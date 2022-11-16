Phát hiện cô ta lừa dối mình để qua lại với thằng khác, tôi lặng lẽ để lại tờ giờ khiến kẻ phản bội 'đứng không yên, ngồi không vững'

Tâm sự 16/11/2022 04:50

Tôi không thích làm lớn chuyện nên đã sử dụng biện pháp này đã là quá nhẹ tay với người đàn bà phản bội đó.

Bây giờ, sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện: "Vợ trẻ ê chề trả giá khi trai bao tìm đến tận nhà...'khẳng định chủ quyền'", cháu đã nhận ra mình suy nghĩ nông cạn, hành động dại dột, mê muội trước cám dỗ bản năng, đời thường nên tự phá nát cuộc sống an lành, hạnh phúc mà cháu vừa có được cùng chồng chưa bao lâu.

Phát hiện cô ta lừa dối mình để qua lại với thằng khác, tôi lặng lẽ để lại tờ giờ khiến kẻ phản bội 'đứng không yên, ngồi không vững' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng thôi cháu à, bây giờ không phải là lúc cháu ôm mãi buồn đau rồi nghĩ quẩn, rồi làm điều tiêu cực khiến vừa thiệt thân lại vừa ảnh hưởng đến bố mẹ, đến người thân của mình.

Theo bác, tuy chồng cháu đã có quyết định nghiêm khắc với cháu khi phát hiện cháu lừa dối chồng, dùng tiền của chồng bao tình trẻ, nhưng bác khuyên không vì thế mà chấp nhận ngay sự phán quyết của chồng.

Nếu cháu đã ân hận, đã nhận ra lỗi lầm của mình và còn tình cảm với chồng thì hãy mạnh dạn giãi bày, tâm sự cùng anh ấy, làm sao để chồng thấy được sự thành thật quyết tâm sửa sai của cháu, để cho cháu cơ hội trở về đúng vai trò làm vợ trong gia đình.

Phát hiện cô ta lừa dối mình để qua lại với thằng khác, tôi lặng lẽ để lại tờ giờ khiến kẻ phản bội 'đứng không yên, ngồi không vững' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sự việc không đơn giản nên cháu cũng đừng nóng vội, nếu cần cháu hãy tìm đến sự giúp đỡ của bố mẹ đôi bên để níu kéo hạnh phúc hôn nhân cùng chồng cháu nhé.

Còn đặt trường hợp cháu đã dùng hết khả năng của mình mà không lay chuyển được anh ấy, thì bác nghĩ tốt nhất cháu nên chấp nhận, đừng gây phiền hà, bức xúc cho chồng cháu nữa.

Mong qua đây cháu rút được bài học tự răn cho mình, để nếu may mắn được chồng tha thứ hay phải chia tay chồng vì lỗi lầm của mình đã gây ra, thì cháu cũng biết mình sai ở đâu và cần sống như thế nào cho khỏi phụ công bố mẹ nuôi dưỡng, khỏi ảnh hưởng đến danh dự bản thân mình cháu nhé. Chia sẻ cùng cháu.

Từ khóa:   tâm sự chuyện eva chuyện hôn nhân vợ ngoại tình

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