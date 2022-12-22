Nhìn kết luận trong bệnh án mà tôi cũng phải đờ đẫn cả người. Trinh bị ung thư vú, sắp tới cần phải phẫu thuật, không biết phải cắt bỏ bao nhiêu phần ngực. Trinh ngã vào lòng tôi khóc hết nước mắt.

Tôi và Trinh yêu đương hơn một năm trước khi kết hôn. Sau đám cưới, vì công việc của hai đứa đang còn dang dở nên vợ chồng tôi quyết định hoãn lại kế hoạch sinh con. Cách đây hơn 1 tháng, Trinh về nhà với đôi mắt sưng húp và vẻ mặt hoảng sợ, lo lắng tột cùng. Tôi hỏi thăm thì cô ấy chìa ra hồ sơ bệnh án hôm ấy vừa đi khám và lấy kết quả ở bệnh viện.

Nghĩ tới những khó khăn trước mắt khi vợ mắc bệnh mà tôi chán nản vô cùng. Gia đình chúng tôi không khó khăn, hoàn toàn đủ điều kiện chữa bệnh cho Trinh. Nhưng sau này chúng tôi sinh hoạt vợ chồng ra sao với bầu ngực đã bị phẫu thuật của cô ấy? Trinh còn có thể sinh con hay không?

Hôm ấy không phải ngày nói dối cá tháng tư, hồ sơ bệnh án thật 100% với dấu đỏ đàng hoàng. Và cả vẻ hoảng hốt tuyệt vọng trong mắt Trinh nữa. Không còn nghi ngờ gì, Trinh còn trẻ vậy mà đã mắc bệnh nặng. Tuy căn bệnh này có thể chữa được nhưng rồi sau này cô ấy làm vợ làm mẹ ra sao? Tôi thì còn quá trẻ và hai đứa cũng mới kết hôn chẳng được bao lâu.

Thấy tôi buồn bã suy nghĩ, cô đồng nghiệp tên Ái lập tức hỏi thăm. Trước đó chúng tôi cũng khá thân thiết, tôi quý Ái vì cô ấy xinh đẹp lại hòa đồng, đặc biệt rất thông minh và dí dỏm. Nhìn Ái , tôi lại chợt nghĩ giá kể cô ấy là vợ tôi thì tốt biết mấy. Tôi muốn có một người vợ khỏe mạnh, dễ thương và tràn đầy sức sống như Ái.

Chán nản nên tôi đi sớm về muộn không mấy thời gian ở nhà. Mối quan hệ giữa tôi và Ái trong có 2 tuần mà thân thiết vượt bậc. Chúng tôi thường xuyên đi ăn, đi uống cà phê với nhau, chiều tan làm tôi lại đưa cô ấy thong dong dạo phố rồi đi ăn tối.

Trinh ngày càng gầy đi, trông cô ấy xanh xao và suy sụp. Phụ nữ thì phải tươi tắn và tràn đầy sức sống, mỗi lần nhìn thấy cô ấy, tôi lại càng mệt mỏi và uể oải mất hết tinh thần. Chính vì thế tôi chỉ thích nói chuyện và ở bên Ái mà thôi. Thực ra tôi cũng xác định rồi, dù biết bỏ vợ lúc này không phải chút nào nhưng thật sự chẳng còn cách nào khác. Hẳn là Trinh cũng không trách tôi, may giữa chúng tôi chưa có con nên không ràng buộc gì.

Ảnh minh họa: Internet

3 tuần kể từ khi Trinh mang hồ sơ bệnh án về, tôi và Ái lần đầu tiên qua đêm bên nhau, chính thức xác định quan hệ. Một tuần sau đó chúng tôi quyết định đi du lịch mấy ngày ở một resort sang chảnh. Đó là đề nghị của Ái và tôi thì lập tức chiều theo. Bạn gái quyến rũ và hấp dẫn chết người, sao tôi có thể từ chối?

