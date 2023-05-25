Nghi ngờ chồng 'vắt kiệt sức' bên ngoài, vợ xem 5 thứ này thì tá hỏa vì không sai một dấu hiệu nào

Người đàn ông của bạn đã thực sự dối trá rồi, anh ấy ăn nằm bên ngoài, 'vắt kiệt sức' bên tình nhân. Trở về nhà, anh ấy có những thay đổi đột ngột như thế này.

Anh ấy bồng dưng chăm chút ngoại hình chứng tỏ là đang muốn trở nên hoàn hảo hơn trong mắt người ấy

Một trong những dấu hiệu đầu tiên cho thấy đàn ông ngoại tình là việc anh ấy bỗng dưng chú ý đến ngoại hình hơn, điều mà trước đây không bao giờ có. Đàn ông cũng như phụ nữ, đều muốn mình đẹp, hoàn hảo hơn trong mắt người ấy. Nếu chồng của bạn bỗng dưng chăm chút đầu tóc, quần áo, thậm chí xịt nước hoa thơm phức mà không phải vì công việc yêu cầu thì gần như 100 % anh ấy đã có đối tượng để hướng tới.

Ảnh minh họa: Internet

Bí mật trong những cuộc gọi, thay đổi mật khẩu trang cá nhân

Điện thoại là một trong những phương tiện trao đổi thông tin hữu dụng nhất trong các mối quan hệ. Bên cạnh đó nó cũng là điểm yếu của những ai có mối quan hệ không trong sáng.

Khi người đàn ông ngoại tình thì chiếc điện thoại sẽ trở thành vật bất ly thân của họ. Anh ta sẽ thường xuyên cầm điện thoại và có nghe nhiều cuộc gọi một cách giấu giếm, bí mật, không nghe hoặc chỉ liếc qua xem số điện thoại của ai rồi lập tức tắt máy hoặc tìm chỗ khác để nghe điện thoại.

Bí mật và giấu giếm trong các cuộc gọi là dấu hiệu của việc che giấu bằng chứng ngoại tình

Ảnh minh họa: Internet

Nếu chồng bạn thường xuyên đề phòng bạn, không bao giờ cho bạn bén mảng đến gần chạm vào điện thoại của anh ấy hoặc lỡ bạn có chạm vào thì ngay lập tức anh ấy sẽ lao vào giật điện thoại của bạn với vẻ hốt hoảng thì đích thị anh ấy đang che giấu bằng chứng ngoại tình.

Một điều cần chú ý nữa là việc anh ấy bỗng dưng đổi hàng loạt mật khẩu zalo, facebook, email, khiến bạn không thể vào được. Tất cả đều để chế độ cá nhân, những tin nhắn đều đã được xem và xóa ngay lập tức, đăng xuất tất cả các tài khoản sau khi sử dụng… đều là dấu hiệu của sự không trung thực, có điều muốn che giấu.

Quan tâm vợ thái quá hoặc trở nên hờ hững

Một số đàn ông ngoại tình lại có tâm trạng hối hận nên luôn tìm cách chuộc lỗi bằng việc tốt với vợ hơn thường ngày. Anh ta bỗng dưng mua tặng vợ nhiều món đồ đắt tiền, hỏi han quan tâm vợ những điều mà trước đây chưa từng làm.

Tự nhiên quan tâm vợ thái quá vì cảm giác tội lỗi

Một số khác thì lại không còn nhớ những ngày kỷ niệm quan trọng của hai vợ chồng, hờ hững với vợ bởi họ còn phải quan tâm một mối quan hệ ngoài luồng nên không còn thời gian cho người vợ ở nhà. Thậm chí trở nên gắt gỏng vô cớ hoặc chỉ vì những việc cỏn con.

Tài chính không minh bạch

Hầu hết những mối quan hệ với nhân tình đều tiêu tốn một khoản tiền kha khá của đàn ông. Họ đều phải tự mình chi trả tất cả mọi chi phí như: quà cáp, các bữa ăn, du lịch…

Vì vậy nếu bỗng dưng chồng bạn không nộp đủ lương, thường xuyên viện cớ đầu tư này nọ mà không cho bạn biết chính xác hoặc lảng tránh khi bạn nhắc đến tiền bạc là khả năng cao anh ta đang đầu tư cho một mối quan hệ khác.

Lảng tránh chuyện chăn gối

“No xôi chán chè”, người đàn ông dù “mạnh” đến mấy cũng khó mà phục vụ đầy đủ và thường xuyên với hai người phụ nữ. Nếu chồng bạn bỗng dưng không thèm chuyện chăn gối hoặc viện cớ mệt, làm qua loa cho xong nhiệm vụ, tần suất quan hệ vợ chồng giảm rõ rệt mà không phải do các vấn đề công việc, sức khỏe thì rất có khả năng chồng bạn đã “no phở” nên chẳng còn đói nữa. Đó là một trong những vấn đề rất quan trọng mà bạn cần lưu tâm.

Lảng tránh chuyện chăn gối vì đã

Đàn ông dù có che giấu giỏi đến mấy cũng sẽ có lúc sơ hở. Các bà vợ nên lưu ý phát hiện sớm những dấu hiệu ngoại tình của chồng để có những biện pháp xử lý phù hợp, tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra do phát hiện quá muộn.