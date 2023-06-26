Phải lòng anh chàng vạm vỡ giúp việc cho gia đình, một đêm say bất ngờ 'tình một đêm', sáng dậy tôi bàng hoàng với hành động của anh ấy

Tâm sự 26/06/2023 10:15

Sau một tháng sống trong nhà tôi, Thái rất biết việc, không chỉ biết lau dọn nhà cửa, nấu nướng, chỉnh sửa cây cảnh mà điện nước hỏng hóc đều do anh ấy sửa chữa hết. Anh ấy bận luôn tay luôn chân, tìm bới việc để làm, dường như không thích ngồi yên một chỗ.

Đến lúc 36 tuổi, tôi có sự nghiệp rực rỡ, ngồi nhà cũng có thể kiếm được vài chục triệu. Tiền đã đủ, tôi bắt đầu nghĩ đến việc tìm chồng. Nhiều tháng ròng nhờ bạn bè mai mối nhưng tôi không tìm được người đàn ông nào hợp mắt. Mà nói chính xác là không anh chàng nào làm trái tim tôi rung động. 

Ở công ty thì toàn có chị em phụ nữ, về nhà lại nhìn thấy bác giúp việc ít nói lầm lì, cứ thế này tôi ế chồng mất. Sau một đêm suy nghĩ, tôi quyết định cho bác giúp việc nghỉ và sẽ tìm một nam giới về làm việc nhà kiêm luôn bạn tâm sự. Nhiều ngày lượn lờ ngoài chợ lao động, cuối cùng tôi đã tìm được một anh tên Thái, nhìn mặt cũng ngoan hiền về làm. Khi biết là giúp việc nhà, anh ấy từ chối ngay lập tức nhưng tôi chỉ cần tăng tiền lương gấp 3 là thu phục được.

Sau một tháng sống trong nhà tôi, Thái rất biết việc, không chỉ biết lau dọn nhà cửa, nấu nướng, chỉnh sửa cây cảnh mà điện nước hỏng hóc đều do anh ấy sửa chữa hết. Anh ấy bận luôn tay luôn chân, tìm bới việc để làm, dường như không thích ngồi yên một chỗ.

Phải lòng anh chàng vạm vỡ giúp việc cho gia đình, một đêm say bất ngờ 'tình một đêm', sáng dậy tôi bàng hoàng với hành động của anh ấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Về ngoại hình, anh béo trắng hơn và nhìn đẹp trai thật sự. Những khi rảnh hai chúng tôi ngồi trò chuyện rất thoải mái vui vẻ, không phân biệt chủ tớ. Để rồi tôi đã rung động con tim từ lúc nào không hay.

Tôi đã dùng rượu để nói tình cảm của mình với Thái. Nhiều đêm cả hai chúng tôi cùng say. Để rồi cái gì đến thì cũng đến. Chúng tôi đã lên giường với nhau mỗi đêm.

Đến khi tôi báo tin mình có thai và hỏi Thái xem xử lý thế nào. Anh ấy tỏ ra rất hoang mang và lo sợ, làm tôi thất vọng vô cùng. Đáng lẽ được làm chồng của người con gái giàu có giỏi giang như tôi, anh phải vồ vập sung sướng, đằng này á khẩu không nói được.

Trong lúc tôi đi làm, Thái đã bỏ nhà đi mất tích, anh chỉ để lại một lá thư. Đại ý trong đó là có tình cảm với tôi nhưng anh ấy kém cỏi, lấy nhau tôi sẽ xấu hổ về thân phận nghèo hèn của Thái và anh cũng không muốn lép vế trước vợ.

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