Tôi nói dối Trinh là mình đi công tác. Lúc xách vali rời khỏi nhà, thấy cô ấy mệt mỏi nằm trong phòng ngủ, trong lòng tôi cũng có chút áy náy. Lại lập tức gạt đi, đàn ông mà ủy mị sướt mướt thì còn làm được gì. Sớm muộn gì cũng ly hôn, áy náy hay không cũng chẳng để làm gì cả.

Mấy ngày tôi xõa bên bạn gái, chẳng thấy Trinh gọi điện hỏi thăm câu nào. Tôi không rõ cô ấy biết về quan hệ giữa mình với Ái hay chưa nhưng biết rồi thì sao? Ai bảo cô ấy có bệnh trong người, không thể làm tốt trách nhiệm của mình nữa. Đổi lại là tôi mắc bệnh hiểm nghèo, chắc Trinh cũng bỏ mặc quay lưng thôi.

Sau 5 ngày tôi trở về nhà, tốn tiền và mệt mỏi song lại cực kỳ hưng phấn vì một kỳ nghỉ vô cùng thỏa mãn bên cô bạn gái xinh đẹp mỹ miều. Thở dài đẩy cửa ra, nghĩ đến cảnh đối mặt với cô vợ xanh xao ốm yếu mà đã thấy chán chường. Vậy nhưng cảnh tượng ở phòng khách đập vào mắt khiến tôi phải choáng nặng.

Trinh và một người đàn ông nữa đang hôn nhau rất cuồng nhiệt ngay giữa phòng khách nhà tôi! Thấy tôi về bất ngờ, họ chậm rãi buông nhau ra nhưng cũng không hề lúng túng ngượng ngùng. Trái lại hai bàn tay vẫn nắm chặt không rời.

- Anh về rồi à? Tôi dọn đồ ra ngoài đây, căn nhà này anh thích ở tiếp thì gia hạn hợp đồng thuê, nếu không thì trả nhà đi. Đơn ly hôn tôi ký rồi, anh ký vào cho tôi mang đi nộp luôn.

Tôi không biết Trinh tằng tịu với gã đàn ông kia từ bao giờ nhưng vẫn là vợ chồng hợp pháp mà cô ta dám cắm sừng tôi! Chợt nghĩ đến căn bệnh của Trinh, tôi cười khẩy nhìn gã kia lên tiếng:

- Chắc anh đang si mê cô ta nhỉ? Nhưng có biết là cô ta sắp phải phẫu thuật ngực, không còn là một người phụ nữ toàn vẹn nữa hay không?

Tôi vừa dứt lời thì Trinh mở túi xách đưa ra một tập hồ sơ bệnh án khác. Mở ra xem, kết luận trong đó cho thấy ở ngực Hằng là một khối u lành nhỏ, tiến hành tiểu phẫu là giải quyết được triệt để.

Lúc ấy tôi mới biết Trinh đã đi khám lại ở bệnh viện uy tín đầu ngành và nhận được kết quả chính xác là cô ấy khỏe mạnh bình thường. Kết quả khi trước là sai lầm. Đồng thời Trinh đã biết mối quan hệ giữa tôi và Ái nên quyết định ly hôn.

Gã đàn ông kia là người yêu cũ của Trinh, trùng hợp vừa từ nước ngoài trở về. Anh ta đang đau khổ khi bạn gái cũ đã kết hôn nhưng biết được Trinh sắp ly hôn thì lập tức tậu nhà mới để cầu hôn cô. Chứng kiến nụ hôn kia thì rõ ràng là Trinh đồng ý rồi. "Kể cả cô ấy bệnh thật thì tôi vẫn cầu hôn cô ấy!", hắn ta còn mạnh miệng tuyên bố.

Mọi chuyện chóng vánh đến ngỡ ngàng, cuộc hôn nhân của tôi kết thúc trong vòng đúng một tháng. Và tự tôi đã phá tan nó chỉ vì không đủ sức kiên nhẫn. Nếu tôi chờ Trinh đi khám lại thì có phải bây giờ đã khác rồi không…