Phát hiện chồng đưa chị gái 500 triệu mua nhà, tôi chết lặng khi biết sự thật phía sau

Tâm sự 22/06/2026 23:20

Tôi và chồng sống cùng nhau 8 năm, có hai con một trai một gái. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi khá viên mãn. Tôi làm dâu được bố mẹ chồng yêu thương. Chồng tôi thường phải công tác xa nhà, vì tính chất công việc nên có khi anh đi cả mấy tháng mới về nhà với vợ con. Tôi làm nhân viên văn phòng bình thường, công việc không kiếm được nhiều tiền nhưng tôi có thời gian để chăm sóc gia đình.

Tôi và chồng sống cùng nhau 8 năm, có hai con một trai một gái. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi khá viên mãn. Tôi làm dâu được bố mẹ chồng yêu thương. Chồng tôi thường phải công tác xa nhà, vì tính chất công việc nên có khi anh đi cả mấy tháng mới về nhà với vợ con. Tôi làm nhân viên văn phòng bình thường, công việc không kiếm được nhiều tiền nhưng tôi có thời gian để chăm sóc gia đình.

Chồng tôi là kiểu đàn ông sống tình nghĩa, có trách nhiệm với gia đình và dòng họ. Chị chồng từng ly hôn, chưa có con nên ở chung với gia đình tôi và bố mẹ chồng. Chị chồng là người hiền lành, yêu thương người thân trong nhà, đặc biệt rất chiều chuộng hai con của tôi.

Bất ngờ cách đây vài ngày, chị chồng nói muốn dọn ra ngoài và xin con nuôi để về già có chỗ nương tựa. Chồng tôi không hề bàn bạc với tôi mà nói trước mặt cả nhà rằng sẽ cho chị 500 triệu để mua nhà ra riêng. Tôi giật mình sững sờ khó tin, đó là số tiền rất lớn.

Khi tôi hỏi chồng thì anh nói số tiền đó chẳng bao nhiêu, anh sẽ kiếm được nhanh thôi. Tôi biết chồng kiếm được nhiều tiền, anh cũng từng giúp bố mẹ tôi 100 triệu để xây nhà. Chồng nói thế nên tôi cũng đành im lặng.

Phát hiện chồng đưa chị gái 500 triệu mua nhà, tôi chết lặng khi biết sự thật phía sau - Ảnh 1
Tôi giật mình sững sờ khó tin, đó là số tiền rất lớn - Ảnh minh họa: Internet 

Đến một tối tôi chăm hai con ngủ xong thì đi ra ngoài nhưng không thấy chồng đâu. Khi tôi đi ngang phòng ngủ của chị gái chồng thì bất ngờ nghe tiếng chị đang nói chuyện với chồng tôi. Cuộc trò chuyện đó làm tôi choáng váng khi biết được bí mật của chồng.

“Chị đem đứa nhỏ này về thì vợ chú có nghi ngờ không? Chú liệu mà lo cẩn thận nhà cửa tan nát”.

“Em sẽ lo hết, tiền bạc em chi hết, chị chỉ cần nuôi con của em như con của chị là được”.

Hóa ra chồng ngoại tình có con riêng bên ngoài mà tôi chẳng biết gì. Anh không thể mang con về nuôi nên để cho chị gái nuôi. Anh còn mua nhà để chị gái thoải mái nuôi con của mình.

Tôi hỏi chồng nhiều lần nhưng anh nhất quyết không nhận. Tôi đành nói nếu anh không nói thật thì tôi sẽ tự mình đi tìm hiểu. Đến lúc này chồng tôi mới khai thật rằng anh lỡ có quan hệ với một người phụ nữ rồi có con. Anh nói không muốn bỏ vợ nên nghĩ cách nhờ chị gái giúp đỡ.

Tôi suy nghĩ 3 đêm rồi quyết định viết đơn ly hôn. Dù chồng van xin, bố mẹ chồng và chị chồng nói đỡ cho anh thì tôi vẫn không thể tha thứ. Tôi liệu có làm đúng không?

