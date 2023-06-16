Nửa đêm bắt gặp ô sin mặc đồ 'mát mẻ' ra ngoài, tôi lén theo dõi thì rụng rời khi biết sự thật phía sau

Tâm sự 16/06/2023 09:02

Tôi thật không còn muốn sống nữa khi thấy cảnh này, họ đã làm nên chuyện ấy sau lưng tôi phải làm sao?

Tôi lấy chồng đã 10 năm. Tôi và chồng ở riêng, không sống cùng gia đình chồng. Ban đầu khi có một con nhỏ, tôi có thể tranh thủ thời gian để làm việc nhà. Nhưng từ khi có con thứ hai, tôi thật sự không làm xuể.

Thời gian gần đây vì công việc ngày một nhiều, tôi và chồng không còn nhiều thời gian để lo cho gia đình nên quyết định thuê người giúp việc. Sau nhiều lần giới thiệu qua lại từ người quen, tôi tìm được một chị giúp việc 35 tuổi, chưa lập gia đình. Tôi khá ưng ý vì chị làm việc gọn gàng, hiền lành, siêng năng. Từ ngày thuê chị đến giờ cũng đã hơn 1 năm, mọi chuyện trong nhà được thu xếp ngăn nắp, cả gia đình tôi cũng thấy thoải mái hơn.

Nửa đêm bắt gặp ô sin mặc đồ 'mát mẻ' ra ngoài, tôi lén theo dõi thì rụng rời khi biết sự thật phía sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khoảng vài tuần trước, tôi đón tiếp khách hàng về trễ, lúc đó cũng đã gần 12 giờ đêm. Tôi đi taxi về nhà, lúc xe gần tới nhà thì tôi trông thấy chị giúp việc đi ra khỏi nhà. Điều bất ngờ là chị mặc đồ sexy trông rất hấp dẫn. Bình thường, chị luôn mặt đồ kín đáo, tôi thật không thể nhận ra. Lúc mới thấy chị bước ra, tôi cứ nghĩ rằng mình nhầm. Phụ nữ khi ăn diện lên đúng là thay đổi rất nhiều.

Nửa đêm bắt gặp ô sin mặc đồ 'mát mẻ' ra ngoài, tôi lén theo dõi thì rụng rời khi biết sự thật phía sau - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Sau đó, tôi ngẩn người thấy người đàn ông đến đón chị giúp việc. Người đàn ông áy là anh trai chồng của tôi. Anh có gia đình, cũng thường xuyên qua nhà tôi. Thời gian trước, chị chồng của tôi đi công tác nên thuê chị giúp việc nhà tôi sang dọn dẹp vào cuối cùng. Chẳng ngờ được, nhờ thế mà anh chồng và chị giúp việc quen biết nhau rồi có quan hệ vụng trộm với nhau.

Tôi không dám để lộ việc mình biết, chỉ âm thầm theo dõi chị giúp việc và anh chồng. Quả đúng thật là họ đang cặp kè với nhau! Từ ngày đó, tôi thấy chị ấy ngày càng xinh xắn, đầy đặn hơn. Anh chồng của tôi còn không tiếc tiền mua đồ đẹp cho chị. Tôi biết hết, còn có chứng cứ nhưng lại chưa nói với chị dâu. Tôi có nên nói không hay là cứ im lặng như không biết gì? Tôi thấy thương cho chị quá nhưng thật sự không biết phải làm sao.

 

Sau ly hôn, vợ cũ tìm đến đưa cho tôi cuốn sổ đỏ vài tỷ, nghe hết câu nói của cô ấy, tôi rụng rời tay chân

Sau ly hôn, vợ cũ tìm đến đưa cho tôi cuốn sổ đỏ vài tỷ, nghe hết câu nói của cô ấy, tôi rụng rời tay chân

Bất ngờ hơn là vợ cũ tìm đến đưa cho tôi cuốn sổ đỏ cả tỷ rồi tuyên bố điều khiến tôi rụng rời.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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