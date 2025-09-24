Gái ế làm mình làm mẩy khi bị ép đi xem mắt, nhưng vừa thấy đối tượng mai mối thì đỏ mặt 'hoá đá'

Tâm sự 24/09/2025 21:55

Mẹ của Hoa lo sốt vó khi con gái gần tới tuổi 30 mà vẫn không lo chuyện yêu đương. Bao nhiêu lần mai mối cho Hoa đều không thành, vì cô không đến trễ thì cũng mất tăm. Không thể chịu nổi, mẹ của Hoa ra “tối hậu thư” nhất định trong năm nay phải tìm được chồng. 

29 tuổi, Hoa có bề ngoài ưa nhìn, công việc ổn định nhưng vẫn “ế”. Cô cũng chẳng có kiêu kỳ gì, chỉ là vì ham làm việc mà không có thời gian. Lại vừa có sếp mới về, cô càng bận rộn tối tăm mặt mày.

Quân, sếp của Hoa cũng là người cuồng việc như cô. Vì thế dù đã ngoài 30, dáng vẻ điển trai, anh ấy vẫn chưa lấy vợ. Sếp mới dành hết thời gian cho công việc như thế mà Hoa cũng phải cố gắng chạy theo. Không chỉ có 8 tiếng ở công ty, khi về nhà cô cũng phải làm việc, nhận tin nhắn, cuộc gọi của sếp. Nếu không tập trung, cô liền bị sếp “chăm sóc đặc biệt”.

Nhưng bù lại Hoa cũng học được rất nhiều từ người sếp vừa trẻ vừa giỏi này. Chỉ là cứ bị cuốn vào công việc như thế mà cả năm nay cô chẳng còn nhớ tới “nhiệm vụ” mẹ giao – phải tìm được một tấm chồng.

Mẹ của Hoa lo sốt vó khi con gái gần tới tuổi 30 mà vẫn không lo chuyện yêu đương. Bao nhiêu lần mai mối cho Hoa đều không thành, vì cô không đến trễ thì cũng mất tăm. Không thể chịu nổi, mẹ của Hoa ra “tối hậu thư” nhất định trong năm nay phải tìm được chồng. 

Vậy là có những hôm tăng ca đang ở chỗ làm thì Hoa nghe tiếng mẹ lớn tiếng trong điện thoại: “Tối rồi cũng chưa về à con? Hay thôi dọn đến đó ở luôn đi chứ về làm gì nữa?”.

Vì mẹ nói lớn tiếng như thế nên Quân ngồi cạnh cũng nghe loáng thoáng. Anh tỏ vẻ đồng cảm hỏi: “Cũng bị bố mẹ giục có gia đình à?”. Nhìn sang cô trợ lý ưa nhìn bên cạnh, anh nói thêm: “Tôi hiểu mà, tôi cũng bị hối miết. Nhưng mà chuyện đó cũng cần duyên số, hối cũng chẳng được gì”.

Hoa thoáng giật mình khi lần đầu nghe sếp nói chuyện của mình như thế, cô còn tính nói vài câu bộc bạch tâm tình của mình. Vậy mà chưa gì Quân đã giục làm việc tiếp. Hoa bị “quê”, nhí lí nói xấu sếp: “Như anh thì có mơ mới lấy được vợ”.

Ai dè, Quân lại nghe được: “Cô nói lớn lên để tôi còn có cớ đuổi việc”.

Hoa cũng chẳng sợ gì lời hăm he này của sếp, một năm làm việc cùng nhau cô đương nhiên hiểu tính của anh. Cả hai còn làm việc ăn ý, cô tin chắc Quân cũng khó tìm được người khác như cô.

Chiều hôm đó, Hoa xin phép sếp về sớm để đi xem mắt. Nhưng cô không nói lý do đó, mà viện cớ về nhà có việc. Quân nghe thế cũng chỉ miễn cưỡng đồng ý.

Hoa tức tốc đi tới chỗ hẹn theo lời mẹ dặn. Nghe mẹ bảo anh chàng hôm nay từng đi du học về, bề ngoài lịch thiệp, lại có năng lực.

Bước vào quán, Hoa dáo dác tìm đối tượng xem mắt mà cô từng thấy mặt qua tấm hình mẹ gửi. Chưa gì cô đã nghe tiếng gọi đằng sau:

“Anh ở đây nè”.

Vừa quay mặt lại theo giọng gọi quen thuộc thì Hoa sững người khi thấy Quân. Cô ngượng ngùng hỏi:

“Sếp… sếp sao lại tới đây?”.

“Thì anh cũng tới xem mắt mà”.

“Nhưng mà anh đâu phải người trong hình mẹ em gửi? Làm sao anh tới được đây?”.

Gái ế làm mình làm mẩy khi bị ép đi xem mắt, nhưng vừa thấy đối tượng mai mối thì đỏ mặt 'hoá đá' - Ảnh 1
“Sếp…sếp sao lại tới đây?” - Ảnh minh họa: Internet

Quân vẫn tỉnh như thường, còn thủng thẳng uống ly cà phê rồi nói:

“Ừa anh cũng mới tới trước em mấy phút, sẵn tiện nói với người em định xem mắt anh là bạn trai của em, đuổi anh ta đi rồi”.

Nghe thế Hoa vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì:

“Rốt cuộc là sao ạ, sao anh biết em đi xem mắt ở đây? Mà sao anh lại đuổi anh ta đi, còn nói thế người ta lại hiểu lầm. Ôi lần này em sống không nổi với mẹ em rồi!”.

Thấy Hoa luống cuống, Quân mới nhẹ giọng nói:

“Anh nói thật sao người ta lại hiểu lầm? Lúc trưa nghe em nói chuyện với mẹ là đi xem mắt, nên anh mới chạy tới đây nói chuyện với người kia trước”.

Hoa vẫn thấy rối bời thì giật mình khi Quân nắm lấy tay mình:

“Em đúng là… anh thích em lâu rồi nhưng mà chưa dám nói, đành bắt em làm việc với anh để ở bên em nhiều hơn. Em thì hay rồi, chả biết gì. Giờ thì có thể làm bạn gái của anh không?".

Hoa nghe sếp tỏ tình thì lòng càng hoang mang hơn. Rốt cuộc anh ấy có thật lòng không? Nhưng tính của Quân cô hiểu rõ, anh luôn có trách nhiệm với những gì mình nói. Nghĩ vậy Hoa ngượng ngùng đỏ mặt.

Đây có phải là định mệnh mà cô đợi bao lâu nay không? Nếu thế thì đúng là vận may lớn, hóa ra cũng nhờ mẹ bắt đi xem mắt mà “vớ” được anh người yêu thế này

Cứ chị hàng xóm nhờ trông con là chồng nhiệt tình, đến khi biết sự thật vợ mới vỡ òa cay cú

Cứ chị hàng xóm nhờ trông con là chồng nhiệt tình, đến khi biết sự thật vợ mới vỡ òa cay cú

Khoảng 2 tháng gần đây, có hai mẹ con mới chuyển đến làm hàng xóm mới của nhà tôi. Mới ngày đầu đến, chị hàng xóm đã mang trái cây sang làm quà. Mấy ngày sau, mỗi khi thấy nhà tôi mở cửa là chị ấy lại vô tư dẫn đứa con trai sang để gửi trông giúp.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Dù đã được gia cố, lối vào khách sạn vẫn bị sóng biển phá tung, nước tràn vào bên trong

Dù đã được gia cố, lối vào khách sạn vẫn bị sóng biển phá tung, nước tràn vào bên trong

Video 46 phút trước
Vợ bị nước lũ cuốn trôi, người chồng có hành động khó tin khiến ai cũng sốc nặng

Vợ bị nước lũ cuốn trôi, người chồng có hành động khó tin khiến ai cũng sốc nặng

Video 49 phút trước
Lật thuyền do siêu bão Ragasa khiến 1 người thiệt mạng, 6 người mất tích

Lật thuyền do siêu bão Ragasa khiến 1 người thiệt mạng, 6 người mất tích

Video 53 phút trước
Sau hơn 2 giờ chiến đấu, nam cần thủ đã kéo được con cá ngừ dài 2 mét, nặng 280kg, bán với giá 80 triệu đồng

Sau hơn 2 giờ chiến đấu, nam cần thủ đã kéo được con cá ngừ dài 2 mét, nặng 280kg, bán với giá 80 triệu đồng

Video 1 giờ 0 phút trước
Đúng 5h sáng mai, thứ Năm 25/9/2025, 3 con giáp hồng phúc dồi dào, đời sang trang mới, nhiều lộc nhiều tiền, không thành tỷ phú cũng là đại gia

Đúng 5h sáng mai, thứ Năm 25/9/2025, 3 con giáp hồng phúc dồi dào, đời sang trang mới, nhiều lộc nhiều tiền, không thành tỷ phú cũng là đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Khoảnh khắc có 1-0-2, 2 người dân phát hiện vật thể bay bí ẩn phát sáng trên bầu trời

Khoảnh khắc có 1-0-2, 2 người dân phát hiện vật thể bay bí ẩn phát sáng trên bầu trời

Video 1 giờ 3 phút trước
Khi đang xuống dốc, chiếc xe tải đột nhiên bị hỏng phanh, mất lái vào cửa hàng trà sữa

Khi đang xuống dốc, chiếc xe tải đột nhiên bị hỏng phanh, mất lái vào cửa hàng trà sữa

Video 1 giờ 11 phút trước
Đâm trúng nhiều người rồi cố gắng bỏ chạy, tài xế bị dân vây bắt khi cố bỏ chạy

Đâm trúng nhiều người rồi cố gắng bỏ chạy, tài xế bị dân vây bắt khi cố bỏ chạy

Video 1 giờ 16 phút trước
Những trận mưa như trút nước đã gây ra lũ lụt và sạt lở đất trên diện rộng ở miền Bắc nước Ý

Những trận mưa như trút nước đã gây ra lũ lụt và sạt lở đất trên diện rộng ở miền Bắc nước Ý

Video 1 giờ 21 phút trước
Chạy xe lạng lách trên đường, 3 thanh niên bị cảnh sát cạo đầu trước khi bắt họ xin lỗi

Chạy xe lạng lách trên đường, 3 thanh niên bị cảnh sát cạo đầu trước khi bắt họ xin lỗi

Video 1 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Kinh hoàng hố tử thần sâu 50m bất ngờ xuất hiện giữa lòng thành phố, 3.500 bệnh nhân sơ tán

Kinh hoàng hố tử thần sâu 50m bất ngờ xuất hiện giữa lòng thành phố, 3.500 bệnh nhân sơ tán

Tử vi thứ Năm 25/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Tử vi thứ Năm 25/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Nóng: Lời khai của đối tượng cướp điện thoại của người phụ nữ khuyết tật ở Tây Ninh

Nóng: Lời khai của đối tượng cướp điện thoại của người phụ nữ khuyết tật ở Tây Ninh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thấy chồng lén về nhà, tôi khóc lóc nghi anh ngoại tình, một người xuất hiện khiến tôi cúi đầu nín ngay

Thấy chồng lén về nhà, tôi khóc lóc nghi anh ngoại tình, một người xuất hiện khiến tôi cúi đầu nín ngay

Đi công tác cả tháng về được gần gũi vợ, hàng xóm đập cửa nói một câu khiến vợ ngã quỵ

Đi công tác cả tháng về được gần gũi vợ, hàng xóm đập cửa nói một câu khiến vợ ngã quỵ

Bỏ vợ để cưới osin, 4 năm sau chồng cũ dúi vào tay tôi cục tiền với lời đề nghị sốc

Bỏ vợ để cưới osin, 4 năm sau chồng cũ dúi vào tay tôi cục tiền với lời đề nghị sốc

Đêm tân hôn, mẹ chồng bất ngờ vào phòng tân hôn nói một câu khiến nàng dâu nhất quyết đòi ly hôn vào ngày mai

Đêm tân hôn, mẹ chồng bất ngờ vào phòng tân hôn nói một câu khiến nàng dâu nhất quyết đòi ly hôn vào ngày mai

Kỳ lạ mẹ chồng đêm nào cũng đi ra ngoài, tôi tò mò đi theo thì kinh ngạc thấy căn phòng bà vào

Kỳ lạ mẹ chồng đêm nào cũng đi ra ngoài, tôi tò mò đi theo thì kinh ngạc thấy căn phòng bà vào

Ngày tái hôn, nghe tiếng khóc cùng tiếng đập cửa kia mà tôi chỉ muốn chạy về nhà

Ngày tái hôn, nghe tiếng khóc cùng tiếng đập cửa kia mà tôi chỉ muốn chạy về nhà