Bị chồng ly hôn và đuổi khỏi nhà, một năm sau tôi lặng người khi trở lại nơi cũ

Bị chồng ly hôn và đuổi khỏi nhà, một năm sau tôi lặng người khi trở lại nơi cũ

Tôi và chồng yêu nhau từ thời đại học, ra trường thì lấy nhau. Sống với nhau 7 năm, chúng tôi có hai con đáng yêu. Chồng tôi rất giỏi kiếm tiền, cuộc sống của gia đình tôi khá sung túc và hạnh phúc.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Người yêu cũ xuất hiện trước cổng viện, tôi tò mò bám theo thì đau đớn và thương cô ấy vô cùng

Người yêu cũ xuất hiện trước cổng viện, tôi tò mò bám theo thì đau đớn và thương cô ấy vô cùng

Tâm sự 50 phút trước
Con gái nói có bạn học giống mình như đúc, sự thật tôi phát hiện sau đó khiến tôi chết lặng

Con gái nói có bạn học giống mình như đúc, sự thật tôi phát hiện sau đó khiến tôi chết lặng

Tâm sự 58 phút trước
Tưởng chồng cũ giấu tiền sau ly hôn, tôi sững sờ trước sự thật bên trong chiếc túi

Tưởng chồng cũ giấu tiền sau ly hôn, tôi sững sờ trước sự thật bên trong chiếc túi

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Sau phiên ly hôn, thấy chồng cũ ôm túi lớn rời đi, tôi chết lặng khi biết thứ anh mang theo

Sau phiên ly hôn, thấy chồng cũ ôm túi lớn rời đi, tôi chết lặng khi biết thứ anh mang theo

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Thót tim cảnh tượng bắt sống con trăn nặng 20kg, dài 3 mét bò trên đường

Thót tim cảnh tượng bắt sống con trăn nặng 20kg, dài 3 mét bò trên đường

Video 1 giờ 5 phút trước
Tiếng gõ cửa giữa đêm khuya sau ngày chồng mất đã kéo theo bí mật động trời

Tiếng gõ cửa giữa đêm khuya sau ngày chồng mất đã kéo theo bí mật động trời

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Thấy chị dâu thường xuyên dẫn một đứa trẻ lạ về nhà, tôi ngỡ ngàng khi biết sự thật

Thấy chị dâu thường xuyên dẫn một đứa trẻ lạ về nhà, tôi ngỡ ngàng khi biết sự thật

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Vợ nằng nặc đòi ly hôn sau 3 tháng, tôi đồng ý rồi sau đó chết lặng trước sự thật đớn đau cô ấy giấu kín

Vợ nằng nặc đòi ly hôn sau 3 tháng, tôi đồng ý rồi sau đó chết lặng trước sự thật đớn đau cô ấy giấu kín

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Tình cờ gặp người yêu cũ của chồng, tôi chết lặng khi nhìn thấy người đi cạnh cô ấy

Tình cờ gặp người yêu cũ của chồng, tôi chết lặng khi nhìn thấy người đi cạnh cô ấy

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Ba năm sau ngày góa chồng, tôi sững sờ khi một chiếc xe sang bất ngờ xuất hiện trong lễ cưới

Ba năm sau ngày góa chồng, tôi sững sờ khi một chiếc xe sang bất ngờ xuất hiện trong lễ cưới

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nghệ sĩ Lê Anh Tuấn qua đời ở tuổi 53 vì đột quỵ

Nghệ sĩ Lê Anh Tuấn qua đời ở tuổi 53 vì đột quỵ

Danh tính người đàn ông đổ gục, tử vong khi đang chơi pickleball: Già hay trẻ đều có thể là nạn nhân

Danh tính người đàn ông đổ gục, tử vong khi đang chơi pickleball: Già hay trẻ đều có thể là nạn nhân

Tử vi thứ Ba 23/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Ba 23/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bỏ vợ chạy theo gái xinh, chồng về thăm nhà bất chợt thì chết lặng trước hành động của anh hang xóm với vợ mình

Bỏ vợ chạy theo gái xinh, chồng về thăm nhà bất chợt thì chết lặng trước hành động của anh hang xóm với vợ mình

Chồng được đưa vào phòng cấp cứu, thứ anh nhờ mẹ trao lại khiến tôi suy sụp

Chồng được đưa vào phòng cấp cứu, thứ anh nhờ mẹ trao lại khiến tôi suy sụp

Bị gia đình chồng dị nghị, vợ trẻ đáp trả bằng cách không ai ngờ tới

Bị gia đình chồng dị nghị, vợ trẻ đáp trả bằng cách không ai ngờ tới

Người yêu cũ xuất hiện trước cổng viện, tôi tò mò bám theo thì đau đớn và thương cô ấy vô cùng

Người yêu cũ xuất hiện trước cổng viện, tôi tò mò bám theo thì đau đớn và thương cô ấy vô cùng

Con gái nói có bạn học giống mình như đúc, sự thật tôi phát hiện sau đó khiến tôi chết lặng

Con gái nói có bạn học giống mình như đúc, sự thật tôi phát hiện sau đó khiến tôi chết lặng

Tưởng chồng cũ giấu tiền sau ly hôn, tôi sững sờ trước sự thật bên trong chiếc túi

Tưởng chồng cũ giấu tiền sau ly hôn, tôi sững sờ trước sự thật bên trong chiếc túi