hộ, thưởng vì đã sinh cháu đích tôn cho ông.

Nhưng bây giờ món quà ấy đã tan thành mây khói mất rồi. Kể từ khi cánh cửa phòng mở ra và chuyện xấu xa của bố chồng bị phanh phui! Tôi thật sự tức nghẹn cổ mà không biết phải làm thế nào! Giá như tôi đừng đưa mẹ chồng đến bắt gian có phải tôi vẫn có căn nhà rồi hay không!!!

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