Nửa đêm mưa gió, chồng gọi tôi dậy nói đđều này khiến tôi cuốn gói bỏ đi ngay tức thì

Tâm sự 24/09/2025 22:23

Tôi và chồng lấy nhau khi cả hai chưa vững kinh tế, nuôi lấy nhau thôi đã chật vật. Vì vậy chúng tôi chưa có kế hoạch có con, muốn dành thêm thời gian để làm việc kiếm tiền.

Vì tính chất công việc nên tôi thường phải đi công tác xa nhà, đôi khi nhiều ngày không gặp chồng. Cũng vì lý do này mà vợ chồng tôi càng ngày xa cách. Tôi biết thế nhưng vẫn không có cách nào khác, vì với vợ chồng tôi thì kiếm tiền vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Một lần chồng tôi nhập viện mổ ruột thừa nhưng tôi lại đang đi công tác. Vợ chồng tôi sống xa nhà, không gần họ hàng, mà tôi chỉ có một cô bạn thân tên Ly nên đành nhờ cô ấy sang thăm chồng tôi. Dù ở xa nhưng ngày nào tôi cũng gọi hỏi han chồng, cũng biết Ly đang ở bên chồng. Ly cũng chẳng rảnh rỗi gì nhưng vì tôi nhờ vả nên cô ấy cố gắng thu xếp sang giúp đỡ chồng tôi. Tôi thấy vậy thì biết ơn cô ấy lắm.

Nói về Ly thì đây là người phụ nữ có ngoại hình, học thức nhưng đã ngoài 30 vẫn một thân một mình. Cô ấy cũng chẳng vội lấy chồng. Tôi và Ly biết nhau từ nhỏ, đến tuổi này còn là bạn bè thì đúng là hiếm thấy khó tìm.

Sau khi đi công tác về, tôi vội vàng ghé siêu thị mua chút đồ rồi về nhà để xem tình trạng sức khỏe của chồng. Tôi cứ sợ chồng ở nhà một mình sẽ không biết nấu nướng. Nhưng khi tôi về tới nhà thì đã nghe mùi đồ ăn thơm phức, hai tay tôi buông thõng xuống khi thấy Vy và chồng đang chuẩn bị ăn cơm.

Không hiểu sao khi thấy cảnh đó, trong lòng tôi chộn rộn cảm xúc khó tả. Tôi cứ thấy họ quá gần gũi, khác lạ hoàn toàn với hình ảnh người chồng và người bạn thân mà tôi trân trọng. Không thấy sự thay đổi của tôi, Ly vẫn nhiệt tình gọi tôi vào ăn cơm cùng.

Nửa đêm mưa gió, chồng gọi tôi dậy nói đđều này khiến tôi cuốn gói bỏ đi ngay tức thì - Ảnh 1
Không thấy sự thay đổi của tôi, Ly vẫn nhiệt tình gọi tôi vào ăn cơm cùng - Ảnh minh họa: Internet  

Sau ngày hôm đó, tôi thấy chồng không như trước nữa, anh luôn giữ khoảng cách với vợ. Phụ nữ luôn có linh cảm nhạy bén. Đến một đêm, giữa khuya, chồng tôi lay tôi dậy rồi cúi đầu nói hết sự thật.

Chúng tôi vẫn ngồi cạnh nhau trên giường nhưng tôi lại cảm thấy trước mắt không còn là người chồng ngày trước cùng mình chung chăn gối. Anh nói anh lỡ làm Vy có thai, anh rung động với cô ấy khi tôi đi công tác xa nhà. Tôi chết lặng không nói nên lời, trong lòng như có trăm ngàn mảnh vỡ đâm vào tim.

Chồng tôi cúi đầu dứt khoát:

“Anh muốn có trách nhiệm với cô ấy và con của anh. Xin lỗi em”.

Tôi nhìn anh một lúc rồi lẳng lặng thu dọn quần áo vào một chiếc va li rồi rời khỏi nhà ngay trong đêm mưa gió. Ngoài trời lạnh giá nhưng chẳng bằng lòng tôi lúc này. Gió mưa có quật vào mặt tôi đau điếng cũng không bằng nỗi đau trong tôi lúc này.

Nhưng tôi cần gì phải ở lại bên người đàn ông tệ bạc như thế. Tôi mất một người chồng, một người bạn thân, một cuộc hôn nhân. Nhưng tôi vẫn còn chính mình, tôi vẫn phải sống tiếp.

2 năm sau ly hôn gặp lại vợ cũ bế đứa trẻ 3 tuổi giống tôi như đúc, tôi chưa kịp mừng thì choáng váng biết điều này

2 năm sau ly hôn gặp lại vợ cũ bế đứa trẻ 3 tuổi giống tôi như đúc, tôi chưa kịp mừng thì choáng váng biết điều này

2 năm trước, tôi ly hôn Vy. Chúng tôi kết hôn chưa được 2 năm thì đành viết đơn ly hôn. Nguyên nhân không hề có người thứ ba, chỉ là vì Vy nói không còn tình cảm với tôi. Cô ấy một mực muốn ly hôn, dù tôi có níu kéo thế nào. Không thể thuyết phục được vợ, tôi đành đồng ý.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Dù đã được gia cố, lối vào khách sạn vẫn bị sóng biển phá tung, nước tràn vào bên trong

Dù đã được gia cố, lối vào khách sạn vẫn bị sóng biển phá tung, nước tràn vào bên trong

Video 46 phút trước
Vợ bị nước lũ cuốn trôi, người chồng có hành động khó tin khiến ai cũng sốc nặng

Vợ bị nước lũ cuốn trôi, người chồng có hành động khó tin khiến ai cũng sốc nặng

Video 49 phút trước
Lật thuyền do siêu bão Ragasa khiến 1 người thiệt mạng, 6 người mất tích

Lật thuyền do siêu bão Ragasa khiến 1 người thiệt mạng, 6 người mất tích

Video 53 phút trước
Sau hơn 2 giờ chiến đấu, nam cần thủ đã kéo được con cá ngừ dài 2 mét, nặng 280kg, bán với giá 80 triệu đồng

Sau hơn 2 giờ chiến đấu, nam cần thủ đã kéo được con cá ngừ dài 2 mét, nặng 280kg, bán với giá 80 triệu đồng

Video 1 giờ 1 phút trước
Đúng 5h sáng mai, thứ Năm 25/9/2025, 3 con giáp hồng phúc dồi dào, đời sang trang mới, nhiều lộc nhiều tiền, không thành tỷ phú cũng là đại gia

Đúng 5h sáng mai, thứ Năm 25/9/2025, 3 con giáp hồng phúc dồi dào, đời sang trang mới, nhiều lộc nhiều tiền, không thành tỷ phú cũng là đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Khoảnh khắc có 1-0-2, 2 người dân phát hiện vật thể bay bí ẩn phát sáng trên bầu trời

Khoảnh khắc có 1-0-2, 2 người dân phát hiện vật thể bay bí ẩn phát sáng trên bầu trời

Video 1 giờ 4 phút trước
Khi đang xuống dốc, chiếc xe tải đột nhiên bị hỏng phanh, mất lái vào cửa hàng trà sữa

Khi đang xuống dốc, chiếc xe tải đột nhiên bị hỏng phanh, mất lái vào cửa hàng trà sữa

Video 1 giờ 11 phút trước
Đâm trúng nhiều người rồi cố gắng bỏ chạy, tài xế bị dân vây bắt khi cố bỏ chạy

Đâm trúng nhiều người rồi cố gắng bỏ chạy, tài xế bị dân vây bắt khi cố bỏ chạy

Video 1 giờ 17 phút trước
Những trận mưa như trút nước đã gây ra lũ lụt và sạt lở đất trên diện rộng ở miền Bắc nước Ý

Những trận mưa như trút nước đã gây ra lũ lụt và sạt lở đất trên diện rộng ở miền Bắc nước Ý

Video 1 giờ 21 phút trước
Chạy xe lạng lách trên đường, 3 thanh niên bị cảnh sát cạo đầu trước khi bắt họ xin lỗi

Chạy xe lạng lách trên đường, 3 thanh niên bị cảnh sát cạo đầu trước khi bắt họ xin lỗi

Video 1 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Kinh hoàng hố tử thần sâu 50m bất ngờ xuất hiện giữa lòng thành phố, 3.500 bệnh nhân sơ tán

Kinh hoàng hố tử thần sâu 50m bất ngờ xuất hiện giữa lòng thành phố, 3.500 bệnh nhân sơ tán

Tử vi thứ Năm 25/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Tử vi thứ Năm 25/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Nóng: Lời khai của đối tượng cướp điện thoại của người phụ nữ khuyết tật ở Tây Ninh

Nóng: Lời khai của đối tượng cướp điện thoại của người phụ nữ khuyết tật ở Tây Ninh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thấy chồng lén về nhà, tôi khóc lóc nghi anh ngoại tình, một người xuất hiện khiến tôi cúi đầu nín ngay

Thấy chồng lén về nhà, tôi khóc lóc nghi anh ngoại tình, một người xuất hiện khiến tôi cúi đầu nín ngay

Đi công tác cả tháng về được gần gũi vợ, hàng xóm đập cửa nói một câu khiến vợ ngã quỵ

Đi công tác cả tháng về được gần gũi vợ, hàng xóm đập cửa nói một câu khiến vợ ngã quỵ

Bỏ vợ để cưới osin, 4 năm sau chồng cũ dúi vào tay tôi cục tiền với lời đề nghị sốc

Bỏ vợ để cưới osin, 4 năm sau chồng cũ dúi vào tay tôi cục tiền với lời đề nghị sốc

Đêm tân hôn, mẹ chồng bất ngờ vào phòng tân hôn nói một câu khiến nàng dâu nhất quyết đòi ly hôn vào ngày mai

Đêm tân hôn, mẹ chồng bất ngờ vào phòng tân hôn nói một câu khiến nàng dâu nhất quyết đòi ly hôn vào ngày mai

Kỳ lạ mẹ chồng đêm nào cũng đi ra ngoài, tôi tò mò đi theo thì kinh ngạc thấy căn phòng bà vào

Kỳ lạ mẹ chồng đêm nào cũng đi ra ngoài, tôi tò mò đi theo thì kinh ngạc thấy căn phòng bà vào

Ngày tái hôn, nghe tiếng khóc cùng tiếng đập cửa kia mà tôi chỉ muốn chạy về nhà

Ngày tái hôn, nghe tiếng khóc cùng tiếng đập cửa kia mà tôi chỉ muốn chạy về nhà