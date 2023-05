Nửa đêm không thấy vợ trong phòng ngủ, tôi lần mò đi tìm thì bàng hoàng khi chứng kiến cảnh ấy

Nói thực, dù đã ngoài 60 nhưng cha tôi vẫn lịch lãm, lãng mạn, yêu thơ, say mê thể thao, thích tụ tập bạn bè, con cháu vui chơi, đàn hát. Cha tôi lại rất hợp tính với vợ tôi nên khi vợ tôi sinh con bé thứ hai, cô ấy rất yếu, những lúc tôi phải đi công tác xa, cha tôi giống như người mẹ, tận tình chăm sóc con dâu và cháu. Nhiều lần chứng kiến cha tôi nấu ăn, đi chợ mua đồ về tẩm bổ cho con dâu mà tôi xúc động vô cùng. Làm chồng nhưng tôi chưa một ngày lo cho cô ấy được như thế. Vì lý do công việc, tôi thường xuyên vắng nhà. Còn vợ tôi sống không quá nặng nề về vật chất và đặc biệt rất yêu thơ văn.

Nhưng sai lầm của tôi là chỉ đúng một nửa khi cảm nhận về vợ mình. Đúng, cô ấy không tham lam, không trọng tiền bạc, nhưng đời sống tinh thần của em thế nào, từ khi lấy nhau, tôi lại chẳng hề quan tâm. Sau khi sinh con được 5 tháng tôi thấy vợ mình trầm tính hơn hẳn. Em tránh chuyện vợ chồng gần gũi với đủ mọi lý do. Rồi em bất ngờ làm thơ, in thành tập, có nhà xuất bản hẳn hoi mà không hề nói chuyện ấy với tôi. Tôi có thắc mắc thì cha tôi lại một mực bênh con dâu.

Nhưng rồi bi kịch ập đến với gia đình tôi, ngay tại căn nhà đã từng tràn ngập hạnh phúc và tiếng cười. Cách đây 1 tháng, tôi đi công tác nhưng do gặp vấn thời tiết, chuyến bay hoãn. Trở về nhà, đêm đã khuya, các con ngủ hết. Tôi không tin vào mắt mình khi chứng kiến, người cha mà tôi hết mực yêu thương, kính trọng, đang cùng vợ tôi say sưa đọc thơ. Trong ánh đèn mờ tại phòng ngủ, cả hai đang ân ái, say mê quên hết sự đời. Tôi choáng váng không thể tin vào mắt mình nhưng cũng chẳng đủ can đảm xông vào chứng kiến cảnh loạn luân ấy.