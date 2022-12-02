'Nuốt nước mắt' lấy chồng già, đêm tân hôn tôi đã xác định tâm lý 'chịu trận' và vừa bước vào chồng liền có hành động không tưởng

Tâm sự 02/12/2022 08:52

Sau 1 tháng chung sống, tôi ôm chặt anh thủ thỉ rủ anh đi đăng ký kết hôn thay cho lời bày tỏ tình cảm.

Con 28 tuổi, ông ấy 48 tuổi cũng đâu phải là quá già, hơn nữa nhìn ông ấy vẫn trẻ trung phong độ như thế. Bố mẹ đã quen biết ông ấy từ lâu, có thể đảm bảo phẩm chất đạo đức không có gì đáng chê trách. Con riêng của ông ta cũng lớn rồi, chẳng cần phải bận lòng.  Quan trọng nhất là hiện tại bố con đang nợ ông ấy 2 tỷ do làm ăn thua lỗ. Nếu con chấp nhận lấy ông ấy thì chẳng cần nói cũng biết số nợ ấy sẽ được xí xóa. Bố mẹ không biết làm gì ra từng ấy tiền trả cho người ta. Mẹ không bắt ép con nhưng con cứ suy nghĩ đi, nếu thằng Tiến có khả năng trả nợ giúp con thì…

Tiến là bạn trai tôi, anh ấy có công việc ổn định nhưng mức lương chỉ đủ chi tiêu, 2 tỷ là con số khổng lồ với chúng tôi lúc này. Đứng trước khó khăn của gia đình, sau nhiều đêm suy nghĩ tôi đành chia tay bạn trai một cách tức tưởi. Mẹ nói không bắt ép tôi nhưng còn lựa chọn nào khác đâu? Bà bảo người đàn ông kia không đề nghị gì cả, đó là chủ ý của bố mẹ tôi khi thấy ông ta từng khen ngợi tôi vài lần.

Sau khi chia tay người bạn trai lâu năm, dù lòng đau như cắt nhưng tôi vẫn phải tỏ ra vui vẻ và niềm nở khi được bố mẹ sắp xếp gặp gỡ người đàn ông đó. Tâm trạng tôi không thoải mái nên thường kiếm cớ công việc bận rộn để ít gặp gỡ ông ta. 

'Nuốt nước mắt' lấy chồng già, đêm tân hôn tôi đã xác định tâm lý 'chịu trận' và vừa bước vào chồng liền có hành động không tưởng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

4 tháng kể từ ngày chia tay Tiến, tôi lên xe hoa về nhà chồng. Đó là mong muốn của tôi vì tôi muốn mọi chuyện kết thúc thật nhanh, để không còn tơ tưởng gì đến Tiến nữa.

Đêm tân hôn dù trong lòng vô cùng chua xót, khổ sở nhưng tôi vẫn cố gắng nở nụ cười. Thôi thì đám cưới đã tổ chức rồi, chẳng còn có thể quay lại được nữa.

Khi tôi đã xác định tâm lý "chịu trận" thì chồng bước vào phòng tân hôn nhưng anh ấy không làm có hành động gì cả mà chỉ ngồi đối diện tôi từ tốn lên tiếng:

- Trong thời gian tìm hiểu, anh biết em vẫn chưa thật sự hào hứng với đám cưới này. Anh thừa nhận anh đã ích kỷ khi cố tình tiến hành đám cưới. Nhưng thực sự anh có tình cảm với em, nếu không về sống chung một nhà thì chúng ta không có điều kiện tiếp xúc nhiều và em cũng không hiểu được tấm lòng anh. Anh chưa đăng ký kết hôn cũng là vì lý do ấy. 

Anh muốn em có thời gian suy nghĩ, một thời gian nữa khi đã hiểu hơn về anh mà em vẫn có ý định chia tay thì anh sẵn sàng để em đi không hề níu kéo, khoản tiền kia anh cũng không đòi bố em đâu, em cứ yên tâm…

'Nuốt nước mắt' lấy chồng già, đêm tân hôn tôi đã xác định tâm lý 'chịu trận' và vừa bước vào chồng liền có hành động không tưởng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nói xong chồng tôi sang phòng làm việc ngủ, anh bảo sẽ chỉ chạm vào tôi khi tôi thật sự cam tâm tình nguyện. Còn một mình trong phòng tân hôn, nghĩ về những lời chồng nói, bỗng dưng tôi òa khóc vì quá xúc động và cảm kích anh.

Những ngày sau đó dù bận rộn công việc nhưng chồng vẫn luôn thu xếp về nhà với tôi và làm mọi cách để lấy lòng vợ. Thực ra anh không cần thiết phải làm như vậy bởi hiện tại chúng tôi đã là vợ chồng, thậm chí anh còn có thể vin vào số nợ 2 tỷ kia để bắt ép tôi song anh không làm như vậy. Qua đó đủ thấy sự quân tử và tấm lòng chân thành của anh.

Sau 1 tháng chung sống, tôi ôm chặt anh thủ thỉ rủ anh đi đăng ký kết hôn thay cho lời bày tỏ tình cảm. Anh cười dịu dàng, vuốt ve mái tóc tôi. Ngày hôm ấy chúng tôi đã đi đăng ký kết hôn và đêm ấy trở thành vợ chồng chính thức. 

Cho đến giờ tôi đã qua một năm và tôi đang mang thai đứa con đầu lòng. Chồng cưng chiều tôi hết mực, chăm sóc mẹ con tôi từng li từng tí. Càng nghĩ tôi càng thấy quyết định lấy anh là đúng đắn vô cùng!

'Tiểu tam' đòi tôi phải nhượng chồng, tôi nhẹ nhàng đồng ý và chỉ gửi cô ả giấy xét nghiệm HIV, không ngờ mới tung một chiêu mà cô ta đã chạy mất dép

'Tiểu tam' đòi tôi phải nhượng chồng, tôi nhẹ nhàng đồng ý và chỉ gửi cô ả giấy xét nghiệm HIV, không ngờ mới tung một chiêu mà cô ta đã chạy mất dép

Bé thứ hai sinh được khoảng 6 tháng thì tôi phát hiện chồng ngoại tình. Ngày biết chuyện tôi như phát điên lên, mọi thứ sụp đổ. Tôi vẫn nghĩ chồng mình là người quan tâm chăm sóc vợ con, vậy mà bây giờ anh ta lại phụ bạc, phản bội tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 52 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 1 giờ 52 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 2 giờ 52 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 3 giờ 52 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 4 giờ 22 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 52 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 22 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 6 giờ 52 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới