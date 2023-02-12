Đợi mãi cũng đến đêm tân hôn, tưởng được sung sướng ai ngờ vừa chạm tay vào chồng đã ngất xỉu bất thình lình khiến cả nhà cả đêm mất ngủ

Tâm sự 12/02/2023 23:51

Sau khi ra trường, tôi và chồng đã lập tức kết hôn vì yêu nhau cũng gần 4 năm rồi. Tuy vậy, đêm tân hôn lại diễn ra theo một cách "dở khóc dở cười" không lường trước được.

Vừa thấy bạn gái ra trường, Dũng đã cầu hôn với cô. Cả hai đã yêu nhau gần 4 năm trời và giờ là lúc Linh thực hiện lời hứa với Dũng. Linh đồng ý lấy Dũng, nhưng cô vẫn còn trăn trở về chuyện làm dâu khi mình mới có 22 tuổi đầu, cô bảo Dũng sau khi kết hôn dọn ra ở riêng. Cô không phải là người con gái của gia đình nên không dễ gì hòa hợp với nếp sống khuôn mẫu của mẹ chồng được. Đồng ý với bạn gái yêu cầu đó, Dũng nhanh chóng bảo bố mẹ mang trầu cau sang dặm hỏi Linh.

Gần 2 tháng sau thì họ tổ chức đám cưới. Nhà Dũng và Linh không khá gì nên tiệc cưới được tổ chức khá đơn giản. Nhìn Linh xinh đẹp trong bộ váy cưới mà Dũng hạnh phúc và hãnh diện bao nhiêu. Tình yêu 4 năm của anh cuối cùng đã trở thành vợ anh rồi. Linh thật đẹp và kiêu hãnh.

Đợi mãi cũng đến đêm tân hôn, tưởng được sung sướng ai ngờ vừa chạm tay vào chồng đã ngất xỉu bất thình lình khiến cả nhà cả đêm mất ngủ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cả buổi tiệc Linh vất vả theo Dũng đi chúc rượu bạn bè. Tiểu lượng cô khá tốt nên uống nhiều cũng không vấn đề gì. Chả bù cho Dũng là đàn ông con trai vừa uống được mấy chén anh đỏ đơ đơ, mặt đỏ tía tai rồi.

Đám cưới dự xong, Linh vội vàng đưa chồng lên phòng nghỉ ngơi. Dũng say bí tỷ chẳng biết gì. Anh ngủ một mạch từ chiều đến tối muộn mới chịu tỉnh dậy ăn cơm. Sau khi đi thay đồ xong, Dũng nháy mắt vợ lên phòng chuẩn bị “tân hôn”. Dù 4 năm yêu nhau anh và Dũng đã “vượt rào” rồi, nhưng đêm nay là đêm tân hôn anh vẫn háo hức như lần đầu tiên với Linh vậy.

 

Hiểu ý chồng, Linh lên phòng thay đồ đi ngủ. Vừa bước ra từ nhà tắm cô đã vội tắt điện đi để mỗi đèn ngủ. Trong căn phòng nồng nàn mùi nến thơm, nhìn vợ mờ mờ ảo ảo qua ánh đèn ngủ yếu ớt Dũng thấy tự nhiên hôm nay Linh đẹp thế. Cô cứ như nàng tiên bước ra trong chuyện cổ tích không bằng ấy.

Mê mẩn trước vẻ đẹp mộng mị của vợ, Dũng nhuốt nước bọt ừng cái tiến lại bên vợ hôn cô say đắm. Đê mê trong nụ hôn ngọt ngào đó, trong đầu anh đã mường tượng về cảnh lát nữa vợ chồng anh hòa vào nhau sẽ vui sướng và thích thú thế nào. Bàn tay Dũng nhẹ nhàng vuốt ve vợ khiến Linh thích thú vô cùng. Ghì chặt vặt xuống giường, Dũng mới ra nhớ ra tắt nốt cái đèn ngủ đi để vợ chồng anh âu yếm cho thoải mái. Nhỡ đâu có ai ở ngoài hiếu kỳ rình mò xem vợ chồng anh tân hôn thì c.hết.

Vừa luồn tay eo vợ sờ sờ vào công tắc đèn ngủ. Anh vừa mới chạm nhẹ vào đèn thì Dũng đã hốt hoảng kêu cứu và ngất luôn tại chỗ. Linh hoảng hốt thấy chồng cứng đờ như vậy, cô vật chồng nằm ra giường vội vàng dậy bật điện xem làmsao . Chẳng lẽ chồng vừa sờ đến chỗ eo của cô thì ngất. Mấy bữa nay mẹ cô tẩm bổ nhiều quá nên vòng 2 có phát phì, lẽ nào chồng ngất vì điều này.

Lay, gọi mãi Dũng không tỉnh Linh sợ xanh mặt. Cô vội mặc quần áo mê tơi xuống gọi bố mẹ chồng thất thanh lên. Nghe thấy tiếng kêu cứu của con dâu mẹ chồng Linh vội chạy lên tay nhăm nhăm cầm cây chổi.

- Sao???có trộm à con, nó chạy hướng nào rồi để mẹ đuổi theo.

- Không có trộm nào mẹ ạ. Anh Dũng… anh ấy… ngất rồi mẹ ạ.

 

- Thằng Dũng nó ngất ư? Con bắt nó làm nhiều quá nên nó kiệt sức ngất đúng không? Chị thật là…vợ chồng với nhau còn bao nhiêu ngày nữa mà cứ đòi chồng sống c.hết một đêm nay à.

- Dạ…Chúng con chưa kịp làm gì thì anh ấy đã ngất rồi ạ.

- Trời ơi. Chị đi pha cốc nước đường lên đây cho tôi nhờ. Tân với chả hôn.

Mẹ chồng vội chạy vào trong phòng xem con trai thế nào. Dũng vẫn nằm im chưa tỉnh, một lát sau thì anh mở mắt nhìn mọi người. Linh thở phào nhẹ nhõm thấy chồng không sao. Vừa ngồi dậy anh đã nghe thấy tiếng mẹ chồng trách móc Linh. Dũng vội giải thích minh oan cho vợ.

- Mẹ…mẹ đừng trách cô ấy. Vợ con vô tội…con ngất là do sờ vào cái đèn ngủ, dây điện của nó bị hở nên con ngất luôn thôi. Vợ chồng con có làm gì đến mức ấy đâu.

- Giời ạ. Anh làm tôi cứ tưởng… Thôi không sao là may rồi. Để tôi bảo bố anh lên tháo cái đèn ngủ ra. Đêm tân hôn mà gặp sự cố như thế này đúng là…

Đợi mãi cũng đến đêm tân hôn, tưởng được sung sướng ai ngờ vừa chạm tay vào chồng đã ngất xỉu bất thình lình khiến cả nhà cả đêm mất ngủ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một hồi sau mọi chuyện được giải quyết, vợ chồng Dũng lại ôm nhau ngủ tiếp. Hai người chẳng làm gì nữa vì hết hứng. Bao nhiêu công sức Linh trang điểm để có một đêm tân hôn như mơ giờ hỏng bét hết. Thật là… Dũng ôm vợ vào lòng khuyên giải và vội thủ thỉ với vợ:

- Vợ ơi! Cho anh nợ. Mai anh trả gấp đôi cho vợ được không?

- Một đêm mà ngất mấy lần như anh thì còn sức đâu mà tiếp chiêu của em?

- Hôm nay nhỡ thôi mà vợ.

Nghe tiếng vợ và anh rể hì hục thở gấp trong phòng, tôi vội đập cửa xông vào rồi điêu đứng trước cảnh tượng hãi hùng đang xảy ra trước mắt

Nghe tiếng vợ và anh rể hì hục thở gấp trong phòng, tôi vội đập cửa xông vào rồi điêu đứng trước cảnh tượng hãi hùng đang xảy ra trước mắt

Dù cho vợ chồng tôi và gia đình chị gái sống chung một nhà rất hòa thuận nhưng dĩ nhiên cái gì cũng cần dè chừng. Trong thời gian gần đây, tôi thấy vợ mình và anh rể có nhiều điều khá kỳ lại khiến tôi không khỏi nghi ngờ.

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