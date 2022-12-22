Nhìn nhan sắc của vợ lúc sinh đẻ thấy mà phát chán, tôi quyết định ra ngoài tìm kiếm mối ngon hơn trong lần đi công tác, lúc trở về tôi chết đứng khi nhìn người mở cửa

Tâm sự 22/12/2022 19:50

Tin rằng cô ấy cũng là người có lòng tự trọng, khi chồng hết yêu mình thì chắc sẽ không cố chấp níu kéo.

Cách đây 7 tháng, tôi xung phong xin sếp đi công tác xa nhà gần nghìn cây số. Khi ấy vợ vừa sinh con được khoảng nửa năm nhưng tôi bảo vợ cố gắng thông cảm và chịu thiệt thòi vì sự nghiệp của chồng. Thực tế tôi cố tình đi xa nhà bởi vì quá chán ngán Kha (tên vợ tôi).

Người ta mang bầu vẫn xinh đẹp mỹ miều, còn Kha từ lúc có thai tới lúc đẻ thì tăng hẳn 30kg. Người sồ sề xấu xí kinh khủng, không thể nhận ra nhan sắc ban đầu của Kha nữa. Nói thật trông đã thấy sợ rồi, làm sao mà tôi còn có hứng thú gần gũi! 

Thời gian đầu Kha mang thai nghĩ áy náy với Kha nên tôi còn cố nhịn. Vậy nhưng tôi cũng chỉ là một người đàn ông khỏe mạnh bình thường, làm sao có thể nhịn được thời gian dài. Chính vì thế trong suốt thời gian Kha mang thai và mấy tháng đầu cô ấy sinh con, tôi cũng có ra ngoài giải quyết nhu cầu. 

Nhìn nhan sắc của vợ lúc sinh đẻ thấy mà phát chán, tôi quyết định ra ngoài tìm kiếm mối ngon hơn trong lần đi công tác, lúc trở về tôi chết đứng khi nhìn người mở cửa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cho tới một lần đi công tác 3 ngày trong Sài Gòn, tôi đã quen Nhi - cô đồng nghiệp trẻ ở trong đó. Chúng tôi trò chuyện, liên hệ rất nhiều, tuy không nói ra nhưng đều biết đôi bên có cảm tình với nhau. Sau đó tôi xung phong xin sếp đi công tác nửa năm trời trong Sài Gòn để được gần cô ấy. 

Cho dù có mối quan hệ khác bên ngoài nhưng tôi chưa khi nào chửi mắng đánh đập vợ con. Kha nghỉ ở nhà từ lúc cấn bầu, tôi vẫn lo chi tiêu và nuôi con hàng tháng chẳng bao giờ keo kiệt. Có vẻ như tôi đối xử tốt với Kha và vẫn thực hiện đầy đủ trách nhiệm khiến cô ấy rất tin tưởng, chẳng hề nghi ngờ gì. 

Sau nửa năm, tình cảm giữa tôi và Nhi ngày càng sâu đậm. Ban đầu tôi không hề có ý nghĩ bỏ vợ con để đến với cô ấy nhưng khi kết thúc chuyến công tác trở về thì quyết định của tôi đã thay đổi. Ngoài ra, sau thời gian dài xa cách, tình cảm giữa vợ chồng cũng nhạt nhẽo đi nhiều. Nhất là nghĩ tới ngoại hình béo ú của Kha mà tôi càng thấy nản lòng. 

Chính vì thế khi trở về tôi đã đưa theo Nhi, kế hoạch là lo công việc cho cô ấy ở ngoài này để chúng tôi được sum vầy bên nhau. Đã hạ quyết tâm nên tôi cũng chẳng muốn giấu giếm gì nữa mà đưa thẳng Nhi về nhà công khai với Kha. Tin rằng cô ấy cũng là người có lòng tự trọng, khi chồng hết yêu mình thì chắc sẽ không cố chấp níu kéo.

Nhưng khi cánh cửa mở ra, nhìn người xuất hiện phía sau cánh cửa lại khiến tôi ngây ngẩn đến hóa đá. Khi người đó cất tiếng, tôi mới giật nảy mình nhận ra đó chính là Kha! Chính bởi vì cô ấy thay đổi một trời một vực so với ngày tôi đi khiến tôi bị choáng ngợp, không thể nhận ra ngay lập tức.

Nhìn lại Kha, cô ấy sau 6 tháng xa cách trở nên thon thả, mặn mà và quyến rũ vô cùng. Kha trang điểm nhẹ nhàng, mặc một chiếc váy ở nhà đơn giản nhưng vẫn toát lên sự đằm thắm và duyên dáng. Tôi lúc ấy mới hiểu câu nói “gái một con trông mòn con mắt” là thế nào. Nhan sắc của Kha thực sự thăng hạng rất nhiều so với thời con gái. Thì ra trước đó chưa cô ấy chưa kịp giảm cân và lấy lại vẻ ngoài mà thôi.

Nhìn nhan sắc của vợ lúc sinh đẻ thấy mà phát chán, tôi quyết định ra ngoài tìm kiếm mối ngon hơn trong lần đi công tác, lúc trở về tôi chết đứng khi nhìn người mở cửa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Anh về rồi à? Vừa hay tôi đã dọn dẹp xong xuôi đồ đạc của hai mẹ con để chuyển đến nhà mới. Căn phòng trọ này vẫn còn thời hạn thuê nên anh có thể đưa bạn gái vào ở đây ngay lập tức. À, đơn ly hôn tôi soạn sẵn rồi, anh ký luôn đi!

Tôi chết sững. Vậy ra cách xa nhau cả nghìn cây số nhưng Kha đã biết hết tất cả những việc tôi làm, rồi chuẩn bị trước màn chào đón này dành cho chồng. Tôi lại càng bàng hoàng hơn nữa khi biết trong 6 tháng qua mẹ vợ ở quê lên trông con cho vợ tôi đi làm lại và có thời gian chăm sóc bản thân. Sốc hơn nữa là ông bà còn cho cô ấy tiền mua một căn hộ và bây giờ 2 mẹ con cô ấy sẽ dọn sang!

Tôi thấy hối hận vô cùng. Biết thế này đã chẳng đưa Nhi về, như vậy còn có đường biện minh với vợ rằng mọi chuyện chỉ là vui chơi qua đường trong lúc xa nhà. Bây giờ vợ đã nhìn thấy Nhi, dù tôi có quỵ lụy xin lỗi thế nào cô ấy cũng không chấp nhận nữa!

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