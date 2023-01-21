Nửa đêm về nhà ngủ say, tôi điếng người khi ô sin mò mẫm vào phòng chủ, đứng giữa nhà, chị ta thảng thốt khi có người đang nhìn mình

Tâm sự 21/01/2023 14:00

Chị ô sin bắt đầu lò dò đến tận nơi. Cũng đã trễ mà chị ta vào phòng chủ, tôi không tin để rồi sửng sờ.

Lúc ấy chồng ngủ say, ô sin vừa mới mò mẫm vào đến giường ngủ. Giá mà tôi kiên nhẫn chờ thêm một chút, có khi lại phát hiện ra kịch hay.

Vợ chồng tôi kết hôn 5 năm, có một con trai lên 4 tuổi. Vợ chồng tôi kết hônmuộn, khi cả hai đứa gần 30. Kinh tế hai đứa cũng khá giả nên cưới được 2 năm là mua được một căn hộ chung cư ở riêng chứ không phải sống chung với bố mẹ chồng.

Công việc của vợ chồng tôi rất bận, làm doanh nghiệp ngoài nên không có thời gian rảnh rỗi nhiều. Vì thế tôi quyết định thuê ô sin chăm con.

Nhờ người giới thiệu tôi cũng tìm được một người. Chị này hơn vợ chồng tôi 5 tuổi. Gái quá lứa nhỡ thì ở quê. Tôi thấy chị bạn giới thiệu bảo chị này cũng có kinh nghiệm chăm con nhỏ, cũng tháo vát, biết việc, chính vì thế không phải lo lắng gì.

Nửa đêm về nhà ngủ say, tôi điếng người khi ô sin mò mẫm vào phòng chủ, đứng giữa nhà, chị ta thảng thốt khi có người đang nhìn mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi để ý mấy hôm, thấy con người chị giúp việc cũng có vẻ tử tế, hiền lành. Việc nhà cũng biết đường quá xuyến, cho con tôi ăn uống, ngủ nghỉ đâu vào đấy. Nói chung là một thời gian tôi thấy khá tin tưởng.

Chị giúp việc nhan sắc không có gì nổi bật, lại béo béo, nhìn chân chất, cũng vì lẽ này mà tôi không bao giờ nghĩ tới chuyện lo lắng chồng tòm tem gì cả. Đây cũng là thứ tôi luôn suy nghĩ khi thuê giúp việc. Thuê người già thì chậm chạp, thuê gái trẻ thì sợ mất chồng.

Mọi thứ cứ thế trôi qua, chừng 7 tháng, chị thân quen với nhà tôi. Tôi cũng tuyệt đối không để chị phải thiệt thòi gì.

Công việc của tôi còn hay phải đi công tác hơn chồng. Có những chuyến đi cả tuần trời. Nhưng từ ngày có chị giúp việc tôi cũng yên tâm hơn hẳn.

Hôm đó tôi đi giải quyết chút việc, lịch trình là 2 ngày nhưng xong việc sớm nên tôi về luôn. Lúc về nhà đã quá 12h, mọi người đã ngủ say. Tôi vào phòng, chui vào chăn ôm chồng ngủ. Anh ngủ say sưa chẳng biết gì.

Nửa đêm về nhà ngủ say, tôi điếng người khi ô sin mò mẫm vào phòng chủ, đứng giữa nhà, chị ta thảng thốt khi có người đang nhìn mình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khoảng hơn tiếng sau, vì quá giấc nên tôi mãi không ngù được. Đang cố nhắm mắt thì thấy cửa mở. Tôi hốt hoảng nhìn ra, tối quá nên nhìn không rõ, chỉ thấy bóng người đi mò mẫm về phía giường ngủ.

Tôi hoảng hốt vùng dậy bật điện, chồng tôi cũng choàng dậy theo. Là chị ô sin đang đứng giữa phòng, nét mặt thoảng thốt. Tôi hỏi chị vào đây làm gì, sau một hồi bối rối, lúng túng, chị ta bảo do bị mộng du.

Chồng tôi bảo thôi ngủ đi, chị ô sin thẫn thờ chạy ra ngoài. Từ hôm ấy tôi cũng cứ suy nghĩ mãi không biết có phải chị ô sin mộng du thật không hay còn có sự tình nào khác.

Chồng tôi thì chẳng có biểu hiện gì, nhưng tôi thấy vô cùng bất an. Liệu tôi có nên cho giúp việc nghỉ không hay nên điều tra cho rõ?

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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