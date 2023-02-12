Kết hôn rồi vẫn tìm nhân tình để dan díu, đêm nằm ôm vợ tôi mất ngủ vì nhớ đến em đang cô đơn một mình trong căn phòng trọ lạnh giá

Tâm sự 12/02/2023 22:58

Kể từ khi nuôi bồ nhí bên ngoài, tôi thấy mình trẻ hẳn ra và cũng hòa thuận với vợ hơn. Tuy nhiên, tôi thấy mình như đang chẳng còn yêu vợ nữa, nằm ôm cô ấy mà tôi chỉ nhớ đến người tình mà thôi.

Hầu như sau sinh mọi phụ nữ đều thay đổi chóng mặt. Vợ tôi cũng không ngoại lệ. Trước cô ấy có nói nhiều đâu mà giờ đây khi có 2 con, không ngày nào là vợ không càm ràm. Ngày nào đi làm về là vợ cũng bắt chồng chia sẻ việc nhà, cùng chăm sóc con cái.

“Nhà chứ không phải là cái quán trọ đâu nên khi đi làm về vợ chồng phải cùng nhau chia sẻ mọi việc. Đừng có học thói vô tâm đùn hết việc cho vợ”, vợ tôi cằn nhằn. 

Trong khi đó, công việc của tôi là trưởng phòng hành chính ở công ty khá bận rộn. Cuối tuần bạn bè hay rủ rê tụ tập. Vì điều này mà 2 vợ chồng thường xuyên cãi vã, mâu thuẫn.

 

Gần 2 năm trước, trong một lần đi sinh hoạt câu lạc bộ bóng bàn thì tôi gặp được Hằng. Cô ấy sinh hoạt chung trong câu lạc bộ. Do 24 tuổi mới ra trường đi làm nên Hằng trẻ trung, sôi nổi và nhiều sức sống. Em cũng thoáng tính, phóng khoáng nên chẳng bao giờ cằn nhằn.

Kết hôn rồi vẫn tìm nhân tình để dan díu, đêm nằm ôm vợ tôi mất ngủ vì nhớ đến em đang cô đơn một mình trong căn phòng trọ lạnh giá - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ban đầu 2 chúng tôi chỉ hợp cạ trò chuyện, lâu dần tâm sự nhiều hơn và nảy sinh tình cảm. Cô ấy từng bị tình đầu phản bội nên mất niềm tin vào đàn ông và không muốn yêu ai. Còn tôi thì chán vợ. Hai đứa hợp nhau trong khoản này nên cặp kè qua lại gần 2 năm nay.

Thật sự nếu không vì 2 con thì tôi sẵn sàng bỏ vợ để cưới Hằng. Nhưng tôi cũng muốn các con có 1 mái ấm gia đình trọn vẹn như bao đứa trẻ khác nên luôn dỗ dành Hằng phải chịu thiệt thòi. Bù lại, mỗi tháng tôi cũng cắt xén các khoản thưởng khác để đưa Hằng nhằm bù đắp cho em.

Khi có bồ, tôi như trẻ lại, ít xung đột với vợ hơn. Ngày nọ ngày kia vợ có thứ gì Hằng có thứ đó, không ai phải chịu thiệt thòi. Lúc tôi nhớ bồ quá thì sẽ tranh thủ gặp nhau buổi trưa hay ngày cuối tuần. Còn khi đã đi làm về nhà, cả 2 không bao giờ liên lạc cũng như tìm nhau. Tôi phải làm vậy để che đậy mối quan hệ ngoài luồng này.

Chính vì thế mà vợ chồng tôi ít xung đột hơn. Vợ cũng dịu dàng với chồng hơn nhiều. Thế nhưng mấy tối nay lòng tôi nóng như lửa đốt bởi tôi thì đang nằm bên vợ trong chăn ấm đệm êm còn bồ đang nằm lẻ loi trong phòng trọ. Đã vậy, 2 đứa lại để nhỡ nên Hằng dính bầu. Khi chưa kịp vui mừng cô ấy lại bị sảy thai. Mấy ngày trước tôi vừa phải đưa em đi thực hiện thủ thuật xong.

Mấy ngày sau bỏ thai, Hằng không thể đi làm vì vẫn còn yếu ớt lắm. Trưa nào tôi cũng tranh thủ sang thăm, chăm sóc cho em. Nhìn Hằng nằm xanh xao li bì trên giường mà tôi xót xa. Đã vậy cô ấy còn kêu vẫn đau bụng dưới nhiều và vẫn thấy vùng kín bị chảy máu. Tôi bảo đi khám thì Hằng cứ nói hiện tượng đau bụng dưới sau khi sảy thai là hoàn toàn bình thường và không gây nguy hiểm nên chưa chịu đến viện.

Chính vì thế tối nay nằm bên vợ không tới được với người tình tôi lại càng xót xa vì biết Hằng vẫn đau bụng cả đêm không ngủ được. Không biết tình trạng đau bụng dưới sau sảy thai nguyên nhân do đâu, có nghiêm trọng không cả nhà?

Kết hôn cả tháng mới dám 'tân hôn' với vợ, vừa tụt dây áo em xuống tôi đã sợ đến tái mặt khi nhìn thấy thứ này trên cơ thể nuột nà ấy

Kết hôn cả tháng mới dám 'tân hôn' với vợ, vừa tụt dây áo em xuống tôi đã sợ đến tái mặt khi nhìn thấy thứ này trên cơ thể nuột nà ấy

Sau khi kết hôn xong, tôi khá bực bội vì vợ dùng đủ lý do để tôi không chạm được đến cơ thể em. Dẫu vậy, tôi vẫn có cách để "gạo nấu thành cơm".

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