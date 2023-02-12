Nghe tiếng vợ và anh rể hì hục thở gấp trong phòng, tôi vội đập cửa xông vào rồi điêu đứng trước cảnh tượng hãi hùng đang xảy ra trước mắt

Tâm sự 12/02/2023 23:24

Dù cho vợ chồng tôi và gia đình chị gái sống chung một nhà rất hòa thuận nhưng dĩ nhiên cái gì cũng cần dè chừng. Trong thời gian gần đây, tôi thấy vợ mình và anh rể có nhiều điều khá kỳ lại khiến tôi không khỏi nghi ngờ.

Anh rể tôi là người ở tỉnh, nhà lại chưa có điều kiện nên sau khi kết hôn vợ chồng anh chị về ở với gia đình tôi luôn. Chẳng biết ai hay ở đâu nặng nề chuyện ở rể chứ như tôi và gia đình thì thấy chuyện này bình thường lắm. 

Chị gái tôi được cái xinh xắn, suy nghĩ đơn giản và không hay để bụng. Tuy nhiên xét về khoản nữ công gia chánh thì thật sự là còn nhiều thiếu sót. Chị ấy thậm chí chẳng thể nấu nổi một bát mì tôm ngon lành mà chỉ dừng lại ở mức ăn mì tôm úp. 

 

Ấy vậy nhưng chị tôi lại may mắn lấy được người đàn ông rất khéo tay. Anh rể tôi không chỉ có thu nhập khá mà còn rất khéo các khoản nấu nướng. Anh ấy là mẫu người hay nói, sống nhiệt tình và cũng không để bụng nhiều. Có lẽ cũng vì thế mà anh không quá bận tâm vì những lời bàn ra tán vào về chuyện ở rể. 

Nghe tiếng vợ và anh rể hì hục thở gấp trong phòng, tôi vội đập cửa xông vào rồi điêu đứng trước cảnh tượng hãi hùng đang xảy ra trước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công việc của tôi hay phải đi công tác, bố tôi thì đã mất từ lâu nên từ ngày có anh rể tôi cũng yên tâm hơn. Dù sao nhà có người đàn ông cũng hơn là chỉ có ba người phụ nữ. 

Chỉ là, chẳng hiểu sao thời gian gần đây tôi thấy vợ mình có chút khác khác. Trước đây chuyện ấy của hai vợ chồng rất tuyệt vời nhưng gần đây vợ tôi lại ít hào hứng hơn. Có những hôm tôi trở về sau chuyến công tác, nhớ vợ vô cùng mà đến lúc gợi ý lại bị vợ đẩy ra. Ông chồng nào đọc được đoạn này sẽ hiểu cảm giác ấy khó chịu đến mức nào. 

Vợ là mối tình đầu và cũng là mối tình duy nhất của tôi. Nói thật ngày trước tôi đã phải rất khó khăn mới lấy được lòng nàng. Tôi từng phải chơi chiến thuật trồng cây si, làm thân với bố mẹ cô ấy trước rồi mới tiếp cận được "mục tiêu". Chẳng hiểu có phải vì tình cảm dành cho vợ quá lớn không mà tôi rất hay có suy nghĩ ghen tuông. 

Đợt này công việc của tôi hay phải đi công tác nên cảm giác bất an về vợ lại càng tăng. Hôm đó công việc kết thúc sớm nên tôi đã quyết sẽ bất ngờ về sớm. Tôi muốn dành cho vợ một sự bất ngờ. Có thể lâu rồi chúng tôi chưa dành cho nhau sự mới mẻ nên chuyện ấy bị trở nên nhàm chán chẳng? 

Nghĩ là làm, tôi trở về sớm hơn dự định 1 ngày. Vừa bước đến cầu thang, tôi đã chột dạ khi nghe thấy cả tiếng đàn ông và phụ nữ. 

"Mạnh lên nữa đi anh". 

Đó rõ ràng là tiếng của vợ tôi. Cô ấy đang ở trong phòng cùng ai thế này. Tiếng thở hổn hển cùng với đó không phải là của anh rể tôi sao. Hai người họ đang làm cái trò gì trong phòng tôi thế này. 

"Tuyệt quá. Vừa khít luôn anh ơi. Cuối cùng cũng vào được rồi". 

"Anh cũng mệt phờ người đây". 

 

Trong đầu tôi hiện lên đủ thứ suy đoán. Họ, một đàn ông một đàn bà, ở trong phòng cùng nhau, tiếng thở hổn hển, những lời nói đầy sự nghi hoặc ... Tất cả, tất cả đâu phải do tôi tự tưởng tượng mà ra. 

Máu điên trong người tôi bắt đầu nổi lên. Tôi và cả gia đình còn sờ sờ ra đây mà sao họ lại dám làm cái chuyện tày trời này. Thật chẳng ngờ, trong lúc tôi đang vất vả đi công tác thì họ lại...

Tôi quyết định bất ngờ đẩy cửa ra. Phen này tôi sẽ cho tất cả cùng biết chuyện động trời này. Thế nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, tôi đã rất sốc trước cảnh tượng mình nhìn thấy. 

"Ơ, chú! Sao chú lại về giờ này", anh rể tôi lên tiếng trước. 

"Anh! Anh và vợ em đang làm gì vậy?"

Thấy tôi về bất ngờ, vợ tôi chạy đến nắm tay chồng rồi nũng nịu.

"Vậy là em không làm anh bất ngờ được rồi. Em đã định sẽ dành cho anh một niềm bất ngờ khi đi công tác về nhưng xem chừng không kịp mất rồi". 

Nói rồi cô ấy đưa tay tôi chạm vào bụng cô ấy. Điều này có nghĩa là gì? Đồ đạc trong phòng tôi sao lại được kê lại thế kia? Bụng vợ tôi, kiêng chuyện ấy, rồi cả chiếc nôi mới kia nữa. 

"Em! Em có thai rồi sao? Anh sắp được làm bố sao?"

Nghe tiếng vợ và anh rể hì hục thở gấp trong phòng, tôi vội đập cửa xông vào rồi điêu đứng trước cảnh tượng hãi hùng đang xảy ra trước mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vợ nhìn tôi rồi cười hạnh phúc. Hóa ra cô ấy vì muốn an toàn qua thời gian những tuần đầu nên đã giấu tôi rồi còn hạn chế chuyện ấy để không ảnh hưởng đến con. Nhân ngày tôi đi công tác, cô ấy đã định trang hoàng lại căn phòng và kê đồ đạc mới thì anh rể tôi nhìn thấy nên làm giúp. 

Vợ ơi là vợ! Có tin vui như vậy mà sao lại giấu chồng để rồi tôi lại sinh nghi ngờ như vậy. Nghĩ lại những gì mình vừa nảy ra trong đầu, tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng. Từ nay tôi hứa sẽ tin tưởng vợ, không bao giờ nghi ngờ hay ghen tuông vô lý nữa. Mọi người ơi! Tôi sắp được làm bố rồi. 

Kết hôn cả tháng mới dám 'tân hôn' với vợ, vừa tụt dây áo em xuống tôi đã sợ đến tái mặt khi nhìn thấy thứ này trên cơ thể nuột nà ấy

Kết hôn cả tháng mới dám 'tân hôn' với vợ, vừa tụt dây áo em xuống tôi đã sợ đến tái mặt khi nhìn thấy thứ này trên cơ thể nuột nà ấy

Sau khi kết hôn xong, tôi khá bực bội vì vợ dùng đủ lý do để tôi không chạm được đến cơ thể em. Dẫu vậy, tôi vẫn có cách để "gạo nấu thành cơm".

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự góc tâm sự chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 57 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 39 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 33 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 9 giờ 54 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 9 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt