Theo dự định thì sang năm chúng tôi sẽ chính thức về chung một nhà. Vì Khang đã có nhà riêng nên chúng tôi thường chọn nhà anh làm nơi hẹn hò qua đêm.

Tôi và Khang yêu nhau được gần 1 năm nay. Khang chẳng có điểm nào để chê, công việc tốt, đã có nhà riêng lại yêu chiều tôi rất mực. Tôi chỉ mong ngóng đến ngày được về làm vợ anh kẻo có cô ả nào khác cướp mất người bạn trai tuyệt vời của mình!

Vừa mở cửa căn hộ chung cư của Khang, tôi và Khang chưa kịp quấn lấy nhau thì đã phải thất kinh khi có một bóng người lao đến quỳ sụp xuống chân hai đứa tôi gào khóc.

Cách đây không lâu, chúng tôi đã có một bữa tối lãng mạn, đến khá muộn mới quay trở lại nhà Khang. Tối đó là kỷ niệm 300 ngày chúng tôi bên nhau. Có men rượu trong người, tôi lại càng khao khát anh và chỉ muốn nhanh chóng về đến nhà để có thể lao vào vòng tay bạn trai. Có vẻ như Khang cũng rất sốt sắng, trong thang máy chúng tôi không kiềm lòng được mà đã hôn nhau đắm đuối.

- Cứu mẹ với! Hai đứa cứu mẹ với! Nếu không mẹ sẽ chết mất!

Chúng tôi hốt hoảng khi nhận ra người đó chính là mẹ đẻ của Khang. Không hiểu có chuyện gì mà bác ấy khóc lóc thảm thiết còn cầu xin các con thế này? Tôi cuống quýt nâng bác ấy dậy nhưng mẹ Khang nhất quyết không chịu đứng lên, cứ một mực ôm chặt lấy chân tôi gào thét. Cho đến khi Khang phải quát lên bảo mẹ im lặng để nói rõ đầu đuôi mọi chuyện thì bác ấy mới ngừng khóc.

Qua lời kể của mẹ Khang, tôi tái mặt run rẩy khi biết bác ấy đang nợ số tiền lên đến 5 tỉ đồng, cả gốc và lãi! Nguyên nhân vì mẹ Khang có tính ham mê cờ bạc! Đó cũng là nguyên do khiến cho bố Khang bỏ mẹ con anh mà đi lấy người khác.

- Bà đã hứa với tôi là sẽ không chơi nữa cơ mà?

Khang nhìn mẹ bằng ánh mắt căm hận, gầm gừ chất vấn. Lúc này tôi đã hiểu Khang chẳng còn lạ gì thói xấu của mẹ và chắc chắn đã không ít lần phải dốc tiền trả nợ cho bà.

Ảnh minh họa: Internet

Khang có nhà riêng trong thành phố, hiện tại mẹ anh đang ở tại ngôi nhà nhỏ ngoài ngoại ô. Khi trước Khang dẫn tôi về ra mắt, Khang bảo mẹ thích cuộc sống nông thôn yên bình. Nhưng bây giờ thì tôi biết khi trước nhà Khang cũng trong trung tâm, có điều đã bán đi trả nợ hết rồi. Sau vụ đó mẹ anh ra ngoại ô ở để cách xa đám bạn bè xấu, còn Khang dành dụm tiền mua nhà riêng sau này cưới vợ. Đồng thời bác ấy cũng hứa hẹn sẽ không bao giờ tái phạm. Nhưng thói xấu đã ăn vào máu, vẫn không thể bỏ được. Số nợ cứ chồng chất, lãi mẹ đẻ lãi con, tới lúc này không thể gắng gượng thêm được nữa mới buộc lòng cầu cứu con trai.

5 tỷ đồng, Khang phải có 3 căn nhà như này bán đi mới đủ tiền trả cho mẹ. Còn tôi làm gì có tiền, có chút ít tiết kiệm cũng phải đề phòng thân chứ! Lấy đâu ra mà trả nợ giúp mẹ bạn trai?

Đêm đó những tưởng là một đêm nồng nàn của tôi và Khang thì hóa ra lại thành cú sốc lớn. Khang chắc chắn không thể bỏ được mẹ ruột. Với một người mẹ như vậy, có tiền tấn cũng chẳng thể chu cấp nổi. Tôi chán ngán chẳng muốn quan tâm đến việc Khang giải quyết số nợ của mẹ anh ra sao, chỉ muốn chia tay ngay để thoát khỏi mớ bòng bong này. Nếu tôi đột ngột nói lời chia tay thì có ổn không, sợ rằng Khang sẽ nổi khùng trả đũa vì cho rằng tôi bỏ anh lúc khó khăn?