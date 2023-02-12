Thành công đưa gái hư lên giường mới biết em là gái ngoan chính hiệu, sau đêm nồng nàn ấy tôi đau đớn tột cùng khi nghe lời em thủ thỉ vào tai

Tâm sự 12/02/2023 22:40

Những gì cô ấy thể hiện ngay từ những ngày đầu tiên khiến tôi nhầm lẫn em là một cô gái lẳng lơ. Cho đến khi tôi và em có đêm đầu bên nhau thì sự thật mới vỡ lẽ.

Chưa bao giờ tôi nhận mình là một gã đàn ông tử tế trong tình yêu. Tôi đào hoa, đa tình và luôn thấy mình như chú ngựa bất kham không muốn có dừng chân. Có lẽ, những cô gái đã đi qua đời tôi đều sẽ kết luận một từ: “Loại đàn ông chẳng ra gì”. Nhưng, chỉ có một cô gái sẵn sàng chịu đựng cái tính khí oái oăm đó của tôi, chờ đợi và tha thứ cho tôi mọi thứ. Vậy mà giờ đây, rất có thể tôi sẽ phản bội lại lời hứa với cô ấy, chỉ vì một người con gái mà trong mắt nhiều người sẽ là… chẳng tốt đẹp gì.

Thực ra, tôi có một cô gái đính ước ở quê. Cô ấy đúng mẫu phụ nữ của gia đình, cam chịu, nhẫn nại và hiền dịu. Cô ấy bảo yêu tôi có lẽ là duyên phận chứ thực sự nhìn chúng tôi chẳng có điều gì là tương đồng. Tôi ham chơi, trăng hoa, còn cô ấy lúc nào cũng chung thủy, tử tế. Bố mẹ tôi phiền lòng vì có thằng con trai như tôi, làm khổ người con gái ấy. Cô ấy chẳng lạ những cuộc tình chớp nhoáng của tôi ở cái thành phố này, nhưng cô ấy làm ngơ. Cô ấy tuyên bố thẳng: Anh cứ vui đến bao giờ chán thì quay về, chúng mình sẽ cưới, em tin em sẽ kìm chân được con ngựa bất kham như anh.

 

Thú thật, tôi không có nhiều rung động với cô gái ấy nhưng kể từ khi được bố mẹ  lựa chọn cho, được biết cô ấy yêu mình như vậy, nên tôi cũng xác định sẽ cưới làm vợ. Tôi ở trên này, quen các cô gái chỉ là chơi bời vậy thôi chứ không bao giờ nghĩ sẽ cưới họ. Tôi dự định hết năm nay sẽ về quê lấy vợ và bắt đầu cuộc sống hôn nhân. Nhưng giờ, lòng tôi đau, tim tôi xót thương một cô gái khác và có thể, tôi sẽ phải phản bội người đợi mình bao năm qua chỉ vì cô gái này.

Thành công đưa gái hư lên giường mới biết em là gái ngoan chính hiệu, sau đêm nồng nàn ấy tôi đau đớn tột cùng khi nghe lời em thủ thỉ vào tai - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi quen cô ấy ở một quán hát. Cô ấy là nhân viên của công ty khác, đối tác của công ty tôi đi hát ở đó thôi. Nhìn cái kiểu ăn mặc, cái váy ngắn cũn cỡn, cái bộ ngực lồ lộ ra, tôi đã cười khẩy nghĩ đây là loại gái cái công ty đó thuê chỉ để đi tiếp khách. Mà đúng thật, em nói giỏi, hát hay, uống rượu tốt. Tôi lại càng tin em đúng là loại đó.

Chỉ có điều, nói chuyện với em thú vị lắm. Tôi cứ thấy em vừa sành sỏi, vừa hiểu đời lại vừa bí hiểm… Tôi bị cuốn vào những câu chuyện của em trong suốt buổi tối đó. Kết thúc, tôi xin số điện thoại, cái việc cũng thường thôi, như bao lần tôi tán tỉnh các cô khác cũng vậy.

Hơn 1 tháng sau đó, chúng tôi nhắn tin với nhau suốt ngày. Tôi cảm giác như mình bị nghiện trò chuyện với em. Nhưng cứ nghĩ thế tôi lại chậc lưỡi bảo mình: “Đúng là loại gái sành sỏi, biết được tâm lí đàn ông…”. Tôi còn nghĩ thô bỉ rằng, người như em chắc cũng… nát đời rồi.

 

Thế mà cứ mỗi lúc tôi lại bị cuốn vào mối quan hệ đó… Điều tôi kì lạ là ở chỗ tôi không nghĩ tới chuyện đưa em lên giường sau một vài tuần như với những cô gái khác mặc dù vẻ ngoài của em chắc chắn phải khiến người ta muốn làm chuyện đó ngay ấy chứ. Chúng tôi cứ trò chuyện, thi thoảng gặp nhau bên ngoài, đi chơi, đi ăn uống và… chia tay nhau ra về vậy thôi.

Hơn 4 tháng sau, đó là lần đầu tiên tôi và em dừng lại trước một nhà nghỉ và tôi ngập ngừng đề nghị vào đó. Em đắn đo rất nhiều rồi gật đầu. Cả đêm hôm ấy, chúng tôi nằm bên nhau mà không làm gì cả… Đấy cũng là lần đầu tiên tôi có cảm giác cô ấy không như mình nghĩ. Cô ấy kể với tôi rất nhiều về chuyện gia đình và cả chuyện tình yêu đổ vỡ nữa… Tôi nghe mà thương vô cùng, hình như cái vẻ ngoài gai góc là vỏ bọc cho một nội tâm nhiều đau khổ.

Gần sáng, tôi và em đã làm cái điều mà bao cặp đôi bên nhau khác sẽ làm… Nhìn cái cảnh em khóc nấc lên khi tôi gần em, tôi giật mình tá hỏa nhận ra em còn là cô gái trong trắng. Điều này khiến tôi không thể tin được. Hôm đó em đã rất đau, đến nỗi tôi lo sốt vó. Tôi không sao hình dung được người như em lại còn trinh tiết. Cái cảm giác tội lỗi dâng lên trong người tôi.

 

Đêm đó qua đi… Em dậy nhìn tôi cười rất hiền. Em bảo em đoán tôi nghĩ em chẳng ra gì nên chắc bất ngờ lắm. Em cũng bảo em từng yêu nhưng chưa thực sự gần ai, cho tới khi gặp tôi dù biết tôi cũng chẳng mặn mà gì với cuộc tình này.

Thành công đưa gái hư lên giường mới biết em là gái ngoan chính hiệu, sau đêm nồng nàn ấy tôi đau đớn tột cùng khi nghe lời em thủ thỉ vào tai - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ hôm đó tới nay, tôi không dám gặp lại em… Em thấy vậy cũng không hề liên lạc. Tin nhắn cuối cùng em bảo là tôi cứ quên mọi chuyện đi, coi như gặp nhau qua đường, em không bắt tôi phải chịu trách nhiệm gì cả… Càng thế, tôi lại càng đau đáu thương em.

Lần đầu tiên tôi có cảm giác yêu và nhớ một người đến thế dù tôi đã từng lên giường với bao cô gái. Chẳng lẽ giờ tôi lại giũ bỏ mọi thứ để đến bên em, phụ bạc cả cô gái tốt mấy năm qua vẫn cứ đợi tôi ở nhà? Điều này nghe thật nực cười nhưng nó chính xác là những gì mà tôi muốn lúc này. Có phải tôi điên rồi không? Hay là tôi bị em bỏ bùa? Bạn bè bảo cô gái đó chắc chắn chẳng tử tế gì, cái trinh tiết ấy biết đâu chừng cũng là giả… Nhưng mà tôi cứ như kẻ điên tình, tôi cứ mặc kệ hết, chỉ muốn tin cô ấy thôi… Tôi phải làm sao đây?

Kết hôn cả tháng mới dám 'tân hôn' với vợ, vừa tụt dây áo em xuống tôi đã sợ đến tái mặt khi nhìn thấy thứ này trên cơ thể nuột nà ấy

Kết hôn cả tháng mới dám 'tân hôn' với vợ, vừa tụt dây áo em xuống tôi đã sợ đến tái mặt khi nhìn thấy thứ này trên cơ thể nuột nà ấy

Sau khi kết hôn xong, tôi khá bực bội vì vợ dùng đủ lý do để tôi không chạm được đến cơ thể em. Dẫu vậy, tôi vẫn có cách để "gạo nấu thành cơm".

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự góc tâm sự chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 1 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 48 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 41 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 10 giờ 3 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 10 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt