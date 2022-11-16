Phát hiện anh chồng ngoại tình với thư ký, lời thanh minh sau đó của anh khiến tôi kinh tởm

Tâm sự 16/11/2022 05:20

Nhìn cách anh ta thanh minh sau sai lầm của mình, tôi cảm thấy chồng mình đích thực là đồ hèn.

Tôi thực sự dị ứng với lý do của mấy ông chồng đưa ra để bao biện cho hành động ngoại tình khi bị phanh phui. Ở đây, sau những gì xảy ra trong câu chuyện Chồng hư vì thư ký trẻ 'giăng lưới tình' quá ngọt ngào, quyến rũ, chồng chị cũng lặp lại điều đó rằng do có thư ký trẻ quá ngọt ngào, quá quyến rũ, quá chiều chuộng giám đốc nên anh ấy khó chối từ?

Phát hiện anh chồng ngoại tình với thư ký, lời thanh minh sau đó của anh khiến tôi kinh tởm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lời thanh minh cũ rích cho lối sống buông thả, hưởng thụ mà bấy lâu nay chồng chị cố che giấu bằng những lời yêu thương, chung thuỷ cùng chị đúng không chị?

Vẫn biết rằng chị cũng như tất cả những người phụ nữ đã lập gia đình đều mong muốn có được một mái ấm đích thực với người đàn ông tử tế, xứng đáng để mình và các con trao gửi niềm tin, trao gửi cuộc đời.

Nhưng nay chuyện không may đã xảy ra, chồng chị cũng không thể chối khi chị tận mắt chứng kiến sự việc. Vì vậy theo tôi chị không cần làm ầm ĩ khiến chồng mất mặt với mọi người mà nên bình tĩnh, trở về nhà vợ, chồng đóng cửa giải quyết êm xuôi là tốt nhất.

Phát hiện anh chồng ngoại tình với thư ký, lời thanh minh sau đó của anh khiến tôi kinh tởm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng chị đều là những người có học, có vị trí trong xã hội, nếu chị khéo phân tích, tôn trọng và phần nào chia sẻ, cảm thông với lỗi lầm của anh ấy, tôi tin rằng chị sẽ thành công trong việc níu kéo chồng trở lại vị trí của anh ấy trong gia đình, khi chồng chị có lời xin lỗi.

Còn đặt trường hợp chồng chị biết sai mà vẫn cố tình giữ mối quan hệ ngoài luồng với cô thư ký trẻ nọ, thì chắc không cần khuyên chị cũng thừa bản lĩnh để đưa ra quyết định cuối cùng cho cuộc sống hiện tại và tương lai của chị cùng các cháu. Mong chị may mắn và luôn khoẻ.

Phát hiện cô ta lừa dối mình để qua lại với thằng khác, tôi lặng lẽ để lại tờ giờ khiến kẻ phản bội 'đứng không yên, ngồi không vững'

Phát hiện cô ta lừa dối mình để qua lại với thằng khác, tôi lặng lẽ để lại tờ giờ khiến kẻ phản bội 'đứng không yên, ngồi không vững'

Tôi không thích làm lớn chuyện nên đã sử dụng biện pháp này đã là quá nhẹ tay với người đàn bà phản bội đó.

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Từ khóa:   tâm sự chuyện eva chuyện hôn nhân anh chồng ngoại tình